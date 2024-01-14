Тур: 1. Стадион: Алассан Уаттара.
1:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
26'
36'
0:1
38'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
2
Эйна
Ола
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
22
Ганет
Пабло
6
Эду
Ибан
10
Нсуэ
Эмилио
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Саймон МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пезейру Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Эмбела АйторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
- Нападающий
-
18 Эла НоэНападающий
-
12 Ондо ЧарльзНападающий
-
27 Сиафа ОскарНападающий
-
26 Набиль ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мича Хуан
История личных встреч
Нигерия
Экваториальная Гвинея
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Лукман Адемола
|0
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эду Ибан
|1
|1
|Мачин Хосе
|0
|0
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикоро Федерико
|1
|0
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2
Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0
Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Экваториальная Гвинея
|Эду Ибан
|1
|Нигерия
|Осимхен Виктор
|1
|Кот-д'Ивуар
|Крассо Жан-Филипп
|1
|Кот-д'Ивуар
|Кесси Франк
|0 (1)
|Кот-д'Ивуар
|Сангаре Ибрахим
|1
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нигерия 1:1 Экваториальная Гвинея
Исход игры
Нигерия
96% (120)
Ничья
4% (5)
Экваториальная Гвинея
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.89% (32)
Меньше
73.11% (87)
Обе команды забьют
Да
26.05% (31)
Нет
73.95% (88)
Популярный счёт
2:0 Нигерия
40.8% (51)
1:0 Нигерия
25.6% (32)
2:1 Нигерия
17.6% (22)
3:0 Нигерия
3.2% (4)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:2 Нигерия
1.6% (2)
3:1 Нигерия
1.6% (2)
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