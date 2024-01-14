Эду на левом фланге с мячом, покатил по краю на Нчамаа, тот пытался прострел выполнить. Не вышло.

Угловой удар заработали номинальные гости. Подача от Эду, с левой ноги от ворот он закручивал, но ничего опасного. И тут же контратака от нигерийцев!

Принял мяч Занузи в чужой штрафной площади, очень плохо пробил, просто покатив мяч в сторону Овоно, но и голкипер сыграл не лучшим образом, отразив мяч ногой в сторону. Лукман первым на подборе оказался, пробил ещё хуже, чем Занузи, намного выше ворот!

Заброс на Осимхена, который пытался пробил в касание, но вовремя из ворот вышел Овоно и отразил этот удар!

Может, Нигерии ещё раз нужно пропустить, чтобы забить ответный гол?

Штрафной удар на правом фланге заработали нигерийцы. Подача от Лукмана, но вышел из ворот Овоно и кулаком выбил мяч подальше.

Нигерийские болельщики загрустили, даже заснули дети. А вот болельщики Эваториальной Гвинеи довольны! До первой сенсации ещё чуть больше, чем полчаса.

С мячом на левом фланге Мачин, передача чуть назад. И ещё назад на Акапо.

Передача на правый край на Байла, который не сумел зацепиться за игровой снаряд.

Нвабили сильно вперёд отправил игровой снаряд. Подобрал мяч Осимхен, следом его пытался перехватить у игрока обороны Лукман, но не вышло.

Бросил аут Занузи, передача в центр. Луман с мячом, но быстро его потерял.

Передача на Юсуфа, который в касание отдал на Саймона, который не сумел обработать скачущий мяч.

С мячом на правом фланге Эйна, отдал на Юсуфа, который с правого края штрафной площади выполнил прострел, но Овоно накрыл мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Эду!!! Вот это да! Выходит вперёд сборная Экваториальной Гвинеи! Серия потерь на линии штрафной площади от защитников нигерийцев, скидка Мачина внешней стороной стопы на Эду, который с левой ноги обводящим ударом уложил мяч в нижний угол!

Ну что, ждём, что Нигерия сейчас начнёт увеличивать темп?

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Осимхен!!!! Ну даже не успели порадоваться футболисты гвинейской сборной. Длинный заброс вперёд на Лукмана, который с левой ноги с левого угла штрафной площади мягко накинул на дальнюю штангу, а Осимхен переправил игровой снаряд головой в ворота.

Экваториальная Гвинея на чужой половине поля, передача на Байла, тот на Нсуэ сыграл, но не удалось последнему обработать игровой снаряд.

Последние пять минут в первом тайме. Нарушение правил в центре поля. Разыграл стандарт Ганет.

Овоно забросил мяч подальше, но не сумел завладеть им Нсуэ. Не хватает ему сил в борьбе с мощными игроками обороны Нигерии.

Осимхен подобрал мяч на линии чужой штрафной площади. Нет удара. Но и передача ан Юсуфа у него вышла не лучшей.

Водопой занял четыре минуты? Или в КАН стали играть, как в АПЛ? Но команды уже подустали заметно.

Штанга! Было весьма опасно, после того, как Осимхен покатил на Саймона, а тот пробил в нижний угол! Овоно отразил мяч в штангу! А угловой ничего не принёс.

36' Эду с мячом, отыграл в центр, дальше на Нчамаа, который отыграл на линию штрафной площади Нигерии. Нвабили вышел из ворот и спокойно забрал мяч.

35' Лукман с мячом после розыгрыша мяча из-за боковой, прострел... Не успел подправить Аджайи игровой снаряд в ворота.

34' Айуоби догнал игровой снаряд, перевод на левый край. Занузи с мячом, в центр отыграл. Нигерия начала затяжную атаку.

34' Саймон с мячом, серия финтов, прострел пытался выполнить, но от ноги Акапо мяч ушёл в аут.

33' Заброс на Осимхена, который опередил Ороско, но не сумел завладеть мячом. Правда, защитник был последним. Аут для Нигерии.

32' Мне кажется, что Эду уже наиграл на карточку. Занузи оказался на газоне, толкнул его Эду в спину. И рефери молчит?

31' С мячом Эйна, который выкрутил мяч на 11-метровую отметку, пробил головой Осимхен, но мимо цели.

30' Перерыв на водопой. Напоминаю, что встреча проходит в +32.

29' Первая жёлтая карточка в матче у Бикоро. Грубо он въехал в ногу Лукману.

28' Нчамаа пошёл бросать аут. Но почему-то его партнёры не стали играть в атаку, а назад пошла передача.

27' Подача на дальнюю штангу, скидка под удар Мачину, который пробил с правой ноги в обвод, пропускал между ног игровой снаряд Бикоро, но мимо цели вышло.

26' Нсуэ уходил от Аджайи, который не сумел удержать игровой снаряд. Угловой всё же заработал.

25' Середина первого тайма. По нулям пока что. Нигерия уже не так явно владеет преимуществом.

23' С мячом на своей половине поля Трост-Эконг, передача на правый край пошла.

22' Акапо с мячом на правом фланге, осмотрелся, закрутил мяч в район 11-метровой отметки, но Байла оказался в стороне от мяча.

21' Передача на Осимхена, но форвард в очередной раз залез в положение вне игры.

20' Эду с мячом, через три передачи он получил игровой снаряд, с левой ноги закрутил он мяч в штрафную площадь соперника. Нвабили забирал игровой снаряд.

18' Чуть не обрезались в обороне гвинейцы, Коко отдавал в центр, не глядя, поэтому его успел подстраховать Ороско, но могла бы быть беда.

17' Лукман с мячом на левом фланге, пытался в центр сыграть, но не так просто это сделать в плотной обороне Экваториальной Гвинеи.

16' Нсуэ зацепился за мяч в чужой штрафной площади, убирать стал в центр, но оказался на газоне. Правда, сам больше этого хотел.

15' Долгая подготовка к подаче. Закрутил мяч Занузи с левой ноги в район 11-метровой отметки, но скидки в центр не последовало.

13' Занузи убегал по левому краю, но Эду прихватил его за трусы. Пока что отделался просто беседой с арбитром. Штрафной удар на левом фланге заработали игроки сборной Нигерии.

12' Обилие времени с мячом игроки сборной Нигерии. Перевод на Аджайи, тот на Эйна. В обороне держат мяч нигерийцы.

11' Несмотря на разницу в 30 раз по стоимости игроков на Кубке африканских наций всё возможно.

10' Стоимость игроков сборной Нигерии 332 млн евро. Самый дорогой игрок лидер атак Виктор Осимхен. Его стоимость 110 млн евро.

9' Айуоби набирает ход, уходит на левый край, перевод в центр выполнил. Дальше на правый край, подача ан Осимхена, тот подправил игровой снаряд в сторону ворот! Овоно перевёл мяч на угловой! Опасно было! Но офсайд был у Осимхена.

8' Через левый край пытались выйти в атаку номинальные гости, передача на Нчамаа, но тот упустил игровой снаряд за пределы поля.

6' Овоно неудачно выбил мяч, который адресовал ему защитник. Тут же передача ан Осимхена, который пробил с правой ноги с разворота! Намного выше цели.

5' Стоимость сборной Экваториальной Гвинеи составляет 10 млн евро. Самый дорогой игрок Сауль Коко из "Лас-Пальмаса". Его стоимость составляет 3 млн евро.

4' Нигерия пока что строит свою игру через забросы на Осимхена, который не успевает за этими передачами. Овоно спокойно выходит из ворот и забирает игровой снаряд уже второй раз подряд.

3' В целом, конечно, Нигерия сегодня фаворит. Невероятно жарко. +32 градуса сейчас в Абиджане. Тяжеловато будет командам.

2' Для голкипера сборной Нигерии Стэнли Нвабали сегодня дебютный матч за национальную сборную.