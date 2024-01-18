Проход Семеньо к штрафной египтяне остановили без нарушения правил, по мнению судьи, хотя ганцы, конечно, требуют назначить опасный штрафной.

После навеса Камала Мармуш не добрался до верхового мяча, Хамди подобрал снаряд и откатил назад на Ашура, который обводящим ударом размял Офори. Первый удар сборной Египта в этой встрече.

Мармуш на скорости прорывается по центральной зоне, но оказывается на газоне в борьбе с Одои - свисток судьи молчит.

Уильямс после навеса с правого фланга вылетал на верховой мяч, однако акцентированного удара у форварда "Атлетика" не получилось.

4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

Не очень хорошие новости для поклонников сборной Египта и "Ливерпуля" - какое-то мышечное повреждение получает Салах.

Хегази примеряет капитанскую повязку, а вместо Мохамеда Салаха на поле появляется Мостафа Фатхи.

Камал попытался закинуть мяч в чужую штрафную после смещения в центр, однако Офори спокойно забрал снаряд на выходе.

А, вот сейчас у нас официальная пауза на водопой, прошлый момент просто совпал с повреждением игрока сборной Египта.

Пока отправляется разминаться Андре Айю, который на пороге исторического достижения - Айю-старший может стать первым игроком, забивавшим на семи Кубках Африканских наций.

Всё ближе у нас перерыв, по-прежнему об ударах по воротам нам остается только мечтать, в задумчивости и Руй Витория, и Крис Хьютон.

Семенье в борьбе за мяч у чужой штрафной толкается с Хегази, арбитр определяет нарушение правил. Фолов команды насобирали уже 14.

А вот и первая желтая карточка сегодня - Абдул-Самед откровенно блокирует на фланге Мармуша и получает предупреждение.

Не самый удачный навес со штрафного исполняет Салах, поднять мяч на нормальную высоту капитану египтян не удалось, защитники сборной Ганы справились.

Камал прошел с мячом по правому флангу и попытался исполнить подачу в штрафную, однако снаряд улетел за ворота Офори.

31' Штрафной на левом фланге атаки заработали египтяне, однако верховая борьба после подачи остается за игроками в белой форме.

29' В этот же момент главный арбитр отправляет команды попить водички, 30 градусов сейчас в Абиджане.

28' Еще одна пауза в нашем матче - Камал просит помощи у врачей своей команды после стыка с Айю.

26' Заброс из глубины поля в направлении Салаха исполняет один из египтян, однако мяч пошел немного не так, как требовалось, Офори забирает снаряд на выходе.

25' По-прежнему темп игры не поражает воображение, ровно один удар на двоих сумели создать команды, а также исполнили по одному корнеру.

24' Салах с углового исполняет подачу во вратарскую сборной Ганы, где Айю помогает своим защитникам, выбивая мяч подальше от ворот.

23' Фланговая подача Хамди не несла особой угрозы воротам сборной Ганы, однако Менса решил выбить мяч на угловой.

21' В последние минуты инициатива плавно перетекает к "фараонам", но мяч пока не доходит до штрафной площади сборной Ганы.

20' Мармуш врывается в штрафную ганцев с левого края, однако встречает сопротивление Абдул-Самеда и фолит в этом единоборстве. Салах на правах капитана общается с арбитром, который показывает, что в следующий раз Мохамед получит карточку за неспортивное поведение.