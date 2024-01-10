  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
 
Позже
Гвинея-Бисау
FIFA #103
Прогнозы 44
Кот-д'Ивуар 90.9% (40)
X 9.1% (4)
Гвинея-Бисау 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Гвинея-Бисау
5.20
5.40
Реклама, pari.ru
21.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0
Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Кот-д'Ивуар 90.9% (40)
    X 9.1% (4)
    Гвинея-Бисау 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Гвинея-Бисау
    5.20
    5.40
    Реклама, pari.ru
    21.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    90.9% (40)
    Ничья
    9.1% (4)
    Гвинея-Бисау
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Кот-д'Ивуар
    47.7% (21)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    27.3% (12)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кот-д'Ивуар
    Гвинея-Бисау
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный