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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 53429 Главный судья: Осмерс Харм
Боруссия М
3:1
Конец матча
Штутгарт
0'
1:0
1' Гол
Хак Робин
2:0
19' Гол
Хак Робин
35' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
45' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
2:1
56' Гол
Вагноман Жоша
70' Желтая карточка
Эльведи Нико
83' Желтая карточка
Мийо Энцо
84' Желтая карточка
Раймунд Лука
3:1
90' Гол
Сибачо Жордан
90' Желтая карточка
Крамер Кристоф
90'+6

Ход матча

1'
Хак Робин
(Райтц Рокко)
1:0
19'
Хак Робин
(Плеа Алассан)
2:0
35'
Вайгль Юлиан
 
45'
 
Миттельштедт Максимилиан
46'
 
Руо Антони
Миттельштедт Максимилиан
46'
 
Левелинг Джейми
Штенцель Паскаль
56'
2:1
Вагноман Жоша
(Левелинг Джейми)
66'
Сибачо Жордан
Плеа Алассан
 
70'
Эльведи Нико
 
75'
Нгуму Натан
Онора Франк
 
82'
 
Раймунд Лука
Каразор Атакан
83'
 
Мийо Энцо
84'
 
Раймунд Лука
90'
Сибачо Жордан
3:1
90'
Нойхаус Флориан
Хак Робин
 
90'
Крамер Кристоф
Коне Куадио
 
90'
Крамер Кристоф
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 333 Количество передач 864
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Боруссия М 35.2% (45)
X 21.9% (28)
Штутгарт 43% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
4
Вагноман
Жоша
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Боруссия М
4-3-3
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Штутгарт

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
5:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.41
Райтц Рокко 4 0.24
Чванчара Томаш 4 (1) 0.24
Сибачо Жордан 3 0.18
Нойхаус Флориан 3 0.18
Хак Робин 2 0.12
Нгуму Натан 2 0.12
Итакура Ко 2 0.12
Онора Франк 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Эльведи Нико 1 0.06
Коне Куадио 1 0.06
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 1
Ундав Дениз 9 0.53
Фюрих Крис 5 0.29
Мвумпа Силас 3 0.18
Мийо Энцо 2 0.12
Вагноман Жоша 1 0.06
Загаду Дан-Аксель 1 0.06
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 5 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Штутгарт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
2
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Штутгарт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
25
Боруссия М
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Штутгарт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
2
14%
6
43%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Забито

18
27
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
11%
1
4%
1-15
6
33%
7
26%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
8
30%
30%
61-75
3
17%
5
19%
76-90

Пропущено

23
6
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
17%
1
17%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
5
22%
2
33%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

33
40
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
12%
2
5%
1-15
10
30%
9
23%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
4
12%
9
23%
61-75
6
18%
10
25%
76-90

Пропущено

37
20
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
14%
3
15%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
6
16%
3
15%
46-60
5
14%
7
35%
61-75
9
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0

Результаты матчей

Боруссия М
Штутгарт

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
8
1
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
12
5
6
11
2.5
7
10
2
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 17 11 1 5 38 - 22 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 Заявка 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
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    Прогнозы 128
    Боруссия М 35.2% (45)
    X 21.9% (28)
    Штутгарт 43% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Штутгарт

    Исход игры
    Боруссия М
    35.2% (45)
    Ничья
    21.9% (28)
    Штутгарт
    43% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.36% (89)
    Меньше
    27.64% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    89.43% (110)
    Нет
    10.57% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    34.4% (44)
    2:1 Боруссия М
    22.7% (29)
    1:1 Ничья
    16.4% (21)
    2:0 Боруссия М
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    3:2 Боруссия М
    3.1% (4)
    0:1 Штутгарт
    3.1% (4)
    2:3 Штутгарт
    2.3% (3)
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