Полетел Макнил по левому флангу, а навес у него не получился, уходит мяч за пределы поля. Пока у свежих футболистов много желания, а вот с техническим исполнением проблемы.

Второй тайм проходит без особо острых моментов, были неплохие подходы к воротам, даже удары в исполнении команд, но точности и силы в этих попытках не хватало.

Камара оказался на газоне, наступили ему на ногу. Но немного полежал полузащитник и поднялся, не потребовалась ему врачебное вмешательство.

А теперь на газоне оказывается Онана. В пах ему ногой попал соперник, неприятный эпизод для футболиста хозяев, но всё с ним нормально, игру уж точно продолжит.

"Астон Вилла" владеет мячом, Конса не торопится с ним расставаться, а вот получившим сферу Камара, попытался взвинтить темп, но потерял снаряд.

Тарковски полетел в грубый подкат, начинают толкаться футболисты у углового флажка, судья пока не вмешивается, а сам виновник эпизода отошел подальше от эпицентра событий.

Подзывает судья Онану, именно он начал расталкивать игроков гостей. Но желтые карточки получают Тарковски и Ленгле.

Классно Камара вывел Диаби на оперативный простор, но настигли защитники "Эвертона" нападающему, тому пришлось скидывать скорость и отдавать на Уоткинса, который попробовал пробить по воротам, но мяч улетел лишь на угловой.

Снова забирают хозяева мяч, волнообразная сегодня игра, хоть и длинными отрезками владеют команды сфеорй, но всё равно, нет какого-то постоянства, инициатива переходит от команды к команде.

Уоткинс в центре поля демонстрирует свой дриблинг, накрутил пару соперников, отдал мяч на Бэйли, который выдал в штрафную на Диаби, но тот завалился на газон, а вторым темпом с линии штрафной пробивал Макгинн, но сфера прошла рядом со штангой.

В ответной атаке Харрисон на входе в штрафной выдал поперек поля на Данджуму и тот в одно касание бил в дальний угол, явно не получился у него удар, но опасность присутствовала.

Чуть раскрылась игра, Диаби пробивал с линии штрафной, прямо в руки Пикфорду, теперь уже хозяева летят в атаку, но подвела точность передачи.

Двойная замена у хозяев. Вместо Данджумы и Калверта-Льюина выходят Гомеш и Макнил.

Отвечает Эмери. Убирает с поля он Бэйли и Диаби, а выпускает Дурана и Тилеманса.

Пробуют через левый фланг атаковать гости. Сразу же задействуют Дурана, который на входе в штрафную исполнил что-то непонятное, уходит мяч за лицевую линию, Пикфорд введет снаряд от ворот.

Снова "львы" берут под контроль мяч, но совершенно не торопятся гости, размерено они атакуют, следует потеря снаряда, удалось быстро вернуть его опять в свои ноги "Астон Вилле".

Карлос откинул мяч после ухода того за боковую линию и получил желтую карточку. Совершенно ненужное предупреждение.

Стоит отметить, что есть отличия от начала первого тайма, "Эвертон" не летит вперед, как это было на старте поединка, а гости гнут свою линию.

Сталкиваются головами футболисты возле штрафной хозяев, сразу три игрока оказались на газоне. Снова пострадал Тарковски, помимо него лежит Миколенко и Диаби у гостей. Врачи появились на поле.

Больше всего досталось Миколенко, если другие футболисты поднялись с газона, то с Виталием похоже что-то серьезное, пытаются врачи поставить его на ноги.

Начался второй тайм опять с длительной паузы. Рассечена бровь у Миколенко, кровь на лице у футболиста, матч по-прежнему не возобновляется.

Ушел за пределы поля защитник хозяев, судья возобновил игру спорным мячом. С правого фланга атаки привели мяч хозяева к своим воротам.

Перемотали голову Миколенко, вернулся он в игру, не потребовалась ему замена, самое главное обойтись без сотрясений. Пробуют хозяева снова задействовать правый фланг для своей атаки.

Из-за боковой вводят мяч в игру хозяева, но ошибка в передачи и теперь гости повторят ввод сферы в игру. Грубая ошибка, передача через центр и Калверта-Льюина выводили на ударную позицию, но успела защита накрыть форварда.

Харрисон с центра поля забрасывал мяч в штрафную соперника, сфера прилетела в руки Мартинесу, грамотно голкипер сыграл на выходе.

Начинается второй тайм! Замен в перерыве не произошло.

Хозяева попытались проникнуть в штрафную через дальний заброс, но не получилось, не смог Данджума обработать мяч. Теперь ждем первую атаку от гостей.

Первый тайм

— Отправляет судья команды на перерыв! Первый тайм закончился со счетом 0:0. Но по игре всё говорило о том, что должны мы были увидеть голы, видимо, команды оставили их на второй тайм. Хотя гол всё-таки гости оформили, но офсайд всё испортил. Отдохнем пока!

45' Видимо, на этом команд решили закончить первый тайм, осталось, чтоб с ними согласился главный судья встречи, совсем недолго ждать осталось.

45' Уже команды начали застревать в центре поля, дошел мяч до Мартинеса, голкипер, как будто, ждет свистка арбитра на перерыв, да и хозяева не атакую вратаря.

45' Эмери, в свою очередь, аплодирует своей команде, но эти хлопки вызваны, скорее всего, поддержкой, а не каким-то одобрением действий.

45' Дайч подсказывает своей команде по расстановке, буквально на пальцах он демонстрирует, как должны "ириски" располагаться в концовке тайма.

45' Огненная концовка первого тайма, подловили хозяева "львов" на ошибке, но Мартинес сохранил свои ворота сухими. Как-то без середины поля начали играть команды, не было такого футбола весь первый тайм.

45' Получает по ногам Морено, больно ему, тяжело поднимается с газона, теперь шанс на хороший стандарт с левого фланга у гостей. Правда, не получилось им воспользоваться, подача пришлась в первого защитника.

45' Воодушевились хозяева, теперь они имеют психологическое преимущество, снова неплохой заброс на дальнюю штангу, но Данджума слабо направил мяч прямо в руки Мартинесу.

45' Восемь минут добавляет судья к первому тайму!

44' МОМЕНТИЩЕ! Один на один убегает Калверт-Льюин и пробивает, как казалось уже наверняка, но Мартинес невероятным образом отбивает ногой снаряд. Дальше первыми на подборе оказываются хозяева, доставляют сферу на линию вратарской, откуда в одно касание Гарнер бьет в дальний угол, но снова голкипер выгребает мяч с линии ворот.

43' Не торопятся уже и гости, академично контролируют мяч, без особого продвижения вперед. А вот "ириски" пытаются еще изобразить прессинг, хоть и не очень удачно.

42' Видно, что команды начинают ждать перерыва. Закончились у них аргументы в первом тайме, нужна им новая порция наработок от тренерского штаба.

41' По правому флангу Бэйли попытался продемонстрировать свой дриблинг, но Онана не позволил себя так просто обыграть. Потерял Леон мяч, но быстро гости вернули его себе.

40' Какие-то проблемы у Морено с носом, возможно, пошла кровь, поэтому судья пригласил врачей на поле, очень много остановок в первом тайме, всё это должно отразиться на добавленном времени.

39' Чуть больше пяти минут остается до конца основного времени первого тайма. Нарушают гости правила в центре поля. Камара был не прав по версии судьи. Снова появляются врачи на газоне.

38' Не согласны с решением судьи ни болельщики, ни игроки хозяев, по их мнению не было нарушения правил в атаке, но у арбитра свое видение ситуации.

37' Прошла тихая проверка, не было подсказок от VAR, значит можно продолжать игру. Немного отодвинули от своих ворот соперника "ириски". Всё-таки пауза сыграла положительную для "Эвертона" роль.

36' Не получилось довести угловой до внятного удара, но Калверт-Льюин обращает внимание арбитра, что не по правилам против него боролся защитник гостей.

35' Попробовали "ириски" применить прессинг и надо сказать неплохо у них это получилось, отобрали мяч у Консы, судья не зафиксировал нарушение правил, а момент привел к угловому удару.

34' Посмотрим, пойдет ли данная пауза на пользу хозяевам или же "львов" не смутит такой перерыв, и они будут продолжать гнуть свою линию.

32' Привели в чувства Тарковски, подлатали его бровь, видно, что получил защитник рассечение, но всё-таки будет продолжать игру, а пока находится он за пределами поля.

31' Получил желтую карточку Уоткинс за неосторожную игру.

30' Врачи появляются на поле. Получил локтем защитник "Эвертона" от Уоткинсона. Очередная пауза в игре, возможность для тренеров подсказать своим игрокам.

29' Чуть замедлилась игра, стало многовато пауз в матче. Это на руку хозяевам, необходимо им сейчас переждать этот порыв в исполнении гостей.

27' Даже контригра пропала у хозяев, не устраивает болельщиков происходящее на поле. Начинают они потихоньку подсвистывать.

26' Практически 70 процентов времени владеют мячом гости, полностью взяли игру под свой контроль. Выдержать ли хозяева такое давление?

25' Пикфорд подстраховал своих защитников, далеко выскочил за пределы штрафной, болельщики поблагодари голкипера аплодисментами.

24' Последние минуты мяч находится только на половине поля хозяев. Чуть сбавил "Эвертон" обороты, а команда Эмери умеет играть в атаку, не зря гости находятся на третьей строчке в таблице.

23' Прошла первая половина тайма. Стоит отметить, что "ириски" очень ярко начали встречу, было пару полумоментов у них, но забить мяч не смогли, после чего уже гости перехватили инициативу и открыли счет, но гол не был засчитан из-за положения вне игры.

22' Продолжают гости владеть мячом, очередной угловой зарабатывают с фланга откуда и был создан первый гол. Таким же образом попытались разыграть, но неудачно.

20' Отменяется взятие ворот, нашли всё-таки нужный повтор судьи и рассмотрели положение вне игры. Радуются болельщики "Эвертона", а Морено расстроен.

19' Не всё так просто с голом, возможно, было положение вне игры перед взятием ворот. Идет проверка VAR. Долгая пауза образовалась, сложный эпизод.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! МОРЕНО! Разыграли гости угловой через короткий пас, после чего Камара вернул мяч к центру, на линию вратарской, где совершенно один находился Морено. Первым касанием принял сферу Алекс, а вторым с левой ноги отправил снаряд в дальний угол, без шансов для Пикфорда.

17' Первый натиск от хозяев закончился, теперь команды сбавили немного темп, ждем новую волну взрыва от команд, а пока угловой зарабатывают гости.

16' На чужой половине поля скидывают мяч из-за боковой линии гости и Макгинн получил разрезающую передачу, которую попытался реализовать с помощью прострела в штрафную, защита первая у сферы.

15' Чуть освоились гости на чужом поле и сразу же создали момент, начинает постепенно уходить инициатива от хозяев. Всё чаще с мячом мы видим "львов".

13' А вот и гости создают момент. Уоткинс получает мяч на входе в штрафную, смещается чуть правее и бьет в ближний угол, но Пикфорд спасает свою команду.

12' Видимо, ставка хозяев была на быстрый гол, пока они намного активнее выглядят, создают момент за моментом, гостей же в атаке мы не видим.

11' Пытаются гости погасить страсти на поле, чуть скидывают темп они с помощью заработанного штрафного в центре поля. Начинают "львы" перекатывать мяч поперек поля, тем самым входят в игру.

10' Продолжают нагнетать хозяева, Данджума пробежал по левой бровке и классно прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не откликнулся на передачу.

9' Долго готовятся футболисты к этому стандарту. Мартинес тщательно выставляет стенку, в которую и приходится штрафной удар, упускают хозяева свой шанс.

8' Дукуре получает по ногам, громко закричал полузащитник "Эвертона", судья обошелся без предупреждения. После подачи с центра поля Соарес сфолил на сопернике в пяти метрах от линии штрафной, хороший шанс для "ирисок".

7' Самостоятельно поднялся Эмилиано. Всё с ним нормально. Игра продолжается. Теперь футболисты гостей пробуют взять сферу под контроль, перевести игру на чужую половину поля.

6' Неприятное столкновение во вратарской гостей. Онана отобрал мяч у защитника и пытался опередить в прыжке Мартинеса, но вратарь был первым на мяче, а вто полузащитник попал ногой в грудь голкиперу.

5' Трибуны на "Гудисон Парке" заполнены полностью, болельщики осуществляют шумовую поддержку своей команды, а тем временем Данджума получил в штрафной хорошую передачу с правого фланга, но пробил прямо в защитника.

4' Поактивнее начинают хозяева, зарабатывают угловой с правого фланга. Харрисон подал прямо в руки Мартинесу, который попытался организовать быструю контратаку своей команды, но партнеры быстро потеряли мяч.

3' Пикфорд закидывает с центра поля в штрафную, но его партнер оказался в положении вне игры, хотя неплохо Харрисон обработал мяч и мог выйти на ударную позицию.

2' "Эвертон" в традиционных синих футболках и белх трусах, а гости - в бордовых футболках и в таких же шортах.