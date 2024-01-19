Тур: 18. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 21077
0'
1:0
4' ГолКобальд Кристоф
1:1
24' ГолDave Gnaase
39' Желтая карточкаНебель Пауль
2:1
55' ГолВанитцек Марвин
77' Желтая карточкаDave Gnaase
90' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
90'+8
Ход матча
4'
1:0
24'
1:1
39'
55'
65'
77'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 368
-
50 Владение мячом, % 50
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Карлсруэ
Оснабрюк
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.23
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
68
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.28
|Зивзивадзе Буду
|5
|0.28
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.28
|Матанович Игорь
|4
|0.22
|Штиндль Ларс
|3
|0.17
|Бурнич Дженис
|2
|0.11
|Йенсен Леон
|2
|0.11
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Бормут Робин
|1
|0.06
|Кобальд Кристоф
|1
|0.06
|Хайзе Филип
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.28
|Dave Gnaase
|3
|0.17
|Конте Кристиан
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.11
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|6
|1
|Dave Gnaase
|7
|0
|Кюизанс Микаэль
|4
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Конте Кристиан
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
7
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
6
6
Карлсруэ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
3
43%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
7%
2
9%
1-15
6
40%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
40%
7
30%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Забито
30
17
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
8
27%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
6
20%
6
35%
76-90
Пропущено
33
39
18 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
7
21%
6
15%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
9
27%
10
26%
61-75
4
12%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Оснабрюк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Оснабрюк
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
73
45
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
117
513
513
117
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4