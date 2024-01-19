Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Сепси

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

44' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Габриэл Дебелюх сделал результативную передачу.

42' Г О О О О Л - Паун Николае левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

42' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Габриэл Дебелюх. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

39' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

39' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Г О О О О О Л - Матей Космин из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Силвиу Лунг прыгнул не в ту сторону.

34' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Robert Ion ослабляет давление, выбив мяч.

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

26' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Удар от ворот произведет Сепси

25' Robert Ion оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

24' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

22' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

19' Г О О О О Л - Илие Флорин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

19' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Харрисон Шейон пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

13' Катанец Матия выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

13' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сепси

11' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

5' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Robert Ion ослабляет давление, выбив мяч.

1' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сепси начинает с центра поля