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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
1:0
Перерыв
Гвинея-Бисау
FIFA #103
0'
1:0
4' Гол
Фофана Секо
29' Желтая карточка
Н'Дика Эван
44' Желтая карточка
Кассама Морету
45' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим

Ход матча

4'
Фофана Секо
(Кесси Франк)
1:0
29'
Н'Дика Эван
 
44'
 
Кассама Морету
45'
Сангаре Ибрахим
 
Прогнозы 120
Кот-д'Ивуар 95% (114)
X 5% (6)
Гвинея-Бисау 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Гвинея-Бисау
5.60
5.62
48.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фофана
Яхья
5
Синго
Вилфред
2
Диоманде
Усман
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
8
Кесси
Франк
18
Сангаре
Ибрахим
6
Фофана
Секо
13
Бога
Жереми
11
Крассо
Жан-Филипп
9
Бамба
Джонатан
12
Джоко
Упарин
15
Энкада
Жефферсон
22
Санганте
Опа
4
Дхало
Марсело
2
Канде
Фали
16
Кассама
Морету
19
Бикел
Жаниу
8
Семеду
Алфа
14
Родригес
Мауро
17
Бальде
Мама
10
Мане
Карлуш
Кот-д'Ивуар
Гвинея-Бисау

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 1
Крассо Жан-Филипп 0 0
Гвинея-Бисау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 1 0
Гвинея-Бисау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 0

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0
Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гвинея-Бисау
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кот-д'Ивуар
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кот-д'Ивуар Крассо Жан-Филипп 0 (1)
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Топ нарушителей
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Не очень удачно разыграли хозяева угловой, в итоге доведя мяч до своего голкипера.
  • Желтая карточка
    45'
    Впрочем, здесь Сангаре выступил нарушителем, помогая себе локтем, желтая карточка для полузащитника ивуарийской сборной.
  • Травма, повреждение
    45'
    И очередное верховое столкновение - Сангаре и Бальде столкнулись головами, помощь врачей требуется игроку сборной Гвинеи-Бисау.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Сравнивается у нас счёт по карточкам - Кассама получает предупреждение за фол против Крассо на фланге.
  • 42'
    Бамба входит в штрафную с правого края и от лицевой линии простреливает в центр, но оборона сборной Гвинеи-Бисау обстановку разряжает.
  • 41'
    Синго с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Крассо оказывается на газоне после контакта с Дхало, но свисток судьи молчит.
  • Травма, повреждение
    39'
    Пострадали в предыдущем моменте Н'Дика и Семеду, снова затяжная медицинская пауза у нас.
  • Угловой
    38'
    После навеса с углового мяч вылетает из штрафной гостей, при этом арбитру снова приходится вызвать медицинские бригады.
  • 37'
    Крассо входит в штрафную с левого края и доводит момент до удара, однако мяч попадает в защитника и уходит на угловой.
  • 36'
    Крассо на дриблинге вошел в штрафную с левого края, однако Энкада в этом единоборстве не уступил, ликвидировав угрозу.
  • Штанга
    35'
    Кесси подбирает мяч на правом краю штрафной и отдает передачу на 16-метровую линию на Фофана, мощнейший удар которого пришелся в перекладину после касания перчатки Джоко!
  • 34'
    Капитан гостей Семеду отмечается ударом из-за пределов штрафной с левой ноги - мяч проходит правее створа.
  • Фол, нарушение
    33'
    Кесси, играющий с капитанской повязкой, роняет на газон Кассама, в этом моменте рефери обходится без карточки.
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    • 32'
      Конан исполняет передачу на левый край штрафной на Бога, которому поставил спину соперник, мяч выкатился за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      30'
      Первая желтая карточка на турнире - Н'Дика получает отложенное предупреждение за грубый подкат под Родригеса.
    • 29'
      Ошибаются ивуарийцы на своей половине поля, гости развернули атаку, Бальде ворвался в штрафную, но пробил низом достаточно слабо.
    • 28'
      Совсем упал и без того невысокий темп, сборная Кот-д'Ивуара продолжает контролировать мяч.
    • 26'
      Синго получает мяч на правом фланге атаки, однако в борьбе с Канде защитник "Монако" упускает снаряд за лицевую линию.
    • 24'
      Вертикальный заброс в направлении Бальде исполняют гости, однако Фофана выходит к границе штрафной и мяч забирает.
    • Травма, повреждение
      23'
      Бамба и Кассама столкнулись в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.
    • 22'
      Бога исполняет подачу со штрафного с правого фланга, однако верховая борьба остается за гостями. Дальше случился жесткий стык в центре поля.
    • Офсайд
      21'
      Позиционная атака гвинейцев завершается отмашкой лайнсмена - Канде в момент паса Семеду оказался в офсайде.
    • 20'
      Постепенно осваивается сборная Гвинеи-Бисау, уже нет такого игрового преимущества у ивуарийцев, как в начале встречи.
    • 19'
      Сборная Гвинеи-Бисау в отборочном турнире к ЧМ-2026 стартовала с выездной ничьей против Буркина-Фасо (1:1), после чего с минимальным счётом одолела в гостях сборную Джибути. Перед турниром гвинейцы в контрольной встрече уступили Мали со счётом 2:6.
    • 18'
      Семеду с левого фланга исполняет диагональный заброс в чужую штрафную, однако мяч становится добычей Фофана.
    • 17'
      Сборная Кот-д'Ивуара в конце прошлого года стартовала в отборе на ЧМ-2026, разбив дома Сейшельские острова (9:0) и победив в Гамбии (2:0). Перед этим турниром ивуарийцы провели контрольный матч против Сьерра-Леоне и победили со счётом 5:1.
    • Офсайд
      16'
      Крассо после заброса от Кесси в падении пробивает мимо ворот, к тому же у форварда ивуарийцев зафиксирован офсайд.
    • 15'
      Родригес прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную хозяев, однако оборона ивуарийцев спокойно разряжает обстановку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Диоманде жестковато встречает в центре поля Бальде, не сразу форвард сборной Гвинеи-Бисау поднимается на ноги.
    • 13'
      Есть у хозяев поля заметное преимущество в классе, не прочь ивуарийцы начать турнир с убедительной победы.
    • 12'
      Хозяева турнира также принимали участие в квалификации, там команда Жана-Луи Гассе стала второй в своей группе, уступив Замбии по личным встречам.
    • 11'
      В отборочном турнире сборная Гвинеи-Бисау заняла второе место в группе с Нигерией, причем в очных матчах команды обменялись гостевыми победами с минимальным счётом.
    • 10'
      Крассо получает мяч на правом краю штрафной и исполняет прострел во вратарскую - Джоко забирает снаряд в руки.
    • Угловой
      9'
      Угловой с левого фланга подают ивуарийцы, Синго выигрывает верховую борьбу на ближней штанге, однако в створ не попадает.
    • 8'
      Канде с левого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, мяч после серии рикошетов отскакивает в руки голкиперу хозяев Фофана.
    • 7'
      Интересно, что сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау ранее никогда не встречались, сегодня открывается первая страница в истории противостояния.
    • 6'
      Сборная Гвинеи-Бисау участвует в четвертом турнире подряд, в трех предыдущих эта команда набирала строго по одному очку и забила в девяти матчах всего два гола.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! СЕКО ФОФАНА!
      Не пришлось нам долго ждать первого гола на турнире! Кесси перехватил мяч на чужой половине и покатил на Фофана, полузащитник "Аль-Насра" вошел в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол!
    • 3'
      Ивуарийцы являются двухкратными победителями Кубка африканский наций, последняя победа случилась в 2015 году, а вот в следующих турнирах дальше четвертьфинала им пройти не удавалось.
    • 2'
      Долгожданный праздник футбола, который неоднократно переносился, наконец-то добирается до Черного континента, отличная атмосфера сегодня в Абиджане.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче открытия Кубка африканских наций встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Кот-д'Ивуар 95% (114)
    X 5% (6)
    Гвинея-Бисау 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Гвинея-Бисау
    5.60
    5.62
    48.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 1:0 Гвинея-Бисау

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    95% (114)
    Ничья
    5% (6)
    Гвинея-Бисау
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Кот-д'Ивуар
    47.5% (57)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    22.5% (27)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    9.2% (11)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    5.8% (7)
    3:0 Кот-д'Ивуар
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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    Кот-д'Ивуар
    Гвинея-Бисау
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