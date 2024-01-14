  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Буркина-Фасо
FIFA #57
 
Позже
Мавритания
FIFA #105
Прогнозы 55
Буркина-Фасо 78.2% (43)
X 10.9% (6)
Мавритания 10.9% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Мавритания
3.25
5.80
Реклама, betboom.ru
6.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Буркина-Фасо
Мавритания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:0
КАН
1:0
КАН
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Эфиопия - Буркина-Фасо 0:3 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1
Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Буркина-Фасо - Эсватини 0:0 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Того - Буркина-Фасо 1:1 Буркина-Фасо - Того 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Эсватини - Буркина-Фасо 1:3 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Буркина-Фасо - Камерун 3:3
Мавритания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тунис - Мавритания 0:0 Южный Судан - Мавритания 0:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2
Мавритания - Мадагаскар 2:1 Мавритания - Габон 2:1 Судан - Мавритания 0:3 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - Мавритания 1:0 Мавритания - Мали 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Мавритания - Мали 1:1 Габон - Мавритания 0:0 Мавритания - Судан 3:0 Мавритания - Ливия 2:0 Мавритания - Мозамбик 2:1 Мали - Мавритания 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алжир
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ангола
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мавритания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Буркина-Фасо
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Буркина-Фасо
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мавритания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ангола
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алжир
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Буркина-Фасо
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мавритания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ангола
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алжир
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кот-д'Ивуар Крассо Жан-Филипп 1
Кот-д'Ивуар Кесси Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Сангаре Ибрахим 1
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Буркина-Фасо - Мавритания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Мавритания.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.73. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.73 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Буркина-Фасо 78.2% (43)
    X 10.9% (6)
    Мавритания 10.9% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Буркина-Фасо
    Ничья
    Мавритания
    3.25
    5.80
    Реклама, betboom.ru
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Буркина-Фасо - Мавритания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Мавритания

    Исход игры
    Буркина-Фасо
    78.2% (43)
    Ничья
    10.9% (6)
    Мавритания
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Буркина-Фасо
    38.2% (21)
    2:1 Буркина-Фасо
    25.5% (14)
    2:0 Буркина-Фасо
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Мавритания
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Буркина-Фасо
    Мавритания
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный