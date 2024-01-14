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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Бохум
0:0
Первый тайм: 16'
Вердер
0'
3' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан

Ход матча

3'
Гамбоа Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 127
Бохум 33.9% (43)
X 48% (61)
Вердер 18.1% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бохум
Ничья
Вердер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
19
Беро
Матуш
9
Пасьенса
Гонсало
22
Антви-Аджей
Кристофер
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
17
Нжинма
Джастин
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Бохум
4-3-3
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
1:4
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.29
Штёгер Кевин 4 (3) 0.24
Пасьенса Гонсало 3 0.18
Лосилья Антони 1 0.06
Антви-Аджей Кристофер 1 0.06
Дашнер Лукас 1 0.06
Бернардо Фернандес 1 0.06
Шлоттербек Кевен 1 0.06
Патрик Остерхаге 1 0.06
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.41
Борре Рафаэль 4 0.24
Нжинма Джастин 3 0.18
Стаге Йенс 2 0.12
Вайзер Митчелл 1 0.06
Шмид Романо 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Деман Оливье 1 0.06
Штарк Никлас 1 0.06
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Кевен 6 0
Штёгер Кевин 5 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Машович Эрхан 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 4 0
Дукш Марвин 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
8
Бохум
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

4
12
Бохум
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
8
35%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
7
30%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

31
30
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
6%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
11
35%
6
20%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
5
16%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4

Результаты матчей

Бохум
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
9 раз 56%
0
5 раз 31%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
6
3
2
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
3
2
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
10
6
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 0:0 Заявка 17 4 5 8 23 - 30 17
14.
Бохум
 0:0 Заявка 17 3 8 6 18 - 33 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 0:0 Заявка 8 2 5 1 12 - 9 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Контроль мяча: Бохум: 51%, Вердер: 49%.
  • 15'
    Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Бохум контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Вердер контролирует мяч.
    • 10'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Вердер контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Бохум: 33%, Вердер: 67%.
    • 9'
      Бохум контролирует мяч.
    • 9'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 8'
      Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Патрик Остерхаге из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 8'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 7'
      Стаге Йенс выиграл воздушное противоборство у Беро Матуш.
    • 6'
      Беро Матуш из команды Бохум в офсайде
    • 6'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 6'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вердер пробьет пенальти!
    • 5'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер.
    • 5'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Вердер контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бохум: 44%, Вердер: 56%.
    • 4'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 4'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Гамбоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Безумный фол. Гамбоа Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Агу Феликс
    • 2'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Борре Рафаэль выиграл воздушное противоборство у Шлоттербек Кевен.
    • 2'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 1'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      На стадионе зимние условия – снег начался.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Бохум 33.9% (43)
    X 48% (61)
    Вердер 18.1% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Вердер
    3.05
    3.75
    Реклама, pari.ru
    3.70
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:0 Вердер

    Исход игры
    Бохум
    33.9% (43)
    Ничья
    48% (61)
    Вердер
    18.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (52)
    2:1 Бохум
    18.9% (24)
    1:2 Вердер
    9.4% (12)
    1:0 Бохум
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:1 Вердер
    3.9% (5)
    1:3 Вердер
    2.4% (3)
    3:2 Бохум
    1.6% (2)
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