Рискованно действует в пределах своей штрафной Эрнан, убрав на замахе прессинговавшего его Вити.

Вот ещё что примечательно - в первом тайме Салах регулярно принимал участие в атаках Египта, действуя как на острие, так и в подыгрыше. Во второй же половине встречи особо не заметно лидера номинальных хозяев. Во многом, пожалуй, и из-за этого не идёт игра у "фараонов".

Абдель перестарался в верховой борьбе и получил жёлтую за использование локтя.

Ещё один нюанс хочется отметить - ну прямо очень сильно напоминает эта игра матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира. Тогда тоже ничего не предвещало вроде бы неприятностей для фаворита, однако андердог в том числе на характере также показал очень привлекательный футбол и сумел победить команду, значительно превосходящую его в классе.

ГО-О-О-О-Л! Вити, 1:1! Макандза принял мяч на правом фланге, чуть сместился к центру и оформил тонкий заброс на голову Вити, который ювелирно пробил аккурат под левую от эль-Шенави стойку!

ГО-О-О-О-Л! Бук, 1:2! Какие же простые голы пропускает сборная Египта! Ворвался Бук на пространство между двумя центральными защитниками, откликнувшись на проникающую передачу Гимарайнша из глубины, и вышел на рандеву с эль-Шенави, спокойно переиграв голкипера. Невероятно.

Что же происходит с командой экс-тренера "Спартака" Руя Витории?! Просто на глазах разваливается Египет. Ещё одна быстрая опасная атака прошла у Мозамбика, едва не обострил с правого края штрафной Вити.

Да, собираться надо сборной Египта. Получше вроде сейчас стало движение, а очередную атаку завершил неплохим ударом из-за пределов штрафной Абдель, чуть мимо створа.

Мозамбик же попросту великолепен. Даже если проиграет команда матч, будет верным это утверждение. Желание просто зашкаливает, да и не только в желании дело - получается и комбинационный футбол у андердога.

Двойная замена у Египта. Мармуш и Камал вместо Хани и Трезеге.

Двойная замена произошла у сборной Мозамбика в перерыве. Ланга и Бук вышли вместо Виланкулуша и Домингеша.

Фатхи на чужой половине в борьбе толкнул в спину Гимарайнша, свисток в пользу номинальных гостей.

После фола Хамди право на неплохой штрафной получил Мозамбик, и Ланга сильно пробил со стандарта низом рядом с левой от эль-Шенави стойкой.

Трезеге слева убрал мяч под себя, постаравшись сыграть на технике, а Мешер в подкате выбил у него из-под ног за лицевую.

Салах навесил со штрафного, а Хегази в борьбе пробил головой чуть мимо створа, не получилось нанести акцентированный удар.

Очень плотный удар с дальней дистанции со второго темпа после розыгрыша корнера, не без труда и только со второго раза фиксирует мяч Эрнан.

Свисток на перерыв. Быстро пролетел первый тайм - очень динамичная и увлекательная игра, которая, казалось, могла пойти в одни ворота, однако довольно быстро освоилась на поле сборная Мозамбика, весьма уверенно показывающая себя в атаке. Единственное, с чем не справляется андердог - это контрвыпады сборной Египта. В каком-то смысле гибкость и умение "фараонов" сыграть от соперника на данный момент является даже более неприятным фактором для Мозамбика, чем, собственно, текущий счёт.

42' Эльнени выполняет длинный заброс из глубины по центру на ход Салаху, которого опережает Эрнан, уверенно сыгравший на выходе за пределами штрафной. Да, помимо всего, ещё и просто удобно вот на таких контрвыпадах действовать сборной Египта.

40' Чуть спадает сейчас темп, но, пожалуй, не столько от усталости, сколько больше от того, что египтяне не форсируют, уже опасаясь соперника, а Мозамбик, в свою очередь, дорожит мячом по большей части и играет как умеет.

38' Проникающую передачу во вратарскую на Мостафу Мохамеда выполняет Эльнени, накрывает мяч в своих владениях Эрнан.

36' Кипер же сборной Египта ещё и небольшое повреждение в этом эпизоде получил, ударившись о штангу.

34' Виланкулуш опасно навесил слева на дальнюю штангу, а там Хамди в борьбе с Вити срезал мяч под перекладину собственных ворот, откуда уже с большим трудом смахнул эль-Шенави. Разошлась и разбегалась очень здорово сборная Мозамбика, надо сказать.

32' Хани надёжно играет на правом краю обороны, остановив выпад соперника по флангу.

30' Перерыв на водопой. К слову, стоит отметить, что темп игры очень даже высокий - к жаре тут, в принципе, все ведь привыкшие.

27' Мандава надёжно действует в обороне на дальней штанге после подачи с левого края, грудью переведя мяч за лицевую.

25' Штанга! Салах мягко забросил из опорной в штрафную, после чего здорово скинут был мяч под удар неприкрытому Трезеге, и тот пробил в касание, угодив в правую от Эрнана стойку с внешней стороны.

24' Неплохо играет на выходе эль-Шенави, кулаком сняв мяч на линии вратарской после высокого кросса с правого фланга.

22' Хани навесил справа от лицевой к линии вратарской. Вышло безадресно, легко там снял защитник.

21' Не получается навес справа у Домингеша, аккурат в руки эль-Шенави мяч приходит.

20' Салах принял пас в правом полуфланге и выложил в опорную под удар Сайеду. Тот с ходу сильно пробил выше створа.

17' После передачи с левого фланга здорово развернулся в штрафной Вити и хлёстко пробил рядом с левой от эль-Шенави стойкой.

14' Вновь открывается Мохамед Салах под передачу из глубины, на этот раз в штрафной. И опять очень плотно с ним играют.

12' Сам теперь Салах открылся под длинный пас на позиции центрфорварда, а Дове не уступил ему позицию и вынес мяч в аут.

10' Активно пошли вперёд номинальные гости, организовав очень неплохую атаку, но затем наткнулись на контрвыпад. Салах сделал сильную передачу по центру на ход Мостафе Мохамеду, а тот пробил с правого края штрафной, попав в голкипера.

7' Вити справа выполняет заброс на дальнюю штангу, слишком сильно получается, удар от ворот.

4' Ну, и продолжается всё примерно в том же ключе. Была вылазка у Мозамбика, в ходе которой в офсайд попал Макандза, затем же вновь стабильно и спокойно стали контролировать мяч египтяне.

2' ГО-О-О-О-Л! Мостафа Мохамед, 1:0!

Ожидаемо с владения сборной Египта началась встреча, а первое же проникновение в штрафную завершилось голом. Принял Мостафа Мохамед в районе одиннадцатиметровой передачу Салаха и нанёс точный хлёсткий удар!