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Тур: 1. Стадион: .
Камерун
FIFA #46
 
Позже
Гвинея
FIFA #80
Прогнозы 41
Камерун 92.7% (38)
X 7.3% (3)
Гвинея 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Гвинея
3.00
3.90
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4.00
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История личных встреч

Камерун
Гвинея

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
2:0
ТМС
1:2
КАН
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0
РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1
Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.7% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Камерун 92.7% (38)
    X 7.3% (3)
    Гвинея 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Камерун
    Ничья
    Гвинея
    3.00
    3.90
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    4.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Камерун - Гвинея

    Исход игры
    Камерун
    92.7% (38)
    Ничья
    7.3% (3)
    Гвинея
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Камерун
    53.7% (22)
    1:0 Камерун
    17.1% (7)
    2:0 Камерун
    14.6% (6)
    3:1 Камерун
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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