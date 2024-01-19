Тур: 22. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Феснич Оратиу
4:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAlexandru Blidar
8' Желтая карточкаОня Рэзван
0:1
25' ГолАлбу Константин
26' Желтая карточкаАлбу Константин
1:1
43' ГолКрасники Эрмал
1:2
51' ГолWilliam Baeten
1:3
56' ГолAlexandru Blidar
2:3
76' ПенальтиРахмани Альбион
78' Желтая карточкаИбрагим Джибрил
3:3
82' ГолОня Рэзван
90' Желтая карточкаCristiano Bergodi
4:3
90' ГолBorisav Burmaz
90'+12
Ход матча
8'
25'
0:1
26'
43'
1:1
51'
1:2
56'
1:3
76'
2:3
78'
82'
3:3
90'
4:3
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Сони КевенНападающий
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
История личных встреч
Рапид Бухарест
У Крайова 1948
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7 (2)
|0.32
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.27
|Ионицэ Александру II
|5
|0.23
|Петрила Клаудиу
|4
|0.18
|Папо Джейсон
|4
|0.18
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.14
|Валье Борха
|1
|0.05
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.05
|Якоб Паул
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.05
|Красники Эрмал
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.41
|Бауса Хуан
|4 (1)
|0.18
|Vladislav Blanuta
|4
|0.18
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.18
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.14
|William Baeten
|3
|0.14
|Лакруа Лео
|3
|0.14
|Албу Константин
|2
|0.09
|Бахасса Яссин
|1
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.05
|Alexandru Blidar
|1
|0.05
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Лакруа Лео
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Gabriel Compagnucci
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Кицу Аурелиан
|3
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
17
Упущенные победы
12
14
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
У Крайова 1948
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
18%
6
46%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Забито
14
23
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
21%
4
17%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
6
43%
1
4%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Забито
36
33
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
6
17%
4
12%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
10
28%
5
15%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
7
19%
10
30%
76-90
Пропущено
20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
20%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
5
25%
5
15%
46-60
6
30%
5
15%
61-75
2
10%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3
Результаты матчей
Рапид Бухарест
У Крайова 1948
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
6 раз 29%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
73
83
46
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
47
19
29
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
1110
912
615
516
219
120
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6