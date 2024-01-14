Тур: 1. Стадион: Stade Amadou Gon Coulibaly.
История личных встреч
Мали
ЮАР
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
120
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3
Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1 Южный Судан - Мали 1:3 Мали - Конго 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1
ЮАР
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1 Марокко - ЮАР 2:1 Франция - ЮАР 5:0
Группа E
Группа E
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Кот-д'Ивуар
|Крассо Жан-Филипп
|1
|Кот-д'Ивуар
|Кесси Франк
|0 (1)
|Кот-д'Ивуар
|Сангаре Ибрахим
|1
|Гвинея-Бисау
|Кассама Морету
|1
|Кот-д'Ивуар
|Н'Дика Эван
|1
Прогнозы на матч Мали - ЮАР
Исход игры
Мали
25% (12)
Ничья
29.2% (14)
ЮАР
45.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (12)
1:2 ЮАР
25% (12)
2:1 Мали
14.6% (7)
0:1 ЮАР
10.4% (5)
1:0 Мали
6.3% (3)
0:2 ЮАР
4.2% (2)
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