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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче меду сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.



В первом туре Кот-д'Ивуар обыграл сборную Гвинея-Бисау 2:0. Нигерия сенсационно сыграла вничью 1:1 с командой Экваториальной Гвинеи. Поражение Нигерии сегодня ставит большой вопрос на их попадание в лучшие 2 команды лиги. Придётся им бороться за попадание в лучшие сборные, которые займут третье место.



Букмекеры считают «Кот-д’Ивуар» фаворитом предстоящего матча.

Нигерия одержала три победы в последних пяти очных встречах, соперник — две.

Предыдущая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Нигерии.



