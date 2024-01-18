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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
0:0
Второй тайм: 49'
Нигерия
FIFA #42
0'
Прогнозы 123
Кот-д'Ивуар 56.9% (70)
X 31.7% (39)
Нигерия 11.4% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кот-д'Ивуар
Ничья
Нигерия
3.10
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фофана
Яхья
17
Орье
Серж
2
Диоманде
Усман
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
6
Фофана
Секо
18
Сангаре
Ибрахим
8
Кесси
Франк
20
Куаме
Кристиан
11
Крассо
Жан-Филипп
13
Бога
Жереми
23
Нвабили
Стэнли
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Трост-Эконг
Виллиам
21
Угелумба
Кэлвин
2
Эйна
Ола
3
Занузи
Зайду
8
Ониика
Фрэнк
17
Айуоби
Алекс
11
Чуквуэзе
Саму
18
Лукман
Адемола
9
Осимхен
Виктор
Кот-д'Ивуар
Нигерия

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Нигерия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:1
КАН
1:2
КАН
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.5
Крассо Жан-Филипп 1 0.5
Кесси Франк 0 0
Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 0.5
Лукман Адемола 0 0

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занузи Зайду 1 0

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кот-д'Ивуар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0
Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0
Нигерия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1
Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
Нигерия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кот-д'Ивуар
Нигерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Экваториальная Гвинея
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Нигерия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Экваториальная Гвинея
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Нигерия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Экваториальная Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Марокко Саисс Ромен 1
Замбия Кангва Кингс 1
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Марокко Саисс Ромен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
     Занузи бросил аут, передача пошла в линию атаки, но быстро мяч вернули нигерийцы в оборону. Нвабили с мячом. 
  • 49'
    С мячом Ониика, сыграл он на левый край, передача чуть назад на Айуоби, который пытался вырезать мяч левой ногой в атаку. Не прошёл пас.
  • Травма, повреждение
    48'
    Угелумба получил повреждение. Врачи на поле. Вывели Угелумба за пределы поля.
  • 47'
     Ониика не позволил завладеть мячом кому-то из ивуарийцев. Сыграл вторым касанием в атаку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Угловой
    45'
    Угловой удар исполнил Лукман, скидка на дальний угол штрафной площади, Занузи пробил с левой ноги, положив корпус! Выше цели!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил арбитр. 
  • 44'
     Аджайи разгоняет атаку сборной Нигерии, передача по флангу... Угловой заработали нигерийцы. 
  • 43'
     Нвабили с мячом, перевод на правый край,  Чуквуэзе нарушил правила на Диоманде в момент борьбы за мячом. 
  • 42'
    Заброс на  Осимхена, который не сумел мячом распорядиться. Передача неточная вышла. 
  • 41'
    На чужой половине поля Кесси, сместился под удар под левую ногу, но мягко закинул на левый край на Бога, подача в штрафную площадь, Крассо удар (попытка удара), но защитник Занузи спокойно забрал мяч. 
  • 40'
    Неудачно распорядился мячом Орье, его заброс привёл к тому, что мяч вышел за пределы поля. 
  • 38'
     Лукман готовится к подаче. Подача...  Аджайи головой бил наверняка, потерял его соперник. Но смотрим повтор и видим. что мяч от руки  Аджайи улетел за лицевую линию. 
  • 37'
     Орье нарушил правила, не пустив к мячу Занузи. Тяжеловато дышит Занузи. Но штрафной удар заработал. Сложно уже считать, какое нарушение правил у ивуарийцев. 
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    • Фол, нарушение
      36'
       Осимхен выиграл борьбу в воздухе, скинув мяч на Лукмана, а правила нарушил  Н'Дика.
    • 34'
      Эйна мяч подобрал и хитро пропустил его, чтобы он вышел за пределы поля. Аут сам бросил  Эйна. 
    • 33'
      Конан с мячом, передача на Сангаре, тот назад на Конана. Через левый край развивают атаку быстро ивуарийцы. 
    • Угловой
      32'
      Угловой удар для сборной Нигерии, подача на ближнюю штангу. Там только Конан. 
    • 31'
       Осимхен протащить мяч пытался через левый край, но не вышло. Правда, угловой заработал. 
    • Офсайд
      30'
       Куаме пробил с правой ноги, отразил мяч Нвабили, а перед этим Нвабили справился с ударом Кесси с 25-27 метров! Но Куаме оказался в положении вне игры!
    • 29'
      Перерыв на водопой. 
    • 28'
       Лукман сам пошёл исполнять угловой, здорово на линию вратарской мяч закрутил, но некому пробить! 
    • Угловой
      27'
      Занузи исполнил подачу со стандарта, Лукман сходу пробил, попал в соперника! И угловой ещё один заработал. 
    • 26'
      Быстрый ответ Нигерии. Команды словно забыли про центр поля. Атака туда, атака сюда!  Чуквуэзе не сумел, а точнее не дали ему нанести точный удар с 25 метров. 
    • 25'
      Быстрая контратака номинальных хозяев, передача на  Крассо, тот с правой ноги не вырезал в центр. 
    • 24'
       Чуквуэзе ушёл от Сангаре, пытался выйти на ударную позицию, но его затолкали игроки обороны ивуарийцев.
    • 22'
      С мячом на своей половине поля Сангаре, передача вышла в этот раз неточно. Хотя до этого на Куаме мяч неплохо проходил.
    • 21'
       Кесси нарушил правил на Занузи. На газоне игрок Нигерии. Пауза у нас. 
    • 20'
       Осимхен принял игровой снаряд, прокинув себя мяч на ход. Удержал он мяч, хотя не так просто это было сделать. 
    • 19'
       Занузи заброс выполнил, но не точно. Слишком сильно получилось. 
    • Опасный момент
      18'
      Бога исполнил подачу со штрафного, Фофана на подборе, новая подача, скидка и удар  Н'Дика с 12 метров! Очень опасно было, но только нужно было поймать прыгающий мяч. А с этим проблемы у  Н'Дика вышли. Нвабили без проблем зафиксировал игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Передача на  Орье, который не сумел уйти от соперника, но выдал передачу на Куаме, досталось по ногам ему от Занузи. Жёстко и временами грубо играют нигерийцы. Пора карточки раздавать. 
    • Фол, нарушение
      15'
       Лукман нарушил правила на Фофана. Трибуны требуют наказать игрока Нигерии. Фофана по ногам неплохо досталось. 
    • Угловой
      13'
      Угловой удар заработали нигерийцы, подача  Занузи, но пробить, пробить-то кому? 
    • Угловой
      12'
       Бога исполнил угловой, отбились без проблем нигерийцы. 
    • Офсайд
      11'
      Раскрылась игра! После подачи углового побежали в контратаку нигерийцы.  Чуквуэзе вышел на ударную позицию, находясь в чужой штрафной площади, удар в нижний ближний угол, но отразил Фофана мяч! Правда,  Чуквуэзе оказался в положении вне игры. 
    • Опасный момент
      9'
      Тут же ответ ивуарийцев! Нвабили выручает свою команду! Длинный заброс на  Куаме, который принял мяч, потерял его Занузи, но удар пришёлся в вышедшего из ворот Нвабили. 
    • Опасный момент
      8'
       Осимхен! Передача из глубины поля от Чуквуэзе, форвард "Наполи" убегал от Орье, должен был забивать, но удар  Осимхена пришёлся выше ворот! 
    • 7'
      Нарушил правила Осимхен. Тут же свисток рефери, что правила нарушены. 
    • 6'
      Передача на Аджайи, тот сильно на правый край мяч отправил. Передача назад пошла.  Нвабили сильно вперёд отправил игровой снаряд. 
    • 5'
      Толком и по мячу не попал Ониика в прошлом эпизоде. Ивуарийцы к центру поля выдвигаются, но на газоне оказался  Угелумба. Досталось ему в верховой борьбе.
    • 4'
      Пропускает мяч  Чуквуэзе, передача на Занузи, тот на Ониика, который пробил с 20 метров, но очень неудачно. Мимо цели. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Нарушение правил зафиксировал рефери. Досталось Осимхену. Диоманде правила нарушил. 
    • 2'
       Чуквуэзе с мячом на правом фланге атаки, не сумел он продолжить атаку Нигерии, передача по краю не прошла. Аут для Кот-д'Ивуара.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче меду сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 

      В первом туре Кот-д'Ивуар обыграл сборную Гвинея-Бисау 2:0. Нигерия сенсационно сыграла вничью 1:1 с командой Экваториальной Гвинеи. Поражение Нигерии сегодня ставит большой вопрос на их попадание в лучшие 2 команды лиги. Придётся им бороться за попадание в лучшие сборные, которые займут третье место. 

      Букмекеры считают «Кот-д’Ивуар» фаворитом предстоящего матча.
      Нигерия одержала три победы в последних пяти очных встречах, соперник — две.
      Предыдущая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Нигерии.

       
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    Прогнозы 123
    Кот-д'Ивуар 56.9% (70)
    X 31.7% (39)
    Нигерия 11.4% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Нигерия
    3.10
    3.90
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 0:0 Нигерия

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    56.9% (70)
    Ничья
    31.7% (39)
    Нигерия
    11.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Кот-д'Ивуар
    30.9% (38)
    1:1 Ничья
    26.8% (33)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    17.9% (22)
    1:2 Нигерия
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Кот-д'Ивуар
    2.4% (3)
    3:2 Кот-д'Ивуар
    1.6% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    Нигерия
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