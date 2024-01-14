Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anthony Rouault навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anthony Rouault нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Миттельштедт Максимилиан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Куадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оооо... вот это был удар! Ундав Дениз должен был забить с этой позиции.

37' Ундав Дениз из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Мийо Энцо пробил со штрафного прямо в стенку

35' Вайгль Юлиан получил желтую карточку от судьи

34' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ундав Дениз нанес удар в каркас ворот!

32' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Штенцель Паскаль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Нец Лука пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель ловит мяч

24' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Вагноман Жоша из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Г О О О О Л - Хак Робин забивает с правой ноги!

19' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Штутгарт

14' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Нец Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Нец Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Г О О О О Л - Хак Робин забивает с правой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Судья начинает матч