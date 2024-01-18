Тур: 2. Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мармуш
Омар
14
Менса
Гидеон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мармуш ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 Габр АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аттия МарванПолузащитник
-
25 Сайед АхмедПолузащитник
-
7 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
11 КахрабаНападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
26 Баба ИддрисуПолузащитник
-
15 Овусу ЭлишаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Айю АндреНападающий
-
11 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
История личных встреч
Египет
Гана
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.13
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
120
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1 (1)
|0.5
|Мохамед Мостафа
|1
|0.5
Гана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джику Александер
|1
|0.5
|Айю Джордан
|0
|0
Карточки
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Гана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Результаты матчей
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0
Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0
Гана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0 Гана - Мадагаскар 1:0
США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2 Швейцария - Гана 0:2
Результаты матчей
Египет
Гана
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Египет
Гана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|3
|Сенегал
|Камара Ламин
|2
|Египет
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
|Замбия
|Кангва Кингс
|1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Гвинея
|Камано Франсуа
|1
|Гамбия
|Адамс Эбу
|1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|1
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Египет 0:0 Гана
Исход игры
Египет
79.5% (101)
Ничья
18.1% (23)
Гана
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
64.1% (75)
Нет
35.9% (42)
Популярный счёт
2:1 Египет
38.6% (49)
1:0 Египет
26% (33)
1:1 Ничья
15% (19)
2:0 Египет
6.3% (8)
3:1 Египет
2.4% (3)
1:2 Гана
1.6% (2)
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