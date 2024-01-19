  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 21077
Карлсруэ
2:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
4' Гол
Кобальд Кристоф
1:1
24' Гол
Dave Gnaase
39' Желтая карточка
Небель Пауль
2:1
55' Гол
Ванитцек Марвин
77' Желтая карточка
Dave Gnaase
90' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
90'+8

Ход матча

4'
Кобальд Кристоф
1:0
24'
1:1
Dave Gnaase
39'
Небель Пауль
 
55'
Ванитцек Марвин
(Матанович Игорь)
2:1
64'
 
Макридис Хараламбос
Андруцос Танасис
65'
 
Кель Ларс
Теше Роберт
72'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Конте Кристиан
76'
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
 
77'
 
Dave Gnaase
85'
 
Тальхаммер Максимилиан
Диаките Умар
85'
 
Henry Rorig
Ниманн Ноэль
86'
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
 
86'
Али Эрен Эрсунгур
Небель Пауль
 
90'
Бормут Робин
Матанович Игорь
 
90'
 
Кюизанс Микаэль

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 368
  • 50 Владение мячом, % 50
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
15
Бурнич
Дженис
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
9
Матанович
Игорь
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Карлсруэ
4-3-1-2
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Оснабрюк

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
2:3
Б3
1:1
Б2
2:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
68

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.28
Зивзивадзе Буду 5 0.28
Шлойзенер Фабиан 5 0.28
Матанович Игорь 4 0.22
Штиндль Ларс 3 0.17
Бурнич Дженис 2 0.11
Йенсен Леон 2 0.11
Небель Пауль 1 0.06
Бормут Робин 1 0.06
Кобальд Кристоф 1 0.06
Хайзе Филип 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Гондорф Жером 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.28
Dave Gnaase 3 0.17
Конте Кристиан 2 0.11
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.11
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Макридис Хараламбос 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 0
Йенсен Леон 5 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 6 1
Dave Gnaase 7 0
Кюизанс Микаэль 4 1
Виманн Никлас 1 2
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Конте Кристиан 2 0
Jannes Wulff 2 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
7
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

6
6
Карлсруэ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
7%
2
9%
1-15
6
40%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
40%
7
30%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Забито

30
17
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
8
27%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
6
20%
6
35%
76-90

Пропущено

33
39
18 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
7
21%
6
15%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
9
27%
10
26%
61-75
4
12%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Оснабрюк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Оснабрюк

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
4
5
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
1
8
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
11
7
1.5
5
13
5
13
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
4.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Небель Пауль получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Dave Gnaase бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Кобальд Кристоф бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Карлсруэ 2:1 Оснабрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный