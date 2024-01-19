  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:1
Первый тайм: 45+'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
11' Гол
Скрибски Стивен
41' Желтая карточка
Донкор Антон
1:1
43' Гол
Кауфманн Фабио

Ход матча

11'
Скрибски Стивен
(Роте Том)
1:0
41'
 
Донкор Антон
43'
1:1
Кауфманн Фабио
(Филипп Райан)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Айнтрахт Бр
4.30
5.50
Реклама, fon.bet
5.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
15
Шульц
Марвин
8
Порат
Финн
13
Матино
Сюто
7
Скрибски
Стивен
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
37
Кауфманн
Фабио
9
Филипп
Райан
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
6:2
Б2
0:0
К
2:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.39
Скрибски Стивен 6 (3) 0.33
Арп Янн-Фите 5 0.28
Беккер Тимо 3 0.17
Роте Том 2 0.11
Холтби Льюис 2 0.11
Порат Финн 2 0.11
Матино Сюто 2 (1) 0.11
Стернер Йонас 2 0.11
Зандер Филипп 1 0.06
Фридьонссон Хольмберт 1 0.06
Nicolai Remberg 1 0.06
Шульц Марвин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.28
Уджа Энтони 3 0.17
Филипп Райан 2 0.11
Johan Gomez 2 0.11
Крюгер Флориан 1 0.06
Иванов Роберт 1 0.06
Донкор Антон 1 0.06
Хельгасон Торир 1 0.06
Бисакшич Эрмин 1 0.06
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 4 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Хельгасон Торир 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Айнтрахт Бр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
2
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
10
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
2
40%
46-60
3
16%
1
20%
61-75
2
11%
2
40%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
6
38%
2
13%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
1
3%
2
12%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
10
30%
3
18%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
4
12%
4
24%
76-90

Пропущено

23
30
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
2
9%
9
30%
31-45
1
4%
1
3%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
7
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
11
6
1.5
4
13
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 18 11 3 4 34 - 24 36
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
12.
Карлсруэ
 1:1 18 5 7 6 31 - 31 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 1:1 18 4 3 11 17 - 32 15
18.
Оснабрюк
 1:1 18 1 7 10 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
4.
Хольштайн Киль
 1:1 10 5 2 3 20 - 17 17
5.
Карлсруэ
 1:1 10 4 4 2 18 - 14 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 1:1 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 1:1 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 1:1 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
17.
Айнтрахт Бр
 1:1 9 1 1 7 6 - 17 4
18.
Оснабрюк
 1:1 9 0 4 5 6 - 23 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Айнтрахт Бр
4.30
5.50
Реклама, fon.bet
5.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный