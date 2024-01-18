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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Египет
FIFA #33
0:0
Первый тайм: 45+'
Гана
FIFA #61
0'
38' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис

Ход матча

38'
 
Абдул-Самед Салис
Прогнозы 127
Египет 79.5% (101)
X 18.1% (23)
Гана 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Гана
3.05
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Эль-Шенави
Мохамед
4
Камал
Омар
6
Хегази
Ахмед
24
Абдель
Монем
Мохамед
12
Хамди
Мохамед
5
Фатхи
Хамди
17
Эльнени
Мохамед
10
Салах
Мохамед
22
Мармуш
Омар
8
Ашур
Имам
19
Мохамед
Мостафа
1
Офори
Ричард
II
3
Одои
Денис
23
Джику
Александер
6
Салису
Мохаммед
14
Менса
Гидеон
8
Ашимеру
Маджид
21
Абдул-Самед
Салис
25
Семеньо
Антуан
20
Кудус
Мохаммед
9
Айю
Джордан
19
Уильямс
Иньяки
Египет
Гана

История личных встреч

Египет
Гана

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ОМА
1:1
КАН
1:0
ОМА
2:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
6:1
ММ
3:0
КАН
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
120

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 (1) 0.5
Мохамед Мостафа 1 0.5
Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джику Александер 1 0.5
Айю Джордан 0 0

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдель Монем Мохамед 1 0
Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 1 0
Баба Иддрису 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0

Результаты матчей

Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0
Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0
Гана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0 Гана - Мадагаскар 1:0
США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2 Швейцария - Гана 0:2

Результаты матчей

Египет
Гана

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Египет
Гана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Египет
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Мозамбик
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Египет
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Марокко Саисс Ромен 1
Замбия Кангва Кингс 1
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Марокко Саисс Ромен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    45'
    Хегази примеряет капитанскую повязку, а вместо Мохамеда Салаха на поле появляется Мостафа Фатхи.
  • Травма, повреждение
    45'
    Не очень хорошие новости для поклонников сборной Египта и "Ливерпуля" - какое-то мышечное повреждение получает Салах.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Уильямс после навеса с правого фланга вылетал на верховой мяч, однако акцентированного удара у форварда "Атлетика" не получилось.
  • Судья
    44'
    Мармуш на скорости прорывается по центральной зоне, но оказывается на газоне в борьбе с Одои - свисток судьи молчит.
  • 43'
    После навеса Камала Мармуш не добрался до верхового мяча, Хамди подобрал снаряд и откатил назад на Ашура, который обводящим ударом размял Офори. Первый удар сборной Египта в этой встрече.
  • Судья
    42'
    Проход Семеньо к штрафной египтяне остановили без нарушения правил, по мнению судьи, хотя ганцы, конечно, требуют назначить опасный штрафной.
  • 40'
    Камал прошел с мячом по правому флангу и попытался исполнить подачу в штрафную, однако снаряд улетел за ворота Офори.
  • 39'
    Не самый удачный навес со штрафного исполняет Салах, поднять мяч на нормальную высоту капитану египтян не удалось, защитники сборной Ганы справились.
  • Желтая карточка
    38'
    А вот и первая желтая карточка сегодня - Абдул-Самед откровенно блокирует на фланге Мармуша и получает предупреждение.
  • Фол, нарушение
    37'
    Семенье в борьбе за мяч у чужой штрафной толкается с Хегази, арбитр определяет нарушение правил. Фолов команды насобирали уже 14.
  • 36'
    Всё ближе у нас перерыв, по-прежнему об ударах по воротам нам остается только мечтать, в задумчивости и Руй Витория, и Крис Хьютон.
  • 34'
    Пока отправляется разминаться Андре Айю, который на пороге исторического достижения - Айю-старший может стать первым игроком, забивавшим на семи Кубках Африканских наций.
  • 33'
    А, вот сейчас у нас официальная пауза на водопой, прошлый момент просто совпал с повреждением игрока сборной Египта.
  • 32'
    Камал попытался закинуть мяч в чужую штрафную после смещения в центр, однако Офори спокойно забрал снаряд на выходе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Штрафной на левом фланге атаки заработали египтяне, однако верховая борьба после подачи остается за игроками в белой форме.
    • 29'
      В этот же момент главный арбитр отправляет команды попить водички, 30 градусов сейчас в Абиджане.
    • Травма, повреждение
      28'
      Еще одна пауза в нашем матче - Камал просит помощи у врачей своей команды после стыка с Айю.
    • 26'
      Заброс из глубины поля в направлении Салаха исполняет один из египтян, однако мяч пошел немного не так, как требовалось, Офори забирает снаряд на выходе.
    • 25'
      По-прежнему темп игры не поражает воображение, ровно один удар на двоих сумели создать команды, а также исполнили по одному корнеру.
    • Угловой
      24'
      Салах с углового исполняет подачу во вратарскую сборной Ганы, где Айю помогает своим защитникам, выбивая мяч подальше от ворот.
    • 23'
      Фланговая подача Хамди не несла особой угрозы воротам сборной Ганы, однако Менса решил выбить мяч на угловой.
    • 21'
      В последние минуты инициатива плавно перетекает к "фараонам", но мяч пока не доходит до штрафной площади сборной Ганы.
    • Фол, нарушение
      20'
      Мармуш врывается в штрафную ганцев с левого края, однако встречает сопротивление Абдул-Самеда и фолит в этом единоборстве. Салах на правах капитана общается с арбитром, который показывает, что в следующий раз Мохамед получит карточку за неспортивное поведение.
    • 18'
      53 процента игрового времени мячом владеет сборная Ганы, хотя визуально кажется, что у "черных звезд" более внушительное преимущество.
    • Фол, нарушение
      17'
      Продолжает сборная Ганы пытаться придумать что-то у ворот соперника, Хамди выбивает мяч подальше, а в этот момент Айю попадает ему по ноге.
    • Угловой
      15'
      Теперь угловой с правого фланга исполняет Айю, разыгрывая мяч с партнером, а подачу в штрафную египтяне блокируют.
    • 14'
      Штрафной на левом фланге атаки заработала сборная Ганы, Айю исполнил подачу на дальнюю штангу, где Мармуш опередил на втором этаже Салису.
    • 13'
      Айю врывается в штрафную египтян ближе к левому краю, однако в самый неподходящий момент наступает на мяч, теряя шанс для удара.
    • 11'
      Не очень здорово мяч держится у сборной Египта, даже Салах допускает брак на чужой половине поля.
    • 9'
      Мохамед получает повреждение в единоборстве с одним из соперников, помощь врачей требуется нападающему сборной Египта.
    • 8'
      Первые минуты проходят под контролем сборной Ганы, больше команда Криса Хьютона работает с мячом, но не особо продуктивно.
    • 7'
      Предыдущая встреча на континентальном турнире состоялась 7 лет назад, тогда египтянам хватило гола Салаха на 11-й минуте встречи, при этом обе команды вышли из группы.
    • Офсайд
      6'
      Кудус протащил мяч по центральной зоне и исполнил проникающий пас на Семеньо, которого опередил голкипер, да и офсайд определен у форварда "Борнмута".
    • 5'
      Сборная Египта в матче против Мозамбика отметилась быстрым голом, но после перерыва пропустила дважды, и лишь пенальти в исполнении Салаха на шестой компенсированной минуте принес неоднократному победителю турнира одно очко.
    • 4'
      Первую попытку удара в сегодняшней встрече предприняли ганцы, мяч после попытки Кудуса попал в защитника и стал добычей Эль-Шенави.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ашимеру на фланге жестковато играет против Ашура, главный арбитр пока обходится без штрафных санкций.
    • 2'
      Напомним, что сборная Ганы стартовала на турнире с поражения от сборной Кабо-Верде, причем решающий гол случился уже в компенсированное время.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских наций встречаются сборные Египта и Ганы. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Гана.
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      2.03 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 127
    Египет 79.5% (101)
    X 18.1% (23)
    Гана 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Египет
    Ничья
    Гана
    3.05
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Египет 0:0 Гана

    Исход игры
    Египет
    79.5% (101)
    Ничья
    18.1% (23)
    Гана
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Египет
    38.6% (49)
    1:0 Египет
    26% (33)
    1:1 Ничья
    15% (19)
    2:0 Египет
    6.3% (8)
    3:1 Египет
    2.4% (3)
    1:2 Гана
    1.6% (2)
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