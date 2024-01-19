Тур: 22. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Adrian Cojocaru
3:0
Второй тайм: 50'
0'
4' Желтая карточкаОтелита Богдан
1:0
19' Гол в свои воротаИлие Флорин
2:0
36' ПенальтиМатей Космин
3:0
42' ГолПаун Николае
Ход матча
19'
1:0
36'
2:0
42'
3:0
Владение мячом
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
27
Rares
Ispas
19
Иту
Кэтэлин
23
Ион
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Diego Farcas
-
-
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Сепси
Политехника Яссы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.8
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.27
|Шафранко Павол
|4
|0.18
|Алими Исник
|4 (1)
|0.18
|Матей Космин
|3 (1)
|0.14
|Аганович Аднан
|3
|0.14
|Каллаку Шерифф
|3
|0.14
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Паун Николае
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.32
|Харрисон Шейон
|5
|0.23
|Luis Phelipe
|3
|0.14
|Julian Marchioni
|2
|0.09
|Andrei Gheorghita
|2
|0.09
|Carlos Jatoba
|1
|0.05
|Катанец Матия
|1
|0.05
|Войтуш Якуб
|1
|0.05
|Буш Сержиу
|1
|0.05
|Васвари Габриэл
|1
|0.05
|Ион Роберт
|1
|0.05
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|7
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Отелита Богдан
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Julian Marchioni
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
5
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
9
8
Сепси
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Политехника Яссы
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
33%
2
17%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
29%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
7
37%
76-90
Забито
26
25
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
4
16%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
23%
5
20%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
8
31%
3
12%
76-90
Пропущено
26
31
14 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
8
31%
4
13%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
Результаты матчей
Сепси
Политехника Яссы
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сепси
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
46
29
19
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
55
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
714
714
318
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|3.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|3:0
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|21
|7
|8
|6
|28 - 31
|29
|8.
|21
|6
|11
|4
|27 - 23
|29
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|21
|5
|11
|5
|22 - 22
|26
|12.
|21
|6
|6
|9
|26 - 34
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|0:3
|22
|5
|8
|9
|25 - 34
|23
|15.
|21
|4
|4
|13
|13 - 31
|16
|16.
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|3:0
|11
|6
|4
|1
|18 - 11
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|0:3
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 12
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|0:3
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|3:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6