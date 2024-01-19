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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Сепси
6:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
4' Желтая карточка
Отелита Богдан
1:0
19' Гол в свои ворота
Илие Флорин
2:0
36' Пенальти
Матей Космин
3:0
42' Гол
Паун Николае
4:0
63' Гол
Каллаку Шерифф
5:0
85' Гол
Штефэнеску Мариус
6:0
88' Пенальти
Бэлаша Михай
90'+4
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
97
Варга
Роланд
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
96
Дебелюх
Габриэл
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
95
Carlos
Jatoba
19
Иту
Кэтэлин
24
Julian
Marchioni
23
Ион
Роберт
80
Andrei
Gheorghita
17
Харрисон
Шейон
Сепси
Политехника Яссы

История личных встреч

Сепси
Политехника Яссы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:4
К
0:3
Л1ГБ
3:1
К
5:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 7 0.32
Шафранко Павол 4 0.18
Алими Исник 4 (1) 0.18
Каллаку Шерифф 4 0.18
Матей Космин 3 (1) 0.14
Аганович Аднан 3 0.14
Чоботарю Денис 1 0.05
Паун Николае 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Георге Ион 1 0.05
Бэлаша Михай 1 (1) 0.05
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Дебелюх Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.32
Харрисон Шейон 5 0.23
Luis Phelipe 3 0.14
Julian Marchioni 2 0.09
Andrei Gheorghita 2 0.09
Carlos Jatoba 1 0.05
Катанец Матия 1 0.05
Войтуш Якуб 1 0.05
Буш Сержиу 1 0.05
Васвари Габриэл 1 0.05
Ион Роберт 1 0.05
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 7 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Отелита Богдан 3 0
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Варга Роланд 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
Бернд Шторк 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Julian Marchioni 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Сепси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
6
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

9
8
Сепси
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Политехника Яссы
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
7
37%
2
15%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
29%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
7
37%
76-90

Забито

31
26
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
10%
4
15%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
8
26%
5
19%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
10
32%
3
12%
76-90

Пропущено

27
36
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
8
30%
30%
4
11%
1-15
3
11%
7
19%
16-30
4
15%
9
25%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
4
15%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3

Результаты матчей

Сепси
Политехника Яссы

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сепси
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
16
6
8
14
1.5
7
15
4
18
2.5
2
20
2
20
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
4.
Рапид Бухарест
 0:0 22 8 10 4 34 - 22 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 21 7 8 6 28 - 31 29
8.
Германнштадт
 21 6 11 4 27 - 23 29
9.
У Крайова 1948
 0:0 22 8 4 10 33 - 33 28
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 21 4 4 13 13 - 31 16
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
6.
Рапид Бухарест
 0:0 11 5 3 3 20 - 13 18
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 0:0 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 0:0 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
У Крайова 1948
 0:0 11 3 3 5 10 - 13 12
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
11.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
12.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 93'
    Stefan Stefanovici оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Политехника Яссы
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Рондон Марио из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 91'
    Сепси начинает контратаку
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Carlos Jatoba
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Отелита Богдан из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Буш Сержиу.
  • 90'
    Контроль мяча: Сепси: 48%, Политехника Яссы: 52%.
  • 88'
    Г О О О О О Л - Бэлаша Михай из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Силвиу Лунг прыгнул не в ту сторону.
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    Где смотреть матч Сепси 6:0 Политехника Яссы онлайн

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