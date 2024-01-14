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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
1:1
Второй тайм: 58'
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
0'
26' Желтая карточка
Бикоро Федерико
0:1
36' Гол
Эду Ибан
1:1
38' Гол
Осимхен Виктор

Ход матча

26'
 
Бикоро Федерико
36'
0:1
Эду Ибан
(Мачин Хосе)
38'
Осимхен Виктор
(Лукман Адемола)
1:1
Прогнозы 125
Нигерия 96% (120)
X 4% (5)
Экваториальная Гвинея 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Экваториальная Гвинея
9.70
4.10
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9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нвабили
Стэнли
2
Эйна
Ола
5
Трост-Эконг
Виллиам
6
Аджайи
Олувасемилого
3
Занузи
Зайду
17
Айуоби
Алекс
8
Ониика
Фрэнк
4
Юсуф
Альхассан
15
Саймон
Мозес
9
Осимхен
Виктор
18
Лукман
Адемола
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
21
Ороско
Эстебан
11
Нчамаа
Базилио
22
Ганет
Пабло
4
Бикоро
Федерико
6
Эду
Ибан
7
Мачин
Хосе
8
Байла
Янник
10
Нсуэ
Эмилио
Нигерия
Экваториальная Гвинея

История личных встреч

Нигерия
Экваториальная Гвинея

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧАН
1:3
Ч2ОИА
2:0
Ч2ОИА
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 1
Лукман Адемола 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эду Ибан 1 1
Мачин Хосе 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикоро Федерико 1 0

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2
Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0
Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нигерия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Экваториальная Гвинея
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нигерия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Экваториальная Гвинея
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Нигерия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Экваториальная Гвинея Эду Ибан 1
Нигерия Осимхен Виктор 1
Кот-д'Ивуар Крассо Жан-Филипп 1
Кот-д'Ивуар Кесси Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Сангаре Ибрахим 1
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Нигерийские болельщики загрустили, даже заснули дети. А вот болельщики Эваториальной Гвинеи довольны! До первой сенсации ещё чуть больше, чем полчаса. 
  • 60'
    Штрафной удар на правом фланге заработали нигерийцы. Подача от Лукмана, но вышел из ворот Овоно и кулаком выбил мяч подальше. 
  • 58'
    Может, Нигерии ещё раз нужно пропустить, чтобы забить ответный гол?
  • 57'
    Заброс на Осимхена, который пытался пробил в касание, но вовремя из ворот вышел Овоно и отразил этот удар!
  • Опасный момент
    56'
    Принял мяч Занузи в чужой штрафной площади, очень плохо пробил, просто покатив мяч в сторону Овоно, но и голкипер сыграл не лучшим образом, отразив мяч ногой в сторону. Лукман первым на подборе оказался, пробил ещё хуже, чем Занузи, намного выше ворот! 
  • 55'
    Угловой удар заработали номинальные гости. Подача от Эду, с левой ноги от ворот он закручивал, но ничего опасного. И тут же контратака от нигерийцев!
  • 54'
     Эду на левом фланге с мячом, покатил по краю на Нчамаа, тот пытался прострел выполнить. Не вышло. 
  • 53'
    С мячом на правом фланге  Эйна, отдал на Юсуфа, который с правого края штрафной площади выполнил прострел, но Овоно накрыл мяч. 
  • 52'
    Передача на  Юсуфа, который в касание отдал на Саймона, который не сумел обработать скачущий мяч. 
  • 51'
    Бросил аут Занузи, передача в центр. Луман с мячом, но быстро его потерял. 
  • 50'
     Нвабили сильно вперёд отправил игровой снаряд. Подобрал мяч Осимхен, следом его пытался перехватить у игрока обороны Лукман, но не вышло. 
  • 49'
    Передача на правый край на Байла, который не сумел зацепиться за игровой снаряд. 
  • 47'
    С мячом на левом фланге Мачин, передача чуть назад. И ещё назад на Акапо. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Штанга
      45'
      Штанга! Было весьма опасно, после того, как Осимхен покатил на Саймона, а тот пробил в нижний угол! Овоно отразил мяч в штангу! А угловой ничего не принёс. 
    • 45'
      Водопой занял четыре минуты? Или в КАН стали играть, как в АПЛ? Но команды уже подустали заметно. 
    • Дополнительное время
      44'
      4 минуты добавил рефери. 
    • 43'
      Осимхен подобрал мяч на линии чужой штрафной площади. Нет удара. Но и передача ан Юсуфа у него вышла не лучшей.
    • 42'
       Овоно забросил мяч подальше, но не сумел завладеть им Нсуэ. Не хватает ему сил в борьбе с мощными игроками обороны Нигерии. 
    • 41'
      Последние пять минут в первом тайме. Нарушение правил в центре поля. Разыграл стандарт Ганет. 
    • 40'
      Экваториальная Гвинея на чужой половине поля, передача на Байла, тот на Нсуэ сыграл, но не удалось последнему обработать игровой снаряд. 
    • 39'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Осимхен!!!! Ну даже не успели порадоваться футболисты гвинейской сборной. Длинный заброс вперёд на Лукмана, который с левой ноги с левого угла штрафной площади мягко накинул на дальнюю штангу, а Осимхен переправил игровой снаряд головой в ворота. 
    • 38'
      Ну что, ждём, что Нигерия сейчас начнёт увеличивать темп?
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Эду!!! Вот это да! Выходит вперёд сборная Экваториальной Гвинеи! Серия потерь на линии штрафной площади от защитников нигерийцев, скидка Мачина внешней стороной стопы на Эду, который с левой ноги обводящим ударом уложил мяч в нижний угол! 
    • 36'
      Эду с мячом, отыграл в центр, дальше на Нчамаа, который отыграл на линию штрафной площади Нигерии. Нвабили вышел из ворот и спокойно забрал мяч. 
    • 35'
       Лукман с мячом после розыгрыша мяча из-за боковой, прострел... Не успел подправить Аджайи игровой снаряд в ворота. 
    • 34'
       Айуоби догнал игровой снаряд, перевод на левый край. Занузи с мячом, в центр отыграл. Нигерия начала затяжную атаку.
    • 34'
       Саймон с мячом, серия финтов, прострел пытался выполнить, но от ноги  Акапо мяч ушёл в аут. 
    • 33'
      Заброс на Осимхена, который опередил Ороско, но не сумел завладеть мячом. Правда, защитник был последним. Аут для Нигерии. 
    • 32'
      Мне кажется, что Эду уже наиграл на карточку.  Занузи оказался на газоне, толкнул его Эду в спину. И рефери молчит? 
    • 31'
      С мячом Эйна, который выкрутил мяч на 11-метровую отметку, пробил головой Осимхен, но мимо цели. 
    • 30'
      Перерыв на водопой. Напоминаю, что встреча проходит в +32. 
    • Желтая карточка
      29'
      Первая жёлтая карточка в матче у  Бикоро. Грубо он въехал в ногу Лукману.
    • 28'
       Нчамаа пошёл бросать аут. Но почему-то его партнёры не стали играть в атаку, а назад пошла передача. 
    • Угловой
      27'
      Подача на дальнюю штангу, скидка под удар Мачину, который пробил с правой ноги в обвод, пропускал между ног игровой снаряд Бикоро, но мимо цели вышло. 
    • 26'
      Нсуэ уходил от  Аджайи, который не сумел удержать игровой снаряд. Угловой всё же заработал. 
    • 25'
      Середина первого тайма. По нулям пока что. Нигерия уже не так явно владеет преимуществом. 
    • 23'
      С мячом на своей половине поля  Трост-Эконг, передача на правый край пошла. 
    • 22'
       Акапо с мячом на правом фланге, осмотрелся, закрутил мяч в район 11-метровой отметки, но Байла оказался в стороне от мяча. 
    • Офсайд
      21'
      Передача на  Осимхена, но форвард в очередной раз залез в положение вне игры. 
    • 20'
       Эду с мячом, через три передачи он получил игровой снаряд, с левой ноги закрутил он мяч в штрафную площадь соперника. Нвабили забирал игровой снаряд. 
    • 18'
      Чуть не обрезались в обороне гвинейцы, Коко отдавал в центр, не глядя, поэтому его успел подстраховать Ороско, но могла бы быть беда. 
    • 17'
       Лукман с мячом на левом фланге, пытался в центр сыграть, но не так просто это сделать в плотной обороне Экваториальной Гвинеи. 
    • 16'
       Нсуэ зацепился за мяч в чужой штрафной площади, убирать стал в центр, но оказался на газоне. Правда, сам больше этого хотел. 
    • 15'
      Долгая подготовка к подаче. Закрутил мяч  Занузи с левой ноги в район 11-метровой отметки, но скидки в центр не последовало. 
    • 13'
      Занузи убегал по левому краю, но  Эду прихватил его за трусы. Пока что отделался просто беседой с арбитром. Штрафной удар на левом фланге заработали игроки сборной Нигерии. 
    • 12'
      Обилие времени с мячом игроки сборной Нигерии. Перевод на  Аджайи, тот на Эйна. В обороне держат мяч нигерийцы.
    • 11'
      Несмотря на разницу в 30 раз по стоимости игроков на Кубке африканских наций всё возможно. 
    • 10'
      Стоимость игроков сборной Нигерии 332 млн евро. Самый дорогой игрок лидер атак Виктор Осимхен. Его стоимость 110 млн евро. 
    • Офсайд
      9'
       Айуоби набирает ход, уходит на левый край, перевод в центр выполнил. Дальше на правый край, подача ан Осимхена, тот подправил игровой снаряд в сторону ворот! Овоно перевёл мяч на угловой! Опасно было! Но офсайд был у Осимхена. 
    • 8'
      Через левый край пытались выйти в атаку номинальные гости, передача на  Нчамаа, но тот упустил игровой снаряд за пределы поля. 
    • 6'
       Овоно неудачно выбил мяч, который адресовал ему защитник. Тут же передача ан Осимхена, который пробил с правой ноги с разворота! Намного выше цели. 
    • 5'
      Стоимость сборной Экваториальной Гвинеи составляет 10 млн евро. Самый дорогой игрок Сауль Коко из "Лас-Пальмаса". Его стоимость составляет 3 млн евро. 
    • 4'
      Нигерия пока что строит свою игру через забросы на Осимхена, который не успевает за этими передачами. Овоно спокойно выходит из ворот и забирает игровой снаряд уже второй раз подряд. 
    • 3'
      В целом, конечно, Нигерия сегодня фаворит. Невероятно жарко. +32 градуса сейчас в Абиджане. Тяжеловато будет командам. 
    • 2'
      Для голкипера сборной Нигерии Стэнли Нвабали сегодня дебютный матч за национальную сборную. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Букмекеры считают Нигерию фаворитом предстоящего матча.
      Ранее команды встречались друг с другом три раза, во всех случаях побеждали нигерийцы.
      Предыдущая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу Нигерии.

      Актуальная ставка и прогноз на игру здесь. 
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче группа А Кубка африканских наций между соборными Нигерии и Экваториальной Гвинее. Работать для Вас на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
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    Прогнозы 125
    Нигерия 96% (120)
    X 4% (5)
    Экваториальная Гвинея 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    9.70
    4.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нигерия 1:1 Экваториальная Гвинея онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нигерия 1:1 Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Нигерия
    96% (120)
    Ничья
    4% (5)
    Экваториальная Гвинея
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.89% (32)
    Меньше
    73.11% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    26.05% (31)
    Нет
    73.95% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Нигерия
    40.8% (51)
    1:0 Нигерия
    25.6% (32)
    2:1 Нигерия
    17.6% (22)
    3:0 Нигерия
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:2 Нигерия
    1.6% (2)
    3:1 Нигерия
    1.6% (2)
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    Нигерия
    Экваториальная Гвинея
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