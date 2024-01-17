Тур: 1. Стадион: Stade Laurent Pokou.
0'
22' Желтая карточкаМками Химиди Мао
1:0
30' ГолСаисс Ромен
31' Желтая карточкаДисмас Новатус
52' Желтая карточкаСаисс Ромен
61' Желтая карточкаЧиби Мохамед
61' Желтая карточкаМ`Бомбва Чарльз
70' Вторая желтая карточкаДисмас Новатус
2:0
77' ГолУнаи Аззедин
Ход матча
22'
30'
1:0
31'
52'
61'
61'
70'
77'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Чиби
Мохамед
15
Амалла
Селим
18
Манула
Аиши
14
Нондо
Бакари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чиби МохамедЗащитник
- Полузащитник
-
15 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мунир МохандВратарь
-
26 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реграги Валид
- Основной состав
-
18 Манула АишиВратарь
- Защитник
-
14 Нондо БакариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Банда АбдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Старки БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мсува СаймонНападающий
-
22 Кибу ДенисНападающий
-
Главный тренер: Амруш Адель
История личных встреч
Марокко
Танзания
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саисс Ромен
|1
|1
Танзания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|1
|0
|Чиби Мохамед
|1
|0
Танзания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мками Химиди Мао
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Дисмас Новатус
|1
|0
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марокко - Сьерра-Леоне 3:1 Танзания - Марокко 0:2 Марокко - Либерия 3:0 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1
Марокко - Буркина-Фасо 1:0 ЮАР - Марокко 2:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Марокко - Перу 0:0 Марокко - Бразилия 2:1 Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0
Танзания
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Египет - Танзания 2:0 Танзания - Марокко 0:2 Нигер - Танзания 0:1 Алжир - Танзания 0:0
Танзания - Нигер 1:0 Танзания - Уганда 0:1 Уганда - Танзания 0:1 Ливия - Танзания 2:1 Танзания - Уганда 1:0 Уганда - Танзания 3:0 Танзания - Уганда 0:1 Танзания - Сомали 2:1 Сомали - Танзания 0:1 Танзания - Алжир 0:2 Нигер - Танзания 1:1 Танзания - Судан 1:1 Танзания - ЦАР 3:1 Танзания - Уганда 0:2 Мадагаскар - Танзания 1:1 Танзания - ДР Конго 0:3
Группа F
Группа F
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Сенегал
|Камара Ламин
|2
|Египет
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|1
|Кабо-Верде
|Родригес Гарри
|1
|Гвинея
|Камано Франсуа
|1
|Гамбия
|Адамс Эбу
|1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|1
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
|Кабо-Верде
|Родригес Гарри
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марокко 2:0 Танзания
Исход игры
Марокко
100% (124)
Ничья
0% (0)
Танзания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
20.51% (24)
Нет
79.49% (93)
Популярный счёт
2:0 Марокко
54% (67)
2:1 Марокко
16.9% (21)
1:0 Марокко
12.1% (15)
3:0 Марокко
8.1% (10)
3:1 Марокко
2.4% (3)
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