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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Брисбен Роар
3:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
13' Желтая карточка
Олдред Том
0:1
18' Гол
Стамателопулос Апостолос
49' Желтая карточка
Daniel Stynes
1:1
61' Гол
О'Ши Джеймс
1:2
65' Гол
Phillip Cancar
77' Желтая карточка
Ryan Lethlean
2:2
82' Гол
Jonas Markovski
85' Желтая карточка
Ayom Majok
3:2
90' Пенальти
О'Ши Джеймс
90'+7
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
44
Ryan
Lethlean
10
Милеуснич
Никола
12
Гомулка
Тарас
17
Армиенто
Карло
26
О'Ши
Джеймс
16
Thomas
Waddingham
7
Беренгер
Флорен
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
18
Daniel
Stynes
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

41 матч

36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
48.8%
34.1%
7 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.6%
36.6%
26.8%
15 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:3
3:0
4:0
0:1
2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1
1.32

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.26

Среднее время на гол

70
71

Всего голов

47
53

Голов в среднем за матч

1.15
1.29

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

78
69

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.5
Милеуснич Никола 4 0.33
Хор Генри 3 0.25
Беренгер Флорен 2 0.17
Thomas Waddingham 1 0.08
Хинджерт Джек 1 0.08
Jez Lofthouse 1 0.08
Jonas Markovski 1 0.08
Rylan Brownlie 1 0.08
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 8 (2) 0.67
Clayton Taylor 4 0.33
Бухагьяр Трент 3 0.25
Грозос Костандинос 1 0.08
Phillip Cancar 1 0.08
Archie Goodwin 1 0.08
Mark Natta 1 0.08
Justin Vidic 1 0.08
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 0
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
Олдред Том 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Ayom Majok 1 0
Louis Zabala 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
6
Брисбен Роар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
12%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
20%
5
25%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Пропущено

27
23
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
8
30%
30%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4

Результаты матчей

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
3
1
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 7 3 2 22 - 15 24
2.
Мельбурн Виктори
 12 6 6 0 25 - 14 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
5.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
7.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 12 5 2 5 20 - 27 17
9.
ФК Сидней
 12 5 0 7 20 - 24 15
10.
Ньюкасл Джетс
 12 3 4 5 20 - 23 13
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
Брисбен Роар
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
8.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 14 - 17 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Daniel Stynes получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Гомулка Тарас уходит с поля. Joe Caletti выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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