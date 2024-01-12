Тур: 21. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид
Позже
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Астон Вилла
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.79
1.43
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.3
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.15
|Макнил Дуайт
|2
|0.1
|Харрисон Джек
|2
|0.1
|Миколенко Виталий
|2
|0.1
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.05
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Гомеш Андре
|1
|0.05
|Данджума Арно
|1
|0.05
|Гомеш Бету
|1
|0.05
|Онана Амаду
|1
|0.05
|Доббин Льюис
|1
|0.05
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.45
|Бэйли Леон
|6
|0.3
|Соарес Дуглас
|6 (4)
|0.3
|Макгинн Джон
|5
|0.25
|Диаби Мусса
|4
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.1
|Дуран Джон
|2
|0.1
|Торрес Пау II
|2
|0.1
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|6
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Астон Вилла
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
7
Эвертон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
13
27
Эвертон
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
10% (2)
60% (12)
Астон Вилла
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
17
34
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
4
22%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
9
33%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
3
30%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
26
42
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
5
19%
4
10%
1-15
3
12%
11
26%
16-30
3
12%
3
7%
31-45
5
19%
4
10%
46-60
3
12%
8
19%
61-75
7
27%
12
29%
76-90
Пропущено
26
28
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
6
23%
5
18%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
4
15%
10
36%
46-60
8
31%
4
14%
61-75
3
12%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1
Результаты матчей
Эвертон
Астон Вилла
Точный счет
0:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
3:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
73
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
182
713
128
416
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Эвертон - Астон Вилла
Исход игры
Эвертон
25.5% (12)
Ничья
12.8% (6)
Астон Вилла
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
34% (16)
2:1 Эвертон
23.4% (11)
0:1 Астон Вилла
12.8% (6)
1:1 Ничья
10.6% (5)
0:2 Астон Вилла
6.4% (3)
1:3 Астон Вилла
4.3% (2)
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