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Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Рапид Бухарест
4:3
Конец матча
У Крайова 1948
0'
6' Желтая карточка
Alexandru Blidar
8' Желтая карточка
Оня Рэзван
0:1
25' Гол
Албу Константин
26' Желтая карточка
Албу Константин
1:1
43' Гол
Красники Эрмал
1:2
51' Гол
William Baeten
1:3
56' Гол
Alexandru Blidar
2:3
76' Пенальти
Рахмани Альбион
78' Желтая карточка
Ибрагим Джибрил
3:3
82' Гол
Оня Рэзван
90' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
4:3
90' Гол
Borisav Burmaz
90'+12
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
88
Джокович
Дамьян
80
Каржан
Каталин
8
Хасани
Флорент
9
Рахмани
Альбион
77
Красники
Эрмал
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
5
Квакич
Амар
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
15
Alexandru
Blidar
11
Кицу
Аурелиан
Рапид Бухарест
У Крайова 1948

История личных встреч

Рапид Бухарест
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:5
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 (2) 0.32
Дуганджич Марко 6 (2) 0.27
Ионицэ Александру II 5 0.23
Петрила Клаудиу 4 0.18
Папо Джейсон 4 0.18
Бамгбойе Фуншо 3 0.14
Валье Борха 1 0.05
Оайдэ Рэзван 1 0.05
Якоб Паул 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Оня Рэзван 1 0.05
Красники Эрмал 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.41
Бауса Хуан 4 (1) 0.18
Vladislav Blanuta 4 0.18
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.18
Сидибе Секу 3 (1) 0.14
William Baeten 3 0.14
Лакруа Лео 3 0.14
Албу Константин 2 0.09
Бахасса Яссин 1 0.05
Аким Влад 1 0.05
Alexandru Blidar 1 0.05
Ибрагим Джибрил 1 0.05
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 4 0
Папо Джейсон 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 5 1
Лакруа Лео 3 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Gabriel Compagnucci 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Кицу Аурелиан 3 0
Аким Влад 3 0
Албу Константин 3 0
William Baeten 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Бауса Хуан 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
17

Упущенные победы

12
14
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
У Крайова 1948
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
18%
6
46%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

14
23
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
21%
4
17%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
6
43%
1
4%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
1
7%
7
30%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Забито

36
33
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
6
17%
4
12%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
10
28%
5
15%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
7
19%
10
30%
76-90

Пропущено

20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
20%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
5
25%
5
15%
46-60
6
30%
5
15%
61-75
2
10%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3

Результаты матчей

Рапид Бухарест
У Крайова 1948

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
6 раз 29%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
3
1.5
8
3
4
6
2.5
4
7
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
1
9
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
11
10
1.5
9
12
6
15
2.5
5
16
2
19
3.5
1
20
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 21 7 8 6 28 - 31 29
8.
Германнштадт
 21 6 11 4 27 - 23 29
9.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 21 4 4 13 13 - 31 16
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
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