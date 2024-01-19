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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Гент
1:2
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
26' Гол
Фулон Дам
31' Желтая карточка
Мрабти Керим
39' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль
41' Желтая карточка
Самуаз Матисс
50' Желтая карточка
Фулон Дам
1:1
60' Гол
Де Сар Жюльен
63' Желтая карточка
Коббо Элиас
1:2
83' Гол
Антонио Билл
90' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
90'+7
16
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
5
Кандусс
Исмаэль
21
Агбор
Брайян
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
8
Геркенс
Питер
14
Daisuke
Yokota
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
22
Коббо
Элиас
34
Ngal
Ayel
Mukau
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
Гент
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Мехелен

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.85
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.85

Среднее время на гол

77
106

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.38
Кейперс Уго 6 (1) 0.29
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.19
Хон Хён-Сок 3 0.14
Самуаз Матисс 3 0.14
Орбан Гифт 3 0.14
Фофана Малик 2 0.1
Ватанабэ Цуёси 2 0.1
Кумс Свен 1 0.05
Торунарига Джордан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.19
Мрабти Керим 3 0.14
Хайреманс Джеффри 3 (2) 0.14
Бассетте Норман 3 0.14
Лаубербах Лион 2 0.1
Фулон Дам 1 0.05
Сторм Никола 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Rafik Belghali 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Антонио Билл 1 0.05
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самуаз Матисс 4 0
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофана Малик 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
4
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Мехелен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
9
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Мехелен
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
5%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

14
20
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

34
22
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
5
15%
9
41%
76-90

Пропущено

25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
5
20%
4
15%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0
Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0

Результаты матчей

Гент
Мехелен

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гент
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
2
8
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
5
16
6
15
2.5
4
17
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 20 10 1 9 25 - 22 31
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 20 5 8 7 19 - 29 23
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
13.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 10 3 5 2 9 - 8 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 10 4 1 5 10 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Самуаз Матисс получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Кандусс Исмаэль получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Фулон Дам бьет в цель!
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