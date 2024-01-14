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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Бохум
1:1
Конец матча
Вердер
0'
3' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
25' Желтая карточка
Штёгер Кевин
25' Желтая карточка
Юнг Антони
35' Желтая карточка
Стаге Йенс
42' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
1:0
64' Гол
Патрик Остерхаге
66' Желтая карточка
Штарк Никлас
72' Желтая карточка
Беро Матуш
75' Желтая карточка
Лосилья Антони
82' Желтая карточка
Дукш Марвин
1:1
90' Гол
Штарк Никлас
90' Желтая карточка
Риман Мануэль
90' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
90'+8

Ход матча

3'
Гамбоа Кристиан
 
25'
Штёгер Кевин
 
25'
 
Юнг Антони
35'
 
Стаге Йенс
42'
 
Биттенкорт Леонардо
64'
Патрик Остерхаге
(Штёгер Кевин)
1:0
66'
Хофманн Филипп
Пасьенса Гонсало
 
66'
 
Штарк Никлас
72'
Беро Матуш
 
73'
 
Шмид Романо
Нжинма Джастин
73'
 
Ковнацки Давид
Борре Рафаэль
75'
Лосилья Антони
 
80'
Оерманн Тим
Гамбоа Кристиан
 
80'
Фёрстер Филипп
Штёгер Кевин
 
80'
 
Деман Оливье
Агу Феликс
80'
 
Вольтемаде Ник
Биттенкорт Леонардо
82'
 
Дукш Марвин
85'
 
Линен Сенне
Стаге Йенс
88'
Дашнер Лукас
Антви-Аджей Кристофер
 
90'
1:1
Штарк Никлас
(Линен Сенне)
90'
Риман Мануэль
 
90'
Бернардо Фернандес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 376 Количество передач 391
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Бохум 33.9% (43)
X 48% (61)
Вердер 18.1% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
19
Беро
Матуш
9
Пасьенса
Гонсало
22
Антви-Аджей
Кристофер
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
17
Нжинма
Джастин
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Бохум
4-3-3
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
1:4
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.29
Штёгер Кевин 4 (3) 0.24
Пасьенса Гонсало 3 0.18
Патрик Остерхаге 2 0.12
Лосилья Антони 1 0.06
Антви-Аджей Кристофер 1 0.06
Дашнер Лукас 1 0.06
Бернардо Фернандес 1 0.06
Шлоттербек Кевен 1 0.06
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.41
Борре Рафаэль 4 0.24
Нжинма Джастин 3 0.18
Стаге Йенс 2 0.12
Штарк Никлас 2 0.12
Вайзер Митчелл 1 0.06
Шмид Романо 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Деман Оливье 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Лосилья Антони 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Бернардо Фернандес 4 0
Риман Мануэль 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Штарк Никлас 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
9
Бохум
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

4
12
Бохум
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
8
35%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
7
29%
29%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

32
31
18 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
2
6%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
11
34%
6
19%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4

Результаты матчей

Бохум
Вердер

Точный счет

1:1
4 раза 50%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
9 раз 53%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
6
3
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
10
7
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 17 11 1 5 38 - 22 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 Заявка 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 97'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Бернардо Фернандес сейчас получил желтую
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Бохум 33.9% (43)
    X 48% (61)
    Вердер 18.1% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Вердер

    Исход игры
    Бохум
    33.9% (43)
    Ничья
    48% (61)
    Вердер
    18.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (52)
    2:1 Бохум
    18.9% (24)
    1:2 Вердер
    9.4% (12)
    1:0 Бохум
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:1 Вердер
    3.9% (5)
    1:3 Вердер
    2.4% (3)
    3:2 Бохум
    1.6% (2)
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