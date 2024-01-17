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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Марокко
FIFA #13
2:0
Второй тайм: 79'
Танзания
FIFA #121
0'
22' Желтая карточка
Мками Химиди Мао
1:0
30' Гол
Саисс Ромен
31' Желтая карточка
Дисмас Новатус
52' Желтая карточка
Саисс Ромен
61' Желтая карточка
Чиби Мохамед
61' Желтая карточка
М`Бомбва Чарльз
70' Вторая желтая карточка
Дисмас Новатус
2:0
77' Гол
Унаи Аззедин

Ход матча

22'
 
Мками Химиди Мао
30'
Саисс Ромен
1:0
31'
 
Дисмас Новатус
38'
 
Мсува Саймон
Алларахия Таррин
46'
 
Морис Абрахам
Яхья Мудатири
52'
Саисс Ромен
 
61'
Чиби Мохамед
 
61'
 
М`Бомбва Чарльз
69'
 
Салум Фейсал
Саматта Мбвана
70'
 
Дисмас Новатус
71'
Адли Амин
Эззалзули Абде
 
72'
Эль-Ханнус Билаль
Амалла Селим
 
77'
Унаи Аззедин
2:0
Прогнозы 124
Марокко 100% (124)
X 0% (0)
Танзания 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Танзания
16.00
5.40
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агер
Наиф
6
Саисс
Ромен
27
Чиби
Мохамед
4
Амрабат
Софьян
15
Амалла
Селим
7
Зиеш
Хаким
8
Унаи
Аззедин
16
Эззалзули
Абде
19
Эн-Несири
Юссеф
18
Манула
Аиши
20
Дисмас
Новатус
14
Нондо
Бакари
4
Хамад
Ибрагим
2
Многа
Хаджи
3
Яхья
Мудатири
7
Мками
Химиди
Мао
15
Хуссейни
Мохамед
21
М`Бомбва
Чарльз
10
Саматта
Мбвана
11
Алларахия
Таррин
Марокко
Танзания

История личных встреч

Марокко
Танзания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМА
0:2
ЧМОМ
2:1
ММ
3:1
КАН
3:1
КАН
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саисс Ромен 1 1
Танзания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Чиби Мохамед 1 0
Танзания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мками Химиди Мао 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Дисмас Новатус 1 0

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марокко - Сьерра-Леоне 3:1 Танзания - Марокко 0:2 Марокко - Либерия 3:0 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1
Марокко - Буркина-Фасо 1:0 ЮАР - Марокко 2:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Марокко - Перу 0:0 Марокко - Бразилия 2:1 Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0
Танзания
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Египет - Танзания 2:0 Танзания - Марокко 0:2 Нигер - Танзания 0:1 Алжир - Танзания 0:0
Танзания - Нигер 1:0 Танзания - Уганда 0:1 Уганда - Танзания 0:1 Ливия - Танзания 2:1 Танзания - Уганда 1:0 Уганда - Танзания 3:0 Танзания - Уганда 0:1 Танзания - Сомали 2:1 Сомали - Танзания 0:1 Танзания - Алжир 0:2 Нигер - Танзания 1:1 Танзания - Судан 1:1 Танзания - ЦАР 3:1 Танзания - Уганда 0:2 Мадагаскар - Танзания 1:1 Танзания - ДР Конго 0:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Замбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ДР Конго
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Танзания
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Танзания
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Замбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ДР Конго
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДР Конго
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Замбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Марокко
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Танзания
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Марокко Саисс Ромен 1
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
Весь список

Топ нарушителей
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Марокко Саисс Ромен 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Видеоповтор
    80'
    Система ВАР проверяет эпизод.
  • Описание гола
    80'
    ГОЛ! 3:0! Эн-Несири!
  • 78'
    Теперь уж совсем плохи становятся дела сборной Танзании, которой в меньшинстве нужно отыграть два мяча, дабы избежать поражения.
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Аззедин Унаи!
    Обыгравшись с партнёром по центру, Аззедин Унаи с шестнадцати метров чётко поразил левый угол. Пытался защитник танзанийцев заблокировать этот удар в подкате, но не удалось.
  • Анонс
    76'
    В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций в воскресенье Марокко встретится с Демократической Республикой Конго, а Замбия встретится с Танзанией.
  • 74'
    49,9 процента игрового времени владеет мячом сборная Марокко, а 50,1 процент игрового времени - сборная Танзании. Если бы округлили, то получилось бы 50 на 50.
  • 73'
    Итак, вдесятером осталась сборная Танзании. Но проигрывает она с минимальным счётом - можно с помощью какого-нибудь "дурака" и сравнять счёт.
  • Замена
    72'
    Двойная замена у сборной Марокко. Амин Адли появляется на поле вместо Абде Эззалзули, которому недавно оказывалась медицинская помощь. Плюс ещё Билаль аль-Ханнус появляется вместо Селима Амалла.
  • Жёлтая и сразу красная
    70'
    Красная карточка у сборной Танзании! Доигрался Новатус Дисмас. Знал же, что имеет предупреждение, а всё равно подкатом на левом фланге в середине поля срубил Аззедина Унаи. И получил вторую жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    69'
    Тем временем ещё одному игроку танзанийской сборной оказывается медицинская помощь.
  • Замена
    69'
    Производится замена в составе сборной Танзании. Фейсал Салум появляется на поле вместо Мбваны Саматты.
  • 68'
    Атака сборной Танзании. С левой стороны следует доставка, и мяч пересекает штрафную площадь. Кто был адресатом, неясно.
  • Травма, повреждение
    67'
    Снова присел на газон Абде Эззалзули. Но, наверное, уже поднялся, поскольку игра продолжается.
  • Опасный момент
    66'
    Аззедин Унаи пробил обводящим ударом аккурат с левой границы чужой штрафной площадки. Мяч отправился мимо дальней девятки.
  • 66'
    Длительный контроль мяча демонстрирует сборная Танзании на своей половине поля. А потом безадресная передача вперёд следует от Мками Химиди Мао, и мяч оказывается у Яссина Буну.
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    • 64'
      Хаджи Многа в предыдущем эпизоде подкатился и зацепил Абде Эззалзули. Тот поднялся с поля и хромает. 
    • Травма, повреждение
      63'
      Игра, как говорится, разбивается на эпизоды. Абде Эззалзули лежит на газоне - снесли его с ног подкатом. Игра приостановлена.
    • Желтая карточка
      61'
      Получили по жёлтой карточке повздорившие в середине поля после фола танзанийцев Мохамед Чиби и Чарльз М`Бомбва.
    • Судья
      60'
      Зацепился за мяч слева в чужой штрафной площадке Юссеф Эн-Несири, но затем упустил его за лицевую. И пока сфера укатывалась за пределы поля, Бакари Нондо явно ударил Эн-Несири по голеностопу. Тот остался на ногах, а если бы упал, это вполне мог быть пенальти.
    • 59'
      Отвела игру от своих ворот сборная Марокко, а то в начале второго тайма национальная команда Танзании имела заметный крен в атаку.
    • 58'
      Абде Эззалзули на левом фланге на чужой половине поля заблокировал передачу соперника в аут. Из-за боковой мяч введут танзанийцы.
    • 57'
      Хаким Зиеш проскочил по правому флангу и безадресно прострелил в центр мимо Новатуса Дисмаса. Некому оказалось пробить по воротам из марокканцев.
    • Судья
      56'
      Будет у главного арбитра повод добавить немало минут ко второму тайму из-за медицинской паузы.
    • 55'
      Заморозку сделали Аззедину Унаи на правой стопе. Он зашнуровывает бутсы и в скором времени вернётся в игру.
    • 54'
      Со стопой какие-то проблемы у Аззедина Унаи. Стянули ему бутсу. Наверное, неудачно приземлился.
    • Травма, повреждение
      53'
      Аззедин Унаи лежит на газоне на фланге в центральной трети поля и просит медицинскую помощь. Недавно схватил его за поясницу и толкнул на газон Новатус Дисмас.
    • Желтая карточка
      52'
      Первая жёлтая карточка сегодня для сборной Марокко и третья в матче. Ромен Саисс около центрального круга отмахнулся в верховом единоборстве от Саймона Мсувы и был очень недоволен.
    • Опасный момент
      51'
      Опасный момент у сборной Марокко! Аззедин Унаи навесил с правого фланга на линию вратарской, и защитники танзанийцев оставили абсолютно свободным Юссефа Эн-Несири, который в ближнем бою с Аиши Манулой несильно направил мяч чуть левее створа.
    • Угловой
      49'
      Угловой удар на правом фланге у сборной Танзании. Новатус Дисмас выполнил подачу на дальний край вратарской, никто больше не коснулся мяча, и сфера ускакала за лицевую линию.
    • 48'
      Тем более активно начали второй тайм танзанийцы, с креном в атаку. С правого фланга пошла у них только что доставка, но прямо в руки Яссина Буну.
    • 47'
      Да, сборная Марокко является безоговорочным фаворитом матча, но на текущем Кубке Африканских наций уже было несколько сюрпризов, так почему бы не случиться очередному?
    • 46'
      Решил взять на себя игру Новатус Дисмас и приложился по воротам сборной Марокко с середины чужой половины поля. Вышло гораздо выше створа. 
    • Замена
      46'
      Абрахам Морис в перерыве появился на замену в составе сборной Танзании вместо Мудатири Яхья.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:0.
    • 45'
      Яссин Буну от своих ворот вынес мяч далеко в левую сторону, и удалось заработать аут марокканцам. После этого начался у них раскат мяча низом по-новому.
    • 45'
      Вряд ли что-то любопытное произойдёт ещё в первом тайме. Марокканцы вроде как настроены просто держать мяч вдали от чужих ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • 44'
      Почеканил мяч на правом фланге нападения Аззедин Унаи, прежде чем ткнуть его в Мохамеда Хуссейни, от которого игровой снаряд ушёл за боковую линию. Аут для марокканцев.
    • Фол, нарушение
      43'
      Штрафной удар на правом фланге на чужой половине поля зарабатывает Аззедин Унаи. Подтолкнули его на газон за пределы поля.
    • 42'
      Переходит сейчас всё-таки мяч к танзанийской сборной, но ничего лучше она придумать не может, кроме как безадресных забросов к чужой штрафной площадке.
    • 41'
      Не забываем, что в позапрошлом году сборная Марокко заняла четвёртое место на чемпионате мира в Катаре. "Атласские львы" стали там главной сенсацией.
    • 40'
      Во многом превосходит в классе сборная Марокко своего сегодняшнего соперника. Вполне могла бы североафриканская команда вести уже с более весомым счётом.
    • Опасный момент
      39'
      После длинного заброса подцепил мяч Абде Эззалзули в чужой штрафной площади, убрал Бакари Нондо и с левого края вратарской зарядил выше перекладины.
    • Замена
      38'
      Саймон Мсува появляется на замену в составе сборной Танзании. А покидает футбольное поле Таррин Алларахия.
    • Угловой
      37'
      Ашраф Хакими подал угловой с правого фланга на дальнюю штангу, там состоялся у марокканцев удар по воротам со второго этажа, но заблокировали эту попытку танзанийцы.
    • Опасный момент
      36'
      Хакима Зиеша снабжают мячом в правой части чужой штрафной площадки. Тот сходу бьёт с левой в ближний угол, и Аиши Манула отводит угрозу на угловой.
    • 35'
      Пока сборная Танзании никак не отреагировала на пропущенный мяч. Давно не было никаких атак в её исполнении.
    • Фол, нарушение
      34'
      Аззедин Унаи в центральной трети поля покатил передачу Ашрафу Хакими, против которого жёстко с фолом действовал Мками Химиди Мао, у которого сегодня уже есть жёлтая карточка.
    • Опасный момент
      33'
      Наконец выполнил Хаким Зиеш подачу со штрафного удара с правого фланга во вратарскую площадь, а Юссеф Эн-Несири головой направил мяч выше створа.
    • Судья
      32'
      Арбитр пока общается с футболистами внутри штрафной площади, внушая им, что излишне толкаться не стоит.
    • Желтая карточка
      31'
      И практически сразу же сборная Марокко зарабатывает перспективный штрафной на правом фланге около лицевой линии. Новатус Дисмас получает жёлтую карточку за удар в подкате по ногам Аззедина Унаи.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Софьян Амрабат!
      Хаким Зиеш с правого полуфланга напрямую пробил по воротам. Аиши Манула двинулся туда-сюда и отразил мяч недалеко от себя, а Софьян Амрабат чётко действовал на добивании и отправил сферу в пустой створ.
    • Фол, нарушение
      29'
      Ибрагим Хамад недалеко от своей штрафной площадки уронил Хакима Зиеша. Сборная Марокко исполнит штрафной удар из зоны правого инсайда.
    • 28'
      Абде Эззалзули с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадь и прострелил от лицевой линии. Мяч срикошетил от защитника и оказался в перчатках Аиши Манулы.
    • 27'
      Слишком много брака со стороны обеих команд. У марокканцев вот неточная передача пошла на правый фланг в направлении Ашрафа Хакими. Аут вбросят танзанийцы.
    • 26'
      Игра возобновилась, но о каком-то интересном развитии событий речи пока идёт, мяч концентрируется в середине поля.
    • 25'
      Тренеры получили возможность побеседовать со своими подопечными и передать им кое-какие идеи. Нечто типа тайм-аута.
    • Судья
      24'
      Объявлен перерыв на водопой.
    • 23'
      Вполне себе вырисовывается игра первым номером у сборной Марокко, но перевод на фланг надо лучше делать, а то неудобно было Мохамеду Чиби укротить мяч слева, он и не смог это сделать.
    • Желтая карточка
      22'
      Мками Химиди Мао - первый обладатель жёлтой карточки в сегодняшнем матче. В центральной трети поля на правом фланге он срубил с ног Абде Эззалзули.
    • 20'
      Напомним, что Кубок африканских наций проводится в Кот-д'Ивуаре, хотя изначально были другие планы. Но в Африке они часто меняются.
    • 19'
      Долго контролирует мяч сборная Марокко, то ли выжидая высвобождения свободных зон, то ли просто нарабатывая себе соответствующую статистику.
    • 18'
      Хаким Зиеш подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, и благополучно разбираются в этой ситуации защитники танзанийской сборной.
    • 17'
      В рейтинге ФИФА сборная Танзании располагается более чем на сотню позиций ниже сборной Марокко. Поэтому фаворит сегодняшнего матча очевиден.
    • 16'
      Ну а это что такое было? Бесполезная диагональ на левый фланг пошла у сборной Танзании. Мяч покинул пределы поля.
    • 15'
      Безадресный заброс следует в штрафную площадь сборной Марокко, и мяч спокойно забирает в свои руки Яссин Буну.
    • 14'
      В целом достаточно тихое получается начало матча. Команды ещё не разыгрались, чтобы искрить моментами в ту и в другую стороны.
    • 13'
      На своей половине поля катают мяч футболисты сборной Танзании. Пока не пытаются они строить позиционную атаку.
    • Фол, нарушение
      12'
      Юссеф Эн-Несири нарушил правила впереди на правом фланге и помешал нормально вынести мяч Мохамеду Хуссейни.
    • Фол, нарушение
      11'
      Мудатири Яхья в центральной трети поля на правом флаге сфолил против Абде Эззалзули. Тому больно, однако медицинская помощь не требуется.
    • 10'
      Также в группу F на Кубке африканских наций 2023 года угодили сборные ДР Конго и Замбии. Они проведут свой очный матч позже.
    • Опасный момент
      9'
      Первый опасный момент в матче! Юссеф Эн-Несири сходу ногой пробил из центра чужой штрафной площади после скидки ногой от Абде Эззалзули. Получилось слабо и значительно левее створа.
    • 8'
      Передача на ход вперёд по правому флангу последовала у марокканцев на Ашрафа Хакими, но Ибрагим Хамад в подкате выбил мяч за боковую линию.
    • 7'
      Наиф Агер на своей половине поля отпасовал Софьяну Амрабату, который отдал передачу назад Яссину Буну. Всё это под лёгким прессингом.
    • 6'
      У сборной Танзании состоялась подача углового с правого фланга. Мяч прилетел прямо в перчатки Яссина Буну.
    • Судья
      5'
      Главному арбитру потребовалась помощь резервного рефери с элементами экипировки. Теперь всё нормально.
    • Угловой
      4'
      Последовала подача у номинальных гостей с левого фланга, а Юссеф Эн-Несири головой выбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мбвана Саматта заработал для сборной Танзании штрафной удар на правом фланге. Его уронил на газон, ударив по ноге, Мохамед Чиби.
    • 2'
      Наиф Агер выбил мяч за боковую линию, чтобы Таррин Алларахия не смог осуществить далёкий проход по левом краю.
    • 1'
      Сборная Марокко играет в красно-зелёной форме, а у сборной Танзании жёлто-синяя расцветка. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки между собой сыграют сборные Марокко и Танзании. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 124
    Марокко 100% (124)
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    Танзания 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    Танзания
    16.00
    5.40
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко 2:0 Танзания

    Исход игры
    Марокко
    100% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Танзания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (35)
    Меньше
    70.09% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    20.51% (24)
    Нет
    79.49% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Марокко
    54% (67)
    2:1 Марокко
    16.9% (21)
    1:0 Марокко
    12.1% (15)
    3:0 Марокко
    8.1% (10)
    3:1 Марокко
    2.4% (3)
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