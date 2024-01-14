Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

93' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

90' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Бохум

87' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

86' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

82' Хорошую попытку сделал Фёрстер Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Беро Матуш из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Бохум

81' Ковнацки Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

77' Ковнацки Давид нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

76' Вайзер Митчелл пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

76' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи

74' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Беро Матуш получил желтую карточку от судьи

71' Биттенкорт Леонардо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

71' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Вердер

71' Беро Матуш из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Вердер

67' Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали

67' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

66' Штарк Никлас получил желтую карточку от судьи

66' О, нет. Из многообещающей позиции Борре Рафаэль из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

65' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

64' Г О О О О Л - Патрик Остерхаге из команды Бохум левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

63' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

61' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вердер пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Патрик Остерхаге успешно блокирует удар.

57' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Нжинма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вердер

49' Удар от ворот произведет Вердер

49' Пасьенса Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Вердер

49' Антви-Аджей Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

46' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Патрик Остерхаге выиграл воздушное противоборство у Борре Рафаэль