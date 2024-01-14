Тур: 17. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 53429 Главный судья: Осмерс Харм
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолХак Робин
2:0
19' ГолХак Робин
35' Желтая карточкаВайгль Юлиан
45' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
2:1
56' ГолВагноман Жоша
70' Желтая карточкаЭльведи Нико
83' Желтая карточкаМийо Энцо
84' Желтая карточкаРаймунд Лука
3:1
90' ГолСибачо Жордан
90' Желтая карточкаКрамер Кристоф
90'+6
Ход матча
1'
1:0
19'
2:0
35'
56'
2:1
70'
83'
84'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
333 Количество передач 864
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
49 Мусса СиссеЗащитник
- Полузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Паула РаульПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Боруссия М
Штутгарт
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.79
1.14
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.41
|Райтц Рокко
|4
|0.24
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.24
|Сибачо Жордан
|3
|0.18
|Нойхаус Флориан
|3
|0.18
|Хак Робин
|2
|0.12
|Нгуму Натан
|2
|0.12
|Итакура Ко
|2
|0.12
|Онора Франк
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|Коне Куадио
|1
|0.06
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|1
|Ундав Дениз
|9
|0.53
|Фюрих Крис
|5
|0.29
|Мвумпа Силас
|3
|0.18
|Мийо Энцо
|2
|0.12
|Вагноман Жоша
|1
|0.06
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.06
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Штутгарт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
2
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Штутгарт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
13
25
Боруссия М
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Штутгарт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
2
14%
6
43%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Забито
18
27
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
11%
1
4%
1-15
6
33%
7
26%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
8
30%
30%
61-75
3
17%
5
19%
76-90
Пропущено
23
6
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
17%
1
17%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
5
22%
2
33%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Забито
33
40
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
12%
2
5%
1-15
10
30%
9
23%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
4
12%
9
23%
61-75
6
18%
10
25%
76-90
Пропущено
37
20
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
14%
3
15%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
6
16%
3
15%
46-60
5
14%
7
35%
61-75
9
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0
Результаты матчей
Боруссия М
Штутгарт
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
81
27
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
116
125
611
710
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 22
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 34
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Штутгарт
Исход игры
Боруссия М
35.2% (45)
Ничья
21.9% (28)
Штутгарт
43% (55)
Тотал 2.5
Больше
72.36% (89)
Меньше
27.64% (34)
Обе команды забьют
Да
89.43% (110)
Нет
10.57% (13)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
34.4% (44)
2:1 Боруссия М
22.7% (29)
1:1 Ничья
16.4% (21)
2:0 Боруссия М
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
3:2 Боруссия М
3.1% (4)
0:1 Штутгарт
3.1% (4)
2:3 Штутгарт
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!