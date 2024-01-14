Тур: 1. Стадион: Stade Amadou Gon Coulibaly.
История личных встреч
Тунис
Намибия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тунис - Кабо-Верде 2:0 Тунис - Мавритания 0:0 Малави - Тунис 0:1 Тунис - Сан-Томе и Принсипи 4:0
Япония - Тунис 2:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Египет - Тунис 1:3 Тунис - Ботсвана 3:0 Алжир - Тунис 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ливия - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 3:0 Тунис - Франция 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2
Намибия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гана - Намибия 0:0 Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 0:0
Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0 Намибия - Мали 1:2
Группа E
Группа E
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Кот-д'Ивуар
|Крассо Жан-Филипп
|1
|Кот-д'Ивуар
|Кесси Франк
|0 (1)
|Кот-д'Ивуар
|Сангаре Ибрахим
|1
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
Прогнозы на матч Тунис - Намибия
Исход игры
Тунис
92.5% (49)
Ничья
3.8% (2)
Намибия
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32% (16)
Меньше
68% (34)
Обе команды забьют
Да
26% (13)
Нет
74% (37)
Популярный счёт
2:0 Тунис
43.4% (23)
2:1 Тунис
20.8% (11)
1:0 Тунис
18.9% (10)
3:0 Тунис
5.7% (3)
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