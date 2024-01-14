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Тур: 1. Стадион: .
Тунис
FIFA #28
 
Позже
Намибия
FIFA #115
Прогнозы 53
Тунис 92.5% (49)
X 3.8% (2)
Намибия 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Намибия
9.70
4.40
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9.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тунис
Намибия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тунис - Кабо-Верде 2:0 Тунис - Мавритания 0:0 Малави - Тунис 0:1 Тунис - Сан-Томе и Принсипи 4:0
Япония - Тунис 2:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Египет - Тунис 1:3 Тунис - Ботсвана 3:0 Алжир - Тунис 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ливия - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 3:0 Тунис - Франция 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2
Намибия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гана - Намибия 0:0 Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 0:0
Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0 Намибия - Мали 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кот-д'Ивуар Крассо Жан-Филипп 1
Кот-д'Ивуар Кесси Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Сангаре Ибрахим 1
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Намибия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Тунис 92.5% (49)
    X 3.8% (2)
    Намибия 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тунис
    Ничья
    Намибия
    9.70
    4.40
    Реклама, ligastavok.ru
    9.92
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тунис - Намибия

    Исход игры
    Тунис
    92.5% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Намибия
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    26% (13)
    Нет
    74% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Тунис
    43.4% (23)
    2:1 Тунис
    20.8% (11)
    1:0 Тунис
    18.9% (10)
    3:0 Тунис
    5.7% (3)
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