Тур: 1. Стадион: Stade de la Paix.
История личных встреч
Буркина-Фасо
Мавритания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Результаты последних матчей
Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Эфиопия - Буркина-Фасо 0:3 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1
Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Буркина-Фасо - Эсватини 0:0 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Того - Буркина-Фасо 1:1 Буркина-Фасо - Того 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Эсватини - Буркина-Фасо 1:3 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Буркина-Фасо - Камерун 3:3
Мавритания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тунис - Мавритания 0:0 Южный Судан - Мавритания 0:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2
Мавритания - Мадагаскар 2:1 Мавритания - Габон 2:1 Судан - Мавритания 0:3 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - Мавритания 1:0 Мавритания - Мали 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Мавритания - Мали 1:1 Габон - Мавритания 0:0 Мавритания - Судан 3:0 Мавритания - Ливия 2:0 Мавритания - Мозамбик 2:1 Мали - Мавритания 2:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Кот-д'Ивуар
|Крассо Жан-Филипп
|1
|Кот-д'Ивуар
|Кесси Франк
|0 (1)
|Кот-д'Ивуар
|Сангаре Ибрахим
|1
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Мавритания
Исход игры
Буркина-Фасо
78.2% (43)
Ничья
10.9% (6)
Мавритания
10.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (18)
Меньше
65.38% (34)
Обе команды забьют
Да
44.23% (23)
Нет
55.77% (29)
Популярный счёт
1:0 Буркина-Фасо
38.2% (21)
2:1 Буркина-Фасо
25.5% (14)
2:0 Буркина-Фасо
12.7% (7)
1:1 Ничья
9.1% (5)
1:2 Мавритания
3.6% (2)
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