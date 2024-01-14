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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Перт Глори
3:4
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
7' Гол
Таггарт Адам
1:1
29' Гол
Барбарусес Костас
1:2
45' Гол
Руфер Алекс
2:2
50' Гол
Сусняр Александар
53' Желтая карточка
Саттон Сэм
2:3
57' Гол
Пейн Тим
65' Желтая карточка
Сармэн Финн
3:3
70' Гол
Карлуччо Джеррод
3:4
73' Гол
Барбарусес Костас
82' Желтая карточка
Краев Божидар
90'+8
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
3
Jacob
Muir
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
10
Хелифи
Салим
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
7
Барбарусес
Костас
10
Болл
Дэвид
11
Краев
Божидар
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
47.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед

48 матчей

39.6%
20.8%
39.6%
19 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.2%
39.6%
31.2%
14 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

2:1
2:2
1:1
0:1
2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.12

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

79
51

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Тотал матчей

2.5
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 8 0.67
Цолаковски Стефан 4 0.33
Сусняр Александар 2 0.17
Божанич Оливер 1 0.08
Хелифи Салим 1 0.08
David Williams III 1 0.08
Иванович Люк 1 0.08
Биверс Марк 1 0.08
Карлуччо Джеррод 1 0.08
Kaelan Majekodunmi 1 0.08
Giordano Colli 0 0
Jacob Muir 0 0
Амини Мустафа 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.67
Краев Божидар 4 0.33
Завада Оскар 4 0.33
Пейн Тим 2 0.17
Олд Бенжамин 2 0.17
Руфер Алекс 1 0.08
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Giordano Colli 2 0
Alen Stajcic 2 0
Таггарт Адам 1 0
Хелифи Салим 1 0
David Williams III 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Краев Божидар 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Пейн Тим 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
3
Перт Глори
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
10
Перт Глори
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Веллингтон Феникс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

22
21
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
7
32%
5
24%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
7%
5
31%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
4
15%
5
31%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1

Результаты матчей

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 7 3 2 22 - 15 24
2.
Мельбурн Виктори
 12 6 6 0 25 - 14 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
5.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
7.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 12 5 2 5 20 - 27 17
9.
ФК Сидней
 12 5 0 7 20 - 24 15
10.
Ньюкасл Джетс
 12 3 4 5 20 - 23 13
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
Брисбен Роар
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
8.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 14 - 17 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
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      Sam Sutton получил желтую карточку от судьи
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      Г О О О О Л - Сусняр Александар бьет в цель!
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