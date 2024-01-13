Тур: 1. Стадион: Stade Charles Konan Banny.
История личных встреч
Камерун
Гвинея
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Результаты последних матчей
Камерун
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0
РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1
Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Камерун - Гвинея
Исход игры
Камерун
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
Гвинея
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
2:1 Камерун
53.7% (22)
1:0 Камерун
17.1% (7)
2:0 Камерун
14.6% (6)
3:1 Камерун
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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