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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
 
Позже
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
Прогнозы 45
Нигерия 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Экваториальная Гвинея 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Экваториальная Гвинея
10.30
4.20
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нигерия
Экваториальная Гвинея

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧАН
1:3
Ч2ОИА
2:0
Ч2ОИА
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2
Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0
Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Экваториальная Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Экваториальная Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 49 минут.



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    1.44 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Нигерия 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Экваториальная Гвинея 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    10.30
    4.20
    Реклама, ligastavok.ru
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нигерия - Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Нигерия
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Экваториальная Гвинея
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (11)
    Меньше
    75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    29.55% (13)
    Нет
    70.45% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Нигерия
    40% (18)
    1:0 Нигерия
    28.9% (13)
    2:1 Нигерия
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Нигерия
    Экваториальная Гвинея
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