Бамба входит в штрафную с правого края и от лицевой линии простреливает в центр, но оборона сборной Гвинеи-Бисау обстановку разряжает.

Сравнивается у нас счёт по карточкам - Кассама получает предупреждение за фол против Крассо на фланге.

4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

И очередное верховое столкновение - Сангаре и Бальде столкнулись головами, помощь врачей требуется игроку сборной Гвинеи-Бисау.

Впрочем, здесь Сангаре выступил нарушителем, помогая себе локтем, желтая карточка для полузащитника ивуарийской сборной.

Не очень удачно разыграли хозяева угловой, в итоге доведя мяч до своего голкипера.

41' Синго с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Крассо оказывается на газоне после контакта с Дхало, но свисток судьи молчит.

39' Пострадали в предыдущем моменте Н'Дика и Семеду, снова затяжная медицинская пауза у нас.

38' После навеса с углового мяч вылетает из штрафной гостей, при этом арбитру снова приходится вызвать медицинские бригады.

37' Крассо входит в штрафную с левого края и доводит момент до удара, однако мяч попадает в защитника и уходит на угловой.

36' Крассо на дриблинге вошел в штрафную с левого края, однако Энкада в этом единоборстве не уступил, ликвидировав угрозу.

35' Кесси подбирает мяч на правом краю штрафной и отдает передачу на 16-метровую линию на Фофана, мощнейший удар которого пришелся в перекладину после касания перчатки Джоко!

34' Капитан гостей Семеду отмечается ударом из-за пределов штрафной с левой ноги - мяч проходит правее створа.