Тур: 1. Стадион: Stade Alassane Ouattara.
История личных встреч
Нигерия
Экваториальная Гвинея
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2
Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0
Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Нигерия - Экваториальная Гвинея
Исход игры
Нигерия
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Экваториальная Гвинея
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (11)
Меньше
75% (33)
Обе команды забьют
Да
29.55% (13)
Нет
70.45% (31)
Популярный счёт
2:0 Нигерия
40% (18)
1:0 Нигерия
28.9% (13)
2:1 Нигерия
22.2% (10)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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