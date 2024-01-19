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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Первый тайм: 45+'
Оснабрюк
0'
1:0
4' Гол
Кобальд Кристоф
1:1
25' Гол
Dave Gnaase
39' Желтая карточка
Небель Пауль

Ход матча

4'
Кобальд Кристоф
1:0
25'
1:1
Dave Gnaase
39'
Небель Пауль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Оснабрюк
5.30
5.92
5.40
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Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
15
Бурнич
Дженис
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
9
Матанович
Игорь
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Карлсруэ
4-3-1-2
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Оснабрюк

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
2:3
Б3
1:1
Б2
2:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
68

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 5 0.28
Шлойзенер Фабиан 5 0.28
Матанович Игорь 4 0.22
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.22
Штиндль Ларс 3 0.17
Бурнич Дженис 2 0.11
Йенсен Леон 2 0.11
Небель Пауль 1 0.06
Бормут Робин 1 0.06
Кобальд Кристоф 1 0.06
Хайзе Филип 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Гондорф Жером 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.28
Dave Gnaase 3 0.17
Конте Кристиан 2 0.11
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.11
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Макридис Хараламбос 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 0
Йенсен Леон 5 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Небель Пауль 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 6 1
Dave Gnaase 6 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Виманн Никлас 1 2
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Конте Кристиан 2 0
Jannes Wulff 2 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

6
6
Карлсруэ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
6
43%
7
33%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Забито

28
16
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
7
25%
1
6%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
6
38%
76-90

Пропущено

32
37
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
7
22%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
9
28%
10
27%
61-75
4
13%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Оснабрюк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Оснабрюк

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
5
12
5
12
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 18 11 3 4 34 - 24 36
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
12.
Карлсруэ
 1:1 18 5 7 6 31 - 31 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 1:1 18 4 3 11 17 - 32 15
18.
Оснабрюк
 1:1 18 1 7 10 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
4.
Хольштайн Киль
 1:1 10 5 2 3 20 - 17 17
5.
Карлсруэ
 1:1 10 4 4 2 18 - 14 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 1:1 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 1:1 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 1:1 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
17.
Айнтрахт Бр
 1:1 9 1 1 7 6 - 17 4
18.
Оснабрюк
 1:1 9 0 4 5 6 - 23 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Оснабрюк
5.30
5.92
5.40
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Карлсруэ
Оснабрюк
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