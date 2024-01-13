Тур: 1. Стадион: Алассан Уаттара.
1:0
Перерыв
0'
1:0
4' ГолФофана Секо
29' Желтая карточкаН'Дика Эван
44' Желтая карточкаКассама Морету
45' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
Ход матча
4'
1:0
29'
44'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Н'Дика
Эван
13
Бога
Жереми
12
Джоко
Упарин
22
Санганте
Опа
19
Бикел
Жаниу
17
Бальде
Мама
10
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Н'Дика ЭванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Орье СержЗащитник
-
12 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Конате КаримНападающий
-
14 Дьяките УмарНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Основной состав
-
12 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
22 Санганте ОпаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
-
10 Мане КарлушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Нану ГомешЗащитник
-
25 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
7 ДалсьюПолузащитник
-
20 Мане СориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канде Басиру
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|1
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|1
|0
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|0
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0
Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Кот-д'Ивуар
|Крассо Жан-Филипп
|0 (1)
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 1:0 Гвинея-Бисау
Исход игры
Кот-д'Ивуар
95% (114)
Ничья
5% (6)
Гвинея-Бисау
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Кот-д'Ивуар
47.5% (57)
2:1 Кот-д'Ивуар
22.5% (27)
1:0 Кот-д'Ивуар
9.2% (11)
3:1 Кот-д'Ивуар
5.8% (7)
3:0 Кот-д'Ивуар
5.8% (7)
1:1 Ничья
3.3% (4)
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