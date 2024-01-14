Тур: 17. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Стилер Тобиас
0'
3' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
25' Желтая карточкаШтёгер Кевин
25' Желтая карточкаЮнг Антони
35' Желтая карточкаСтаге Йенс
42' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
1:0
64' ГолПатрик Остерхаге
66' Желтая карточкаШтарк Никлас
72' Желтая карточкаБеро Матуш
75' Желтая карточкаЛосилья Антони
82' Желтая карточкаДукш Марвин
1:1
90' ГолШтарк Никлас
90' Желтая карточкаРиман Мануэль
90' Желтая карточкаБернардо Фернандес
90'+8
Ход матча
25'
25'
35'
64'
1:0
66'
72'
75'
82'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
376 Количество передач 391
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Беро
Матуш
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
24 Сато КейнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бохум
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.29
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.24
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.18
|Патрик Остерхаге
|2
|0.12
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.06
|Дашнер Лукас
|1
|0.06
|Бернардо Фернандес
|1
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.06
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|7 (2)
|0.41
|Борре Рафаэль
|4
|0.24
|Нжинма Джастин
|3
|0.18
|Стаге Йенс
|2
|0.12
|Штарк Никлас
|2
|0.12
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Лосилья Антони
|4
|0
|Беро Матуш
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Бернардо Фернандес
|4
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
9
Бохум
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
4
12
Бохум
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
23
14
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
8
35%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
7
29%
29%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
32
31
18 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
2
6%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
11
34%
6
19%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
6
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4
Результаты матчей
Бохум
Вердер
Точный счет
1:1
4 раза 50%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
9 раз 53%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бохум
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
512
107
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 22
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 34
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:1 Вердер
Исход игры
Бохум
33.9% (43)
Ничья
48% (61)
Вердер
18.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (51)
Меньше
57.5% (69)
Обе команды забьют
Да
85.83% (103)
Нет
14.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (52)
2:1 Бохум
18.9% (24)
1:2 Вердер
9.4% (12)
1:0 Бохум
7.9% (10)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:1 Вердер
3.9% (5)
1:3 Вердер
2.4% (3)
3:2 Бохум
1.6% (2)
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