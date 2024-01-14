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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Египет
FIFA #33
1:2
Второй тайм: 77'
Мозамбик
FIFA #111
0'
1:0
2' Гол
Мохамед Мостафа
1:1
55' Гол
Вити Витиньеш
1:2
58' Гол
Бук Клесио
62' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
72' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
75' Желтая карточка
Абдель Монем Мохамед

Ход матча

2'
Мохамед Мостафа
(Салах Мохамед)
1:0
46'
 
Ланга Бруну
Домингеш
46'
 
Бук Клесио
Виланкулуш Жилду
55'
1:1
Вити Витиньеш
(Макандза Домингос)
58'
1:2
Бук Клесио
(Гимарайнш Рикарду)
62'
 
Мандава Рейнилду
66'
Мармуш Омар
Трезеге
 
66'
Камал Омар
Хани Мохамед
 
66'
 
Кинг Лау
Ратифо Стэнли
72'
 
Гимарайнш Рикарду
75'
Абдель Монем Мохамед
 
Прогнозы 125
Египет 96.8% (121)
X 2.4% (3)
Мозамбик 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Египет
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Эль-Шенави
Мохамед
3
Хани
Мохамед
6
Хегази
Ахмед
24
Абдель
Монем
Мохамед
12
Хамди
Мохамед
25
Сайед
Ахмед
II
17
Эльнени
Мохамед
5
Фатхи
Хамди
10
Салах
Мохамед
19
Мохамед
Мостафа
7
Трезеге
1
Эрнан
Силуане
14
Макандза
Домингос
17
Мешер
Андре
8
Дове
Эдмилсон
15
Мандава
Рейнилду
21
Гимарайнш
Рикарду
16
Амаде
Альфонс
18
Виланкулуш
Жилду
7
Домингеш
19
Вити
Витиньеш
13
Ратифо
Стэнли
Египет
Мозамбик

История личных встреч

Египет
Мозамбик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
0:1
КАН
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 1
Салах Мохамед 0 0
Мозамбик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вити Витиньеш 1 1
Бук Клесио 1 1
Гимарайнш Рикарду 0 0
Макандза Домингос 0 0

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мозамбик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 1 0
Мандава Рейнилду 1 0

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1
Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0
Мозамбик
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ботсвана - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Лесото 2:0 Мозамбик - Алжир 0:2 Ботсвана - Мозамбик 2:3
Нигерия - Мозамбик 3:2 Мозамбик - Ангола 1:1 Мозамбик - Бенин 3:2 Руанда - Мозамбик 0:2 Малави - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Мадагаскар - Мозамбик 3:1 Мозамбик - Алжир 0:1 Мозамбик - Ливия 3:2 Эфиопия - Мозамбик 0:0 ЮАР - Мозамбик 2:1 Мозамбик - Малави 0:0 Малави - Мозамбик 1:1 Замбия - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Замбия 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мозамбик
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гана
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мозамбик
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мозамбик
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Египет
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Мозамбик Вити Витиньеш 1
Экваториальная Гвинея Эду Ибан 1
Мозамбик Бук Клесио 1
Нигерия Осимхен Виктор 1
Весь список

Топ нарушителей
Мозамбик Гимарайнш Рикарду 1
Кот-д'Ивуар Сангаре Ибрахим 1
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Ещё один нюанс хочется отметить - ну прямо очень сильно напоминает эта игра матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира. Тогда тоже ничего не предвещало вроде бы неприятностей для фаворита, однако андердог в том числе на характере также показал очень привлекательный футбол и сумел победить команду, значительно превосходящую его в классе.
  • Желтая карточка
    75'
    Абдель перестарался в верховой борьбе и получил жёлтую за использование локтя.
  • 73'
    Вот ещё что примечательно - в первом тайме Салах регулярно принимал участие в атаках Египта, действуя как на острие, так и в подыгрыше. Во второй же половине встречи особо не заметно лидера номинальных хозяев. Во многом, пожалуй, и из-за этого не идёт игра у "фараонов".
  • 72'
    Неточный удар из-за пределов штрафной в исполнении Сайеда, чуть выше створа.
  • Желтая карточка
    72'
    Гимарайнш успевает где-то схватить жёлтую карточку.
  • 70'
    Рискованно действует в пределах своей штрафной Эрнан, убрав на замахе прессинговавшего его Вити.
  • Фол, нарушение
    69'
    После небольшой паузы возобновляется игра, а наступление сборной Египта завершается игрой Хамди рукой.
  • Замена
    66'
    И третья замена у сборной Мозамбика. Кинг вместо Ратифо.
  • Замена
    66'

    Двойная замена у Египта. Мармуш и Камал вместо Хани и Трезеге.

  • 64'
    Мозамбик же попросту великолепен. Даже если проиграет команда матч, будет верным это утверждение. Желание просто зашкаливает, да и не только в желании дело - получается и комбинационный футбол у андердога.
  • 63'
    Да, собираться надо сборной Египта. Получше вроде сейчас стало движение, а очередную атаку завершил неплохим ударом из-за пределов штрафной Абдель, чуть мимо створа.
  • Желтая карточка
    62'
    Мандава фолит в середине поля и получает жёлтую карточку.
  • 60'
    Что же происходит с командой экс-тренера "Спартака" Руя Витории?! Просто на глазах разваливается Египет. Ещё одна быстрая опасная атака прошла у Мозамбика, едва не обострил с правого края штрафной Вити.
  • 58'
    ГО-О-О-О-Л! Бук, 1:2!
    Какие же простые голы пропускает сборная Египта! Ворвался Бук на пространство между двумя центральными защитниками, откликнувшись на проникающую передачу Гимарайнша из глубины, и вышел на рандеву с эль-Шенави, спокойно переиграв голкипера. Невероятно.
  • 55'
    ГО-О-О-О-Л! Вити, 1:1!
    Макандза принял мяч на правом фланге, чуть сместился к центру и оформил тонкий заброс на голову Вити, который ювелирно пробил аккурат под левую от эль-Шенави стойку!
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    • 52'
      Продолжает неспешно контролировать мяч сборная Египта, не особо выдёргиваясь, Мозамбик тоже пробует проводить позиционные атаки.
    • 49'
      После фола Хамди право на неплохой штрафной получил Мозамбик, и Ланга сильно пробил со стандарта низом рядом с левой от эль-Шенави стойкой.
    • Фол, нарушение
      47'
      Фатхи на чужой половине в борьбе толкнул в спину Гимарайнша, свисток в пользу номинальных гостей.
    • Замена
      46'
      Двойная замена произошла у сборной Мозамбика в перерыве. Ланга и Бук вышли вместо Виланкулуша и Домингеша.
    • Второй тайм начался

      Стартовал второй тайм.

    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Быстро пролетел первый тайм - очень динамичная и увлекательная игра, которая, казалось, могла пойти в одни ворота, однако довольно быстро освоилась на поле сборная Мозамбика, весьма уверенно показывающая себя в атаке. Единственное, с чем не справляется андердог - это контрвыпады сборной Египта. В каком-то смысле гибкость и умение "фараонов" сыграть от соперника на данный момент является даже более неприятным фактором для Мозамбика, чем, собственно, текущий счёт.
    • 45'
      Очень плотный удар с дальней дистанции со второго темпа после розыгрыша корнера, не без труда и только со второго раза фиксирует мяч Эрнан.
    • 45'
      Салах навесил со штрафного, а Хегази в борьбе пробил головой чуть мимо створа, не получилось нанести акцентированный удар.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавлено.
    • 44'
      Трезеге слева убрал мяч под себя, постаравшись сыграть на технике, а Мешер в подкате выбил у него из-под ног за лицевую.
    • 42'
      Эльнени выполняет длинный заброс из глубины по центру на ход Салаху, которого опережает Эрнан, уверенно сыгравший на выходе за пределами штрафной. Да, помимо всего, ещё и просто удобно вот на таких контрвыпадах действовать сборной Египта.
    • 40'
      Чуть спадает сейчас темп, но, пожалуй, не столько от усталости, сколько больше от того, что египтяне не форсируют, уже опасаясь соперника, а Мозамбик, в свою очередь, дорожит мячом по большей части и играет как умеет.
    • 38'
      Проникающую передачу во вратарскую на Мостафу Мохамеда выполняет Эльнени, накрывает мяч в своих владениях Эрнан.
    • Травма, повреждение
      36'
      Кипер же сборной Египта ещё и небольшое повреждение в этом эпизоде получил, ударившись о штангу.
    • Опасный момент
      34'
      Виланкулуш опасно навесил слева на дальнюю штангу, а там Хамди в борьбе с Вити срезал мяч под перекладину собственных ворот, откуда уже с большим трудом смахнул эль-Шенави. Разошлась и разбегалась очень здорово сборная Мозамбика, надо сказать.
    • 32'
      Хани надёжно играет на правом краю обороны, остановив выпад соперника по флангу.
    • 30'
      Перерыв на водопой. К слову, стоит отметить, что темп игры очень даже высокий - к жаре тут, в принципе, все ведь привыкшие.
    • 27'
      Мандава надёжно действует в обороне на дальней штанге после подачи с левого края, грудью переведя мяч за лицевую.
    • Штанга
      25'
      Штанга! Салах мягко забросил из опорной в штрафную, после чего здорово скинут был мяч под удар неприкрытому Трезеге, и тот пробил в касание, угодив в правую от Эрнана стойку с внешней стороны.
    • 24'
      Неплохо играет на выходе эль-Шенави, кулаком сняв мяч на линии вратарской после высокого кросса с правого фланга.
    • 22'
      Хани навесил справа от лицевой к линии вратарской. Вышло безадресно, легко там снял защитник.
    • 21'
      Не получается навес справа у Домингеша, аккурат в руки эль-Шенави мяч приходит.
    • 20'
      Салах принял пас в правом полуфланге и выложил в опорную под удар Сайеду. Тот с ходу сильно пробил выше створа.
    • 17'
      После передачи с левого фланга здорово развернулся в штрафной Вити и хлёстко пробил рядом с левой от эль-Шенави стойкой.
    • 14'
      Вновь открывается Мохамед Салах под передачу из глубины, на этот раз в штрафной. И опять очень плотно с ним играют.
    • 12'
      Сам теперь Салах открылся под длинный пас на позиции центрфорварда, а Дове не уступил ему позицию и вынес мяч в аут.
    • Опасный момент
      10'
      Активно пошли вперёд номинальные гости, организовав очень неплохую атаку, но затем наткнулись на контрвыпад. Салах сделал сильную передачу по центру на ход Мостафе Мохамеду, а тот пробил с правого края штрафной, попав в голкипера.
    • 7'
      Вити справа выполняет заброс на дальнюю штангу, слишком сильно получается, удар от ворот.
    • 4'
      Ну, и продолжается всё примерно в том же ключе. Была вылазка у Мозамбика, в ходе которой в офсайд попал Макандза, затем же вновь стабильно и спокойно стали контролировать мяч египтяне.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-Л! Мостафа Мохамед, 1:0!
      Ожидаемо с владения сборной Египта началась встреча, а первое же проникновение в штрафную завершилось голом. Принял Мостафа Мохамед в районе одиннадцатиметровой передачу Салаха и нанёс точный хлёсткий удар!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Египта и Мозамбика. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Мозамбик.
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    Прогнозы 125
    Египет 96.8% (121)
    X 2.4% (3)
    Мозамбик 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Египет
    Ничья
    Мозамбик
    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Египет 1:2 Мозамбик

    Исход игры
    Египет
    96.8% (121)
    Ничья
    2.4% (3)
    Мозамбик
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.69% (35)
    Меньше
    71.31% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    25.41% (31)
    Нет
    74.59% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Египет
    51.2% (64)
    1:0 Египет
    16% (20)
    2:1 Египет
    14.4% (18)
    3:1 Египет
    7.2% (9)
    3:0 Египет
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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