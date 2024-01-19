Тур: 18. Стадион: Holstein Stadion.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
11'
1:0
41'
43'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
15
Шульц
Марвин
13
Матино
Сюто
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Aurel Wagbe
-
26 Lucas Wolf
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.39
|Скрибски Стивен
|6 (3)
|0.33
|Арп Янн-Фите
|5
|0.28
|Беккер Тимо
|3
|0.17
|Роте Том
|2
|0.11
|Холтби Льюис
|2
|0.11
|Порат Финн
|2
|0.11
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.11
|Стернер Йонас
|2
|0.11
|Зандер Филипп
|1
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.06
|Nicolai Remberg
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.28
|Уджа Энтони
|3
|0.17
|Филипп Райан
|2
|0.11
|Johan Gomez
|2
|0.11
|Крюгер Флориан
|1
|0.06
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Донкор Антон
|1
|0.06
|Хельгасон Торир
|1
|0.06
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|4
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Айнтрахт Бр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
2
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
13
10
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
19
5
9 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
2
40%
46-60
3
16%
1
20%
61-75
2
11%
2
40%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
1
3%
2
12%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
10
30%
3
18%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
4
12%
4
24%
76-90
Пропущено
23
30
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
2
9%
9
30%
31-45
1
4%
1
3%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
7
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
116
413
512
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|3
|4
|34 - 24
|36
|2.
|17
|8
|9
|0
|31 - 15
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|9.
|17
|7
|3
|7
|24 - 33
|24
|10.
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|11.
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|12.
|1:1
|18
|5
|7
|6
|31 - 31
|22
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|15.
|17
|5
|3
|9
|28 - 36
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|1:1
|18
|4
|3
|11
|17 - 32
|15
|18.
|1:1
|18
|1
|7
|10
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|5.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|15.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|16.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|17.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|17.
|1:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 17
|4
|18.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 23
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4