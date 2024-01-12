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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 50% (23)
X 15.2% (7)
Тоттенхэм 34.8% (16)
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Тоттенхэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

38 матчей

57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
16 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.28

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.11
1.15

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

59
46

Голов в среднем за матч

1.55
1.21

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.25
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.15
Гарначо Алехандро 3 0.15
Рэшфорд Маркус 3 (1) 0.15
Эриксен Кристиан 1 0.05
Линделоф Виктор 1 0.05
Далот Диогу 1 0.05
Каземиро Карлос 1 0.05
Варан Рафаэль 1 0.05
Марсьяль Антони 1 0.05
Межбри Ханнибал 1 0.05
Хёйлунн Расмус 1 0.05
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.6
Ришарлисон 6 0.3
Кулушевски Деян 5 0.25
Мэддисон Джеймс 3 0.15
Ромеро Кристиан 3 0.15
Сарр Пап Матар 2 0.1
Ло Чельсо Джовани 2 0.1
Джонсон Бреннан 1 0.05
Удоги Дестини 1 0.05
Дэвис Бен 1 0.05
Эмерсон Жуниор 1 0.05
Ван де Вен Микки 1 0.05
Велиз Алехо 1 0.05
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Гарначо Алехандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Кулушевски Деян 5 0
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Тоттенхэм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
12
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
15
Манчестер Юнайтед
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (11)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Тоттенхэм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

13
23
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
5
38%
3
13%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
1
10%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
4
40%
7
47%
76-90

Забито

23
41
6 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 0
1
4%
8
20%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
9
39%
7
17%
76-90

Пропущено

26
30
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
7
27%
2
7%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
5
19%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
11 раз 55%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
3
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
8
2
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
6
14
1.5
15
5
3
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 19 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.4% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 50% (23)
    X 15.2% (7)
    Тоттенхэм 34.8% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.00
    4.05
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    3.10
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    50% (22)
    Ничья
    15.9% (7)
    Тоттенхэм
    34.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    36.4% (16)
    1:2 Тоттенхэм
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.8% (3)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4.5% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
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