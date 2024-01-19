Тур: 18. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
4'
1:0
25'
1:1
39'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Карлсруэ
Оснабрюк
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.23
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
68
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|5
|0.28
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.28
|Матанович Игорь
|4
|0.22
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.22
|Штиндль Ларс
|3
|0.17
|Бурнич Дженис
|2
|0.11
|Йенсен Леон
|2
|0.11
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Бормут Робин
|1
|0.06
|Кобальд Кристоф
|1
|0.06
|Хайзе Филип
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.28
|Dave Gnaase
|3
|0.17
|Конте Кристиан
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.11
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|6
|1
|Dave Gnaase
|6
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Конте Кристиан
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
6
6
Карлсруэ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
6
43%
7
33%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Забито
28
16
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
7
25%
1
6%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
6
38%
76-90
Пропущено
32
37
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
7
22%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
9
28%
10
27%
61-75
4
13%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Оснабрюк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Оснабрюк
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
107
512
512
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|3
|4
|34 - 24
|36
|2.
|17
|8
|9
|0
|31 - 15
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|9.
|17
|7
|3
|7
|24 - 33
|24
|10.
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|11.
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|12.
|1:1
|18
|5
|7
|6
|31 - 31
|22
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|15.
|17
|5
|3
|9
|28 - 36
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|1:1
|18
|4
|3
|11
|17 - 32
|15
|18.
|1:1
|18
|1
|7
|10
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|5.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|15.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|16.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|17.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|17.
|1:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 17
|4
|18.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 23
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4