Тур: 1. Стадион: Stade Alassane Ouattara.
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0
Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау
Исход игры
Кот-д'Ивуар
90.9% (40)
Ничья
9.1% (4)
Гвинея-Бисау
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
2:0 Кот-д'Ивуар
47.7% (21)
2:1 Кот-д'Ивуар
27.3% (12)
1:0 Кот-д'Ивуар
9.1% (4)
1:1 Ничья
6.8% (3)
3:1 Кот-д'Ивуар
4.5% (2)
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