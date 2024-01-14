Тур: 1. Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
0'
1:0
2' ГолМохамед Мостафа
1:1
55' ГолВити Витиньеш
1:2
58' ГолБук Клесио
62' Желтая карточкаМандава Рейнилду
72' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
75' Желтая карточкаАбдель Монем Мохамед
Ход матча
2'
1:0
46'
55'
58'
1:2
62'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
7
Трезеге
17
Мешер
Андре
7
Домингеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сайед АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Габр АлиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Аттия МарванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КахрабаНападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мешер АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДомингешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 ИванеВратарь
-
12 ФазитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ШакиллеПолузащитник
-
11 Бонде ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кинг ЛауНападающий
-
10 Бук КлесиоНападающий
-
Главный тренер: Конде Чихиньо
История личных встреч
Египет
Мозамбик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Салах Мохамед
|0
|0
Мозамбик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вити Витиньеш
|1
|1
|Бук Клесио
|1
|1
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
|Макандза Домингос
|0
|0
Карточки
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мозамбик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1
Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0
Мозамбик
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ботсвана - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Лесото 2:0 Мозамбик - Алжир 0:2 Ботсвана - Мозамбик 2:3
Нигерия - Мозамбик 3:2 Мозамбик - Ангола 1:1 Мозамбик - Бенин 3:2 Руанда - Мозамбик 0:2 Малави - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Мадагаскар - Мозамбик 3:1 Мозамбик - Алжир 0:1 Мозамбик - Ливия 3:2 Эфиопия - Мозамбик 0:0 ЮАР - Мозамбик 2:1 Мозамбик - Малави 0:0 Малави - Мозамбик 1:1 Замбия - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Замбия 0:0
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Мозамбик
|Вити Витиньеш
|1
|Экваториальная Гвинея
|Эду Ибан
|1
|Мозамбик
|Бук Клесио
|1
|Нигерия
|Осимхен Виктор
|1
|Мозамбик
|Гимарайнш Рикарду
|1
|Кот-д'Ивуар
|Сангаре Ибрахим
|1
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Египет 1:2 Мозамбик
Исход игры
Египет
96.8% (121)
Ничья
2.4% (3)
Мозамбик
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.69% (35)
Меньше
71.31% (87)
Обе команды забьют
Да
25.41% (31)
Нет
74.59% (91)
Популярный счёт
2:0 Египет
51.2% (64)
1:0 Египет
16% (20)
2:1 Египет
14.4% (18)
3:1 Египет
7.2% (9)
3:0 Египет
5.6% (7)
1:1 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!