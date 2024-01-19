Тур: 21. Стадион: Геламко.
0'
0:1
26' ГолФулон Дам
31' Желтая карточкаМрабти Керим
39' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
41' Желтая карточкаСамуаз Матисс
50' Желтая карточкаФулон Дам
1:1
60' ГолДе Сар Жюльен
63' Желтая карточкаКоббо Элиас
1:2
83' ГолАнтонио Билл
90' Желтая карточкаВан Хеке Яннес
90'+7
Ход матча
26'
0:1
31'
39'
41'
50'
60'
1:1
63'
83'
1:2
90'
16
Шмидт
Дэниел
21
Агбор
Брайян
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
22
Коббо
Элиас
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
22 Коббо ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
77 Флюке ПатрикНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
36 Dirk Asare
-
-
12 Noe Rottiers
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Гент
Мехелен
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.85
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.85
Среднее время на гол
77
106
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.38
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.29
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.19
|Хон Хён-Сок
|3
|0.14
|Самуаз Матисс
|3
|0.14
|Орбан Гифт
|3
|0.14
|Фофана Малик
|2
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.1
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.19
|Мрабти Керим
|3
|0.14
|Хайреманс Джеффри
|3 (2)
|0.14
|Бассетте Норман
|3
|0.14
|Лаубербах Лион
|2
|0.1
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Rafik Belghali
|1
|0.05
|Бейтс Дэвид
|1
|0.05
|Антонио Билл
|1
|0.05
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Гент
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
4
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Мехелен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
9
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Мехелен
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
5%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
34
22
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
5
15%
9
41%
76-90
Пропущено
25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
5
20%
4
15%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0
Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0
Результаты матчей
Гент
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гент
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
28
47
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
46
38
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
129
1110
516
615
417
219
120
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5