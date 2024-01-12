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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Эвертон 25.5% (12)
X 12.8% (6)
Астон Вилла 61.7% (29)
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Эвертон
Астон Вилла

История личных встреч

Эвертон
Астон Вилла

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.79
1.43

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.3
Калверт-Льюин Доминик 3 0.15
Макнил Дуайт 2 0.1
Харрисон Джек 2 0.1
Миколенко Виталий 2 0.1
Тарковски Джеймс 1 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.05
Гуэйе Идрисса 1 0.05
Кин Майкл 1 0.05
Гомеш Андре 1 0.05
Данджума Арно 1 0.05
Гомеш Бету 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Доббин Льюис 1 0.05
Паттерсон Нэйтан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.45
Бэйли Леон 6 0.3
Соарес Дуглас 6 (4) 0.3
Макгинн Джон 5 0.25
Диаби Мусса 4 0.2
Кэш Мэтти 2 0.1
Дуран Джон 2 0.1
Торрес Пау II 2 0.1
Дендонкер Леандер 1 0.05
Морено Алекс 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Рамси Джакоб 1 0.05
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 6 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Тарковски Джеймс 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Макгинн Джон 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дуран Джон 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Бэйли Леон 3 0
Карлос Диего Сантос 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Астон Вилла
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
7
Эвертон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

13
27
Эвертон
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
10% (2)
60% (12)
Астон Вилла
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

17
34

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
4
22%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
9
33%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
3
30%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Забито

26
42
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
5
19%
4
10%
1-15
3
12%
11
26%
16-30
3
12%
3
7%
31-45
5
19%
4
10%
46-60
3
12%
8
19%
61-75
7
27%
12
29%
76-90

Пропущено

26
28
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
6
23%
5
18%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
4
15%
10
36%
46-60
8
31%
4
14%
61-75
3
12%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1

Результаты матчей

Эвертон
Астон Вилла

Точный счет

0:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
3:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
18
2
7
13
1.5
12
8
4
16
2.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 49 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Эвертон.
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    • Прогнозы 47
    Эвертон 25.5% (12)
    X 12.8% (6)
    Астон Вилла 61.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.85
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    3.80
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    2.85
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    Прогнозы на матч Эвертон - Астон Вилла

    Исход игры
    Эвертон
    25.5% (12)
    Ничья
    12.8% (6)
    Астон Вилла
    61.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    34% (16)
    2:1 Эвертон
    23.4% (11)
    0:1 Астон Вилла
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    0:2 Астон Вилла
    6.4% (3)
    1:3 Астон Вилла
    4.3% (2)
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