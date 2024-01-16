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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Египет
FIFA #33
 
Позже
Гана
FIFA #61
Прогнозы 46
Египет 84.8% (39)
X 13% (6)
Гана 2.2% (1)
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Египет
Ничья
Гана
3.00
4.70
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5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Египет
Гана

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ОМА
1:1
КАН
1:0
ОМА
2:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
6:1
ММ
3:0
КАН
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
120

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 (1) 1
Мохамед Мостафа 1 1
Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джику Александер 1 1
Айю Джордан 0 0

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдель Монем Мохамед 1 0
Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 1 0
Баба Иддрису 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0

Результаты матчей

Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0
Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0
Гана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0 Гана - Мадагаскар 1:0
США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2 Швейцария - Гана 0:2

Результаты матчей

Египет
Гана

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Египет
Гана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Египет
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Мозамбик
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
Гана Джику Александер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
Гана Джику Александер 1
Алжир Бенталеб Набиль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет - Гана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Египет 84.8% (39)
    X 13% (6)
    Гана 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Египет
    Ничья
    Гана
    3.00
    4.70
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    Прогнозы на матч Египет - Гана

    Исход игры
    Египет
    84.8% (39)
    Ничья
    13% (6)
    Гана
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Египет
    47.8% (22)
    1:0 Египет
    23.9% (11)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    2:0 Египет
    6.5% (3)
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