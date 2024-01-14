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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Боруссия М
2:1
Второй тайм: 84'
Штутгарт
0'
1:0
1' Гол
Хак Робин
2:0
19' Гол
Хак Робин
35' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
45' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
2:1
56' Гол
Вагноман Жоша
70' Желтая карточка
Эльведи Нико
84' Желтая карточка
Мийо Энцо
84' Желтая карточка
Раймунд Лука

Ход матча

1'
Хак Робин
(Райтц Рокко)
1:0
19'
Хак Робин
(Плеа Алассан)
2:0
35'
Вайгль Юлиан
 
45'
 
Миттельштедт Максимилиан
46'
 
Руо Антони
Миттельштедт Максимилиан
46'
 
Левелинг Джейми
Штенцель Паскаль
56'
2:1
Вагноман Жоша
(Левелинг Джейми)
66'
Сибачо Жордан
Плеа Алассан
 
70'
Эльведи Нико
 
75'
Нгуму Натан
Онора Франк
 
82'
 
Раймунд Лука
Каразор Атакан
84'
 
Мийо Энцо
84'
 
Раймунд Лука

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 128
Боруссия М 35.2% (45)
X 21.9% (28)
Штутгарт 43% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Штутгарт
4.20
4.15
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8.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
4
Вагноман
Жоша
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Боруссия М
4-3-3
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Штутгарт

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
5:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.41
Райтц Рокко 4 0.24
Чванчара Томаш 4 (1) 0.24
Нойхаус Флориан 3 0.18
Хак Робин 2 0.12
Сибачо Жордан 2 0.12
Нгуму Натан 2 0.12
Итакура Ко 2 0.12
Онора Франк 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Эльведи Нико 1 0.06
Коне Куадио 1 0.06
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 1
Ундав Дениз 9 0.53
Фюрих Крис 5 0.29
Мвумпа Силас 3 0.18
Мийо Энцо 2 0.12
Вагноман Жоша 1 0.06
Загаду Дан-Аксель 1 0.06
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 5 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Чванчара Томаш 3 0
Крамер Кристоф 2 0
Николас Мориц 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Штутгарт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
1
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Штутгарт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
25
Боруссия М
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Штутгарт
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
6
55%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

18
27
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
11%
1
4%
1-15
6
33%
7
26%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
8
30%
30%
61-75
3
17%
5
19%
76-90

Пропущено

23
6
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
17%
1
17%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
5
22%
2
33%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

30
39
18 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
10%
2
5%
1-15
9
30%
9
23%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
3
10%
2
5%
46-60
4
13%
9
23%
61-75
5
17%
10
26%
76-90

Пропущено

36
17
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
5
14%
2
12%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
7
19%
2
12%
31-45
5
14%
3
18%
46-60
5
14%
7
41%
61-75
9
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0

Результаты матчей

Боруссия М
Штутгарт

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
8
1
1
7
2.5
5
4
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
4
4
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
12
4
5
11
2.5
7
9
2
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 1:2 Заявка 17 11 1 5 38 - 21 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Боруссия М
 2:1 Заявка 17 5 5 7 33 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 1:2 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Боруссия М
 2:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 1:2 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 2:1 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
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    Прогнозы 128
    Боруссия М 35.2% (45)
    X 21.9% (28)
    Штутгарт 43% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Штутгарт
    4.20
    4.15
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    8.34
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Штутгарт

    Исход игры
    Боруссия М
    35.2% (45)
    Ничья
    21.9% (28)
    Штутгарт
    43% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.36% (89)
    Меньше
    27.64% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    89.43% (110)
    Нет
    10.57% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    34.4% (44)
    2:1 Боруссия М
    22.7% (29)
    1:1 Ничья
    16.4% (21)
    2:0 Боруссия М
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    3:2 Боруссия М
    3.1% (4)
    0:1 Штутгарт
    3.1% (4)
    2:3 Штутгарт
    2.3% (3)
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