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Тур: 1. Стадион: .
Мали
FIFA #51
 
Позже
ЮАР
FIFA #66
Прогнозы 48
Мали 25% (12)
X 29.2% (14)
ЮАР 45.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
ЮАР
4.30
3.20
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4.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Мали
ЮАР

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
3:0
ММ
1:1
КАН
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3
Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1 Южный Судан - Мали 1:3 Мали - Конго 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1
ЮАР
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1
ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1 Марокко - ЮАР 2:1 Франция - ЮАР 5:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кот-д'Ивуар Крассо Жан-Филипп 1
Кот-д'Ивуар Кесси Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Сангаре Ибрахим 1
Гвинея-Бисау Кассама Морету 1
Кот-д'Ивуар Н'Дика Эван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мали - ЮАР от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 48
    Мали 25% (12)
    X 29.2% (14)
    ЮАР 45.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    ЮАР
    4.30
    3.20
    Реклама, ligastavok.ru
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Мали - ЮАР

    Исход игры
    Мали
    25% (12)
    Ничья
    29.2% (14)
    ЮАР
    45.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (12)
    1:2 ЮАР
    25% (12)
    2:1 Мали
    14.6% (7)
    0:1 ЮАР
    10.4% (5)
    1:0 Мали
    6.3% (3)
    0:2 ЮАР
    4.2% (2)
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