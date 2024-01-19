Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Constantin Albu выиграл воздушное противоборство у Каржан Каталин

51' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Оайдэ Рэзван выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

42' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Квакич Амар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хасани Флорент навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Хасани Флорент . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Якоб Паул нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хасани Флорент навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

31' Красники Эрмал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Constantin Albu снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

25' Г О О О О Л - Constantin Albu из команды У Крайова 1948 левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Каржан Каталин пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

22' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бауса Хуан пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

21' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Рахмани Альбион получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Матч возобновлен

11' Матч приостановлен из-за петард на поле

7' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

6' Alexandru Blidar получает желтую карточку за нырок

6' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Alexandru Blidar нырнул в штрафной. Спорно!

4' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Каржан Каталин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре