Итак, вдесятером осталась сборная Танзании. Но проигрывает она с минимальным счётом - можно с помощью какого-нибудь "дурака" и сравнять счёт.

49,9 процента игрового времени владеет мячом сборная Марокко, а 50,1 процент игрового времени - сборная Танзании. Если бы округлили, то получилось бы 50 на 50.

В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций в воскресенье Марокко встретится с Демократической Республикой Конго, а Замбия встретится с Танзанией.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Аззедин Унаи! Обыгравшись с партнёром по центру, Аззедин Унаи с шестнадцати метров чётко поразил левый угол. Пытался защитник танзанийцев заблокировать этот удар в подкате, но не удалось.

Теперь уж совсем плохи становятся дела сборной Танзании, которой в меньшинстве нужно отыграть два мяча, дабы избежать поражения.

Длительный контроль мяча демонстрирует сборная Танзании на своей половине поля. А потом безадресная передача вперёд следует от Мками Химиди Мао, и мяч оказывается у Яссина Буну.

Аззедин Унаи пробил обводящим ударом аккурат с левой границы чужой штрафной площадки. Мяч отправился мимо дальней девятки.

Снова присел на газон Абде Эззалзули. Но, наверное, уже поднялся, поскольку игра продолжается.

Атака сборной Танзании. С левой стороны следует доставка, и мяч пересекает штрафную площадь. Кто был адресатом, неясно.

Производится замена в составе сборной Танзании. Фейсал Салум появляется на поле вместо Мбваны Саматты.

Тем временем ещё одному игроку танзанийской сборной оказывается медицинская помощь.

Красная карточка у сборной Танзании! Доигрался Новатус Дисмас. Знал же, что имеет предупреждение, а всё равно подкатом на левом фланге в середине поля срубил Аззедина Унаи. И получил вторую жёлтую карточку.

Двойная замена у сборной Марокко. Амин Адли появляется на поле вместо Абде Эззалзули, которому недавно оказывалась медицинская помощь. Плюс ещё Билаль аль-Ханнус появляется вместо Селима Амалла.

Со стопой какие-то проблемы у Аззедина Унаи. Стянули ему бутсу. Наверное, неудачно приземлился.

Заморозку сделали Аззедину Унаи на правой стопе. Он зашнуровывает бутсы и в скором времени вернётся в игру.

Будет у главного арбитра повод добавить немало минут ко второму тайму из-за медицинской паузы.

Хаким Зиеш проскочил по правому флангу и безадресно прострелил в центр мимо Новатуса Дисмаса. Некому оказалось пробить по воротам из марокканцев.

Абде Эззалзули на левом фланге на чужой половине поля заблокировал передачу соперника в аут. Из-за боковой мяч введут танзанийцы.

Отвела игру от своих ворот сборная Марокко, а то в начале второго тайма национальная команда Танзании имела заметный крен в атаку.

Зацепился за мяч слева в чужой штрафной площадке Юссеф Эн-Несири, но затем упустил его за лицевую. И пока сфера укатывалась за пределы поля, Бакари Нондо явно ударил Эн-Несири по голеностопу. Тот остался на ногах, а если бы упал, это вполне мог быть пенальти.

Получили по жёлтой карточке повздорившие в середине поля после фола танзанийцев Мохамед Чиби и Чарльз М`Бомбва.

Игра, как говорится, разбивается на эпизоды. Абде Эззалзули лежит на газоне - снесли его с ног подкатом. Игра приостановлена.

Хаджи Многа в предыдущем эпизоде подкатился и зацепил Абде Эззалзули. Тот поднялся с поля и хромает.

Абрахам Морис в перерыве появился на замену в составе сборной Танзании вместо Мудатири Яхья.

Решил взять на себя игру Новатус Дисмас и приложился по воротам сборной Марокко с середины чужой половины поля. Вышло гораздо выше створа.

Да, сборная Марокко является безоговорочным фаворитом матча, но на текущем Кубке Африканских наций уже было несколько сюрпризов, так почему бы не случиться очередному?

Тем более активно начали второй тайм танзанийцы, с креном в атаку. С правого фланга пошла у них только что доставка, но прямо в руки Яссина Буну.

Угловой удар на правом фланге у сборной Танзании. Новатус Дисмас выполнил подачу на дальний край вратарской, никто больше не коснулся мяча, и сфера ускакала за лицевую линию.

Опасный момент у сборной Марокко! Аззедин Унаи навесил с правого фланга на линию вратарской, и защитники танзанийцев оставили абсолютно свободным Юссефа Эн-Несири, который в ближнем бою с Аиши Манулой несильно направил мяч чуть левее створа.

Первая жёлтая карточка сегодня для сборной Марокко и третья в матче. Ромен Саисс около центрального круга отмахнулся в верховом единоборстве от Саймона Мсувы и был очень недоволен.

Аззедин Унаи лежит на газоне на фланге в центральной трети поля и просит медицинскую помощь. Недавно схватил его за поясницу и толкнул на газон Новатус Дисмас.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 1:0.

45' Яссин Буну от своих ворот вынес мяч далеко в левую сторону, и удалось заработать аут марокканцам. После этого начался у них раскат мяча низом по-новому.

45' Вряд ли что-то любопытное произойдёт ещё в первом тайме. Марокканцы вроде как настроены просто держать мяч вдали от чужих ворот.

45' +3 минуты к первому тайму.

44' Почеканил мяч на правом фланге нападения Аззедин Унаи, прежде чем ткнуть его в Мохамеда Хуссейни, от которого игровой снаряд ушёл за боковую линию. Аут для марокканцев.

43' Штрафной удар на правом фланге на чужой половине поля зарабатывает Аззедин Унаи. Подтолкнули его на газон за пределы поля.

42' Переходит сейчас всё-таки мяч к танзанийской сборной, но ничего лучше она придумать не может, кроме как безадресных забросов к чужой штрафной площадке.

41' Не забываем, что в позапрошлом году сборная Марокко заняла четвёртое место на чемпионате мира в Катаре. "Атласские львы" стали там главной сенсацией.

40' Во многом превосходит в классе сборная Марокко своего сегодняшнего соперника. Вполне могла бы североафриканская команда вести уже с более весомым счётом.

39' После длинного заброса подцепил мяч Абде Эззалзули в чужой штрафной площади, убрал Бакари Нондо и с левого края вратарской зарядил выше перекладины.

38' Саймон Мсува появляется на замену в составе сборной Танзании. А покидает футбольное поле Таррин Алларахия.

37' Ашраф Хакими подал угловой с правого фланга на дальнюю штангу, там состоялся у марокканцев удар по воротам со второго этажа, но заблокировали эту попытку танзанийцы.

36' Хакима Зиеша снабжают мячом в правой части чужой штрафной площадки. Тот сходу бьёт с левой в ближний угол, и Аиши Манула отводит угрозу на угловой.

35' Пока сборная Танзании никак не отреагировала на пропущенный мяч. Давно не было никаких атак в её исполнении.

34' Аззедин Унаи в центральной трети поля покатил передачу Ашрафу Хакими, против которого жёстко с фолом действовал Мками Химиди Мао, у которого сегодня уже есть жёлтая карточка.

33' Наконец выполнил Хаким Зиеш подачу со штрафного удара с правого фланга во вратарскую площадь, а Юссеф Эн-Несири головой направил мяч выше створа.

32' Арбитр пока общается с футболистами внутри штрафной площади, внушая им, что излишне толкаться не стоит.

31' И практически сразу же сборная Марокко зарабатывает перспективный штрафной на правом фланге около лицевой линии. Новатус Дисмас получает жёлтую карточку за удар в подкате по ногам Аззедина Унаи.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Софьян Амрабат!

Хаким Зиеш с правого полуфланга напрямую пробил по воротам. Аиши Манула двинулся туда-сюда и отразил мяч недалеко от себя, а Софьян Амрабат чётко действовал на добивании и отправил сферу в пустой створ.

29' Ибрагим Хамад недалеко от своей штрафной площадки уронил Хакима Зиеша. Сборная Марокко исполнит штрафной удар из зоны правого инсайда.

28' Абде Эззалзули с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадь и прострелил от лицевой линии. Мяч срикошетил от защитника и оказался в перчатках Аиши Манулы.

27' Слишком много брака со стороны обеих команд. У марокканцев вот неточная передача пошла на правый фланг в направлении Ашрафа Хакими. Аут вбросят танзанийцы.

26' Игра возобновилась, но о каком-то интересном развитии событий речи пока идёт, мяч концентрируется в середине поля.

25' Тренеры получили возможность побеседовать со своими подопечными и передать им кое-какие идеи. Нечто типа тайм-аута.

24' Объявлен перерыв на водопой.

23' Вполне себе вырисовывается игра первым номером у сборной Марокко, но перевод на фланг надо лучше делать, а то неудобно было Мохамеду Чиби укротить мяч слева, он и не смог это сделать.

22' Мками Химиди Мао - первый обладатель жёлтой карточки в сегодняшнем матче. В центральной трети поля на правом фланге он срубил с ног Абде Эззалзули.

20' Напомним, что Кубок африканских наций проводится в Кот-д'Ивуаре, хотя изначально были другие планы. Но в Африке они часто меняются.

19' Долго контролирует мяч сборная Марокко, то ли выжидая высвобождения свободных зон, то ли просто нарабатывая себе соответствующую статистику.

18' Хаким Зиеш подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, и благополучно разбираются в этой ситуации защитники танзанийской сборной.

17' В рейтинге ФИФА сборная Танзании располагается более чем на сотню позиций ниже сборной Марокко. Поэтому фаворит сегодняшнего матча очевиден.

16' Ну а это что такое было? Бесполезная диагональ на левый фланг пошла у сборной Танзании. Мяч покинул пределы поля.

15' Безадресный заброс следует в штрафную площадь сборной Марокко, и мяч спокойно забирает в свои руки Яссин Буну.

14' В целом достаточно тихое получается начало матча. Команды ещё не разыгрались, чтобы искрить моментами в ту и в другую стороны.

13' На своей половине поля катают мяч футболисты сборной Танзании. Пока не пытаются они строить позиционную атаку.

12' Юссеф Эн-Несири нарушил правила впереди на правом фланге и помешал нормально вынести мяч Мохамеду Хуссейни.

11' Мудатири Яхья в центральной трети поля на правом флаге сфолил против Абде Эззалзули. Тому больно, однако медицинская помощь не требуется.

10' Также в группу F на Кубке африканских наций 2023 года угодили сборные ДР Конго и Замбии. Они проведут свой очный матч позже.

9' Первый опасный момент в матче! Юссеф Эн-Несири сходу ногой пробил из центра чужой штрафной площади после скидки ногой от Абде Эззалзули. Получилось слабо и значительно левее створа.

8' Передача на ход вперёд по правому флангу последовала у марокканцев на Ашрафа Хакими, но Ибрагим Хамад в подкате выбил мяч за боковую линию.

7' Наиф Агер на своей половине поля отпасовал Софьяну Амрабату, который отдал передачу назад Яссину Буну. Всё это под лёгким прессингом.

6' У сборной Танзании состоялась подача углового с правого фланга. Мяч прилетел прямо в перчатки Яссина Буну.

5' Главному арбитру потребовалась помощь резервного рефери с элементами экипировки. Теперь всё нормально.

4' Последовала подача у номинальных гостей с левого фланга, а Юссеф Эн-Несири головой выбил мяч на угловой.

3' Мбвана Саматта заработал для сборной Танзании штрафной удар на правом фланге. Его уронил на газон, ударив по ноге, Мохамед Чиби.

2' Наиф Агер выбил мяч за боковую линию, чтобы Таррин Алларахия не смог осуществить далёкий проход по левом краю.

1' Сборная Марокко играет в красно-зелёной форме, а у сборной Танзании жёлто-синяя расцветка.