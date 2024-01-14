Тур: 27. Стадион: Альянц Стэдиум.
3:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаОлдред Том
0:1
18' ГолСтамателопулос Апостолос
49' Желтая карточкаDaniel Stynes
1:1
61' ГолО'Ши Джеймс
1:2
65' ГолPhillip Cancar
77' Желтая карточкаRyan Lethlean
2:2
82' ГолJonas Markovski
85' Желтая карточкаAyom Majok
3:2
90' ПенальтиО'Ши Джеймс
90'+7
Ход матча
13'
18'
49'
61'
1:1
65'
1:2
77'
82'
2:2
85'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
22 Alex Parson
-
-
35 Louis Zabala
-
-
99 Ayom Majok
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
-
-
-
29 Justin Vidic
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
41 матч
36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
48.8%
34.1%
7 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
36.6%
36.6%
26.8%
15 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1
1.32
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.26
Среднее время на гол
70
71
Всего голов
47
53
Голов в среднем за матч
1.15
1.29
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
78
69
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.5
|Милеуснич Никола
|4
|0.33
|Хор Генри
|3
|0.25
|Беренгер Флорен
|2
|0.17
|Thomas Waddingham
|1
|0.08
|Хинджерт Джек
|1
|0.08
|Jez Lofthouse
|1
|0.08
|Jonas Markovski
|1
|0.08
|Rylan Brownlie
|1
|0.08
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|8 (2)
|0.67
|Clayton Taylor
|4
|0.33
|Бухагьяр Трент
|3
|0.25
|Грозос Костандинос
|1
|0.08
|Phillip Cancar
|1
|0.08
|Archie Goodwin
|1
|0.08
|Mark Natta
|1
|0.08
|Justin Vidic
|1
|0.08
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Ayom Majok
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
6
Брисбен Роар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
12%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
20%
5
25%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90
Пропущено
27
23
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
8
30%
30%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Результаты матчей
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
42
31
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
75
210
210
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5