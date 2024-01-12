Тур: 21. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
Позже
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
38 матчей
57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
16 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.28
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.11
1.15
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
59
46
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.25
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.15
|Гарначо Алехандро
|3
|0.15
|Рэшфорд Маркус
|3 (1)
|0.15
|Эриксен Кристиан
|1
|0.05
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|Далот Диогу
|1
|0.05
|Каземиро Карлос
|1
|0.05
|Варан Рафаэль
|1
|0.05
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Межбри Ханнибал
|1
|0.05
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.05
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.6
|Ришарлисон
|6
|0.3
|Кулушевски Деян
|5
|0.25
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.15
|Ромеро Кристиан
|3
|0.15
|Сарр Пап Матар
|2
|0.1
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.1
|Джонсон Бреннан
|1
|0.05
|Удоги Дестини
|1
|0.05
|Дэвис Бен
|1
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.05
|Ван де Вен Микки
|1
|0.05
|Велиз Алехо
|1
|0.05
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Гарначо Алехандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Кулушевски Деян
|5
|0
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Тоттенхэм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
12
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
15
Манчестер Юнайтед
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (11)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Тоттенхэм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
13
23
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
5
38%
3
13%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
1
10%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
4
40%
7
47%
76-90
Забито
23
41
6 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 0
1
4%
8
20%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
9
39%
7
17%
76-90
Пропущено
26
30
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
7
27%
2
7%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
5
19%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
11 раз 55%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
73
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
82
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
614
155
317
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
50% (22)
Ничья
15.9% (7)
Тоттенхэм
34.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
36.4% (16)
1:2 Тоттенхэм
20.5% (9)
1:1 Ничья
13.6% (6)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.8% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
4.5% (2)
0:1 Тоттенхэм
4.5% (2)
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