Тур: 27. Стадион: CommBank Stadium.
3:4
Конец матча
0'
1:0
7' ГолТаггарт Адам
1:1
29' ГолБарбарусес Костас
1:2
45' ГолРуфер Алекс
2:2
50' ГолСусняр Александар
53' Желтая карточкаСаттон Сэм
2:3
57' ГолПейн Тим
65' Желтая карточкаСармэн Финн
3:3
70' ГолКарлуччо Джеррод
3:4
73' ГолБарбарусес Костас
82' Желтая карточкаКраев Божидар
90'+8
Ход матча
7'
1:0
29'
1:1
45'
50'
53'
57'
2:3
65'
70'
73'
3:4
82'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
47.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед
48 матчей
39.6%
20.8%
39.6%
19 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.2%
39.6%
31.2%
14 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.12
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
79
51
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Тотал матчей
2.5
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|8
|0.67
|Цолаковски Стефан
|4
|0.33
|Сусняр Александар
|2
|0.17
|Божанич Оливер
|1
|0.08
|Хелифи Салим
|1
|0.08
|David Williams III
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Биверс Марк
|1
|0.08
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.08
|Giordano Colli
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.67
|Краев Божидар
|4
|0.33
|Завада Оскар
|4
|0.33
|Пейн Тим
|2
|0.17
|Олд Бенжамин
|2
|0.17
|Руфер Алекс
|1
|0.08
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Краев Божидар
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
3
Перт Глори
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
10
Перт Глори
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Веллингтон Феникс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
22
21
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
7
32%
5
24%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Пропущено
27
16
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
7%
5
31%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
4
15%
5
31%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Результаты матчей
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
84
66
210
39
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5