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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
2:0
Второй тайм: 46'
Кристал Пэлас
0'
1:0
11' Гол
Габриэль дос Сантос
2:0
37' Гол в свои ворота
Хендерсон Дин

Ход матча

11'
Габриэль дос Сантос
(Райс Деклан)
1:0
37'
Хендерсон Дин
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 144
Арсенал 97.9% (141)
X 1.4% (2)
Кристал Пэлас 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
19
Троссар
Леандро
30
Хендерсон
Дин
26
Ричардс
Крис
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
17
Клайн
Натаниэль
8
Хефферсон
Лерма
19
Хьюз
Уилл
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
14
Матета
Жан-Филипп
10
Эзе
Эберечи
Арсенал
4-3-3
Кристал Пэлас
3-4-3

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 6 (2) 0.29
Нкетиа Эдди 5 0.24
Эдегор Мартин 4 (2) 0.19
Хаверц Кай 4 (1) 0.19
Райс Деклан 3 0.14
Троссар Леандро 3 0.14
Жезус Габриэль 3 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.14
Мартинелли Габриэл 2 0.1
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Смит-Роу Эмиль 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.29
Олисе Майкл 5 (1) 0.24
Эзе Эберечи 3 (1) 0.14
Айю Джордан 2 0.1
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.1
Андерсен Йоаким 2 0.1
Митчелл Тайрик 1 0.05
Шлупп Джеффри 1 0.05
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Жезус Габриэль 4 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Арсенал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
7
Арсенал
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
4
36%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

36
23
13 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
8
22%
7
30%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
11
31%
7
30%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
19%
5
18%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
7
33%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
8
2
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
5
15
5
15
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 21 13 4 4 39 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 21 5 6 10 22 - 31 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 2:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 2:0. Дубль Габриэля дос Сантоса после подач угловых с разных флангов позволяет "Арсеналу" вести с разницей в два мяча по итогам первого тайма дерби Большого Лондона с "Кристал Пэлас". P.S. Всё-таки второй гол переписали как автогол Дина Хендерсона.
  • Судья
    45'
    Хороший розыгрыш устроили "арсенальцы" в левой части чужой штрафной площадки. Увенчался он острым ударом Леандро Троссара, только вот выше створа. Хотел он пенальти в ворота "Кристал Пэлас", указывая на то, что мяч срикошетил от выставленной руки защитника "стекольщиков". Однако на главного арбитра это не повлияло. Также нет плашки о ВАР-проверке. Игра возобновилась. 
  • 45'
    Лерма Хефферсон уже в игре и пробивает по чужим воротам. С левого полуфланга исполнил он обводящий удар в направлении дальнего угла. Давиде Райя сначала чуть выпустил мяч из рук, прежде чем зафиксировать его окончательно. В любом случае рядом с голкипером "Арсенала" не находилось никого, кто бы мог воспользоваться этой его небольшой погрешностью.
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Покинул Лерма Хефферсон пределы поля на своих ногах в сопровождении врачей-массажистов. Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    43'
    Появились на поле представители медицинской бригады. Получает от них соответствующую помощь полузащитник "стекольщиков" Лерма Хефферсон.
  • Фол, нарушение
    42'
    Лерма Хефферсон лежит на газоне в центре поля после столкновения головами с Габриэлем Жезусом. Нарушал правила при этом игрок "Кристал Пэлас".
  • 41'
    Джеффри Шлупп удачно укротил мяч перед чужой штрафной площадкой и нанёс низовой удар по воротам "Арсенала". Попытка получилась несильной, сферу намертво забрал Давиде Райя.
  • 41'
    Букайо Сака справа со штрафного навесил на дальний край вратарской. Оттуда Александр Зинченко мягко подбросил мяч на голову Натаниэля Клайна, а с подбора сходу отправил мяч выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    40'
    Мартин Эдегор впереди на правом фланге атаки вбросил аут Габи Жезусу. Через какое-то время против того нарушил правила Тайрик Митчелл.
  • Видеоповтор
    38'
    Система ВАР подтвердила легитимность забитого гола "Арсенала". Габриэль дос Сантос уже успел оформить дубль после навесов с угловых.
  • Гол в свои ворота
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Габриэль дос Сантос (дубль)! P.S. Гол переписан как автогол Дина Хендерсона.
    Букайо Сака с правофлангового углового запустил подачу на дальнюю штангу, где Габриэль дос Сантос пробил со второго этажа, и мяч от головы Дина Хендерсона срикошетил внутрь ворот.
  • Угловой
    36'
    Мартин Эдегор сначала навешивал с левого полуфланга со штрафного удара на дальний край чужой штрафной площади, а вскоре сам стал в той зоне адресатом передачи партнёра с игры. В итоге Букайо Сака заработал угловой удар для лондонцев.
  • Фол, нарушение
    34'
    Эберечи Эзе выполнил подачу слева с корнера, и Кай Хаверц перехватил мяч в своей штрафной площади. Чуть позже Габи Жезус заработал впереди перспективный штрафной удар для "Арсенала". Лерма Хефферсон нарушил правила в той ситуации.
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    • Опасный момент
      33'
      Давиде Райя ошибся и быстро нейтрализовал свою же оплошность. Выбил мяч вратарь "Арсенала" из своей штрафной площади прямо на соперника. Лерма Хефферсон принял владение на левом полуфланге и мощно пробил в ближний угол, а Давиде Райя в красивом прыжке перевёл сферу на угловой.
    • 31'
      Прямой удар Эберечи Эзе со штрафного был заблокирован, после чего Натаниэль Клайн приложился с подбора с правого полуфланга, а Жан-Филипп Матета коснулся мяча в офсайде. Впрочем, лайнсмен положение "вне игры" не зафиксировал. Но разницы мало. Всё равно ничего опасного не смог создать "Кристал Пэлас" благодаря своему стандарту. "Арсенал" вбросит мяч из-за боковой линии.
    • Фол, нарушение
      30'
      Перспективный штрафной удар заработал "Кристал Пэлас". Перед своей штрафной площадкой Деклан Райс наступил на ногу проткнувшему мяч чуть правее Эберечи Эзе.
    • Офсайд
      30'
      В положении "вне игры" оказался один из игроков лондонского "Арсенала". Речь идёт о Габриэле Жезусе.
    • 28'
      "Кристал Пэлас" на данный момент опережает зону вылета в таблице АПЛ на пять очков. Конечно же, ещё не обезопасили себя от понижения в классе по итогам нынешнего сезона "стекольщики".
    • 27'
      Устремились из центра поля в атаку на средней скорости футболисты "Арсенала". Леандро Троссар решил нанести удар из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и попал мячом в соперника.
    • 25'
      Неплохо себя чувствует лондонский "Арсенал", минимально ведя в счёте. Но это ничего ещё не гарантирует "канонирам", учитывая их приснопамятный бэкграунд.
    • Фол, нарушение
      24'
      Жан-Филипп Матета сфолил на правом крыле атаки "Кристал Пэлас", где отмахнулся рукой от Габриэля дос Сантоса.
    • Фол, нарушение
      23'
      Нарушили правила "канониры" в левой части чужой штрафной площадки. Если конкретно, то Кай Хаверц сыграл руками, заваливаясь на газон.
    • Опасный момент
      22'
      Букайо Сака выполнил подачу правофлангового углового у "Арсенала" на ближний край вратарской, а вознамерившийся оформить дубль Габриэль дос Сантос ударил вторым этажом мимо ближнего угла створа.
    • Угловой
      21'
      Тайрик Митчелл с левого фланга набросил мяч точно в руки Давиде Райи, на что "Арсенал" ответил контратакой. Букайо Сака навесил справа в направлении Габи Жезуса, однако Крис Ричардс поставил голову и отправил сферу на корнер.
    • Офсайд
      20'
      В итоге всё дошло до положения "вне игры", в котором в левой части чужой штрафной площади оказался Леандро Троссар.
    • 19'
      "Канониры" принялись активно владеть мячом на чужой половине поля. Проводят хозяева атаку левым флангом. Гости все расставлены по позициям.
    • 18'
      В случае победы сегодня "Арсенал" сравняется по набранным очкам с "Манчестер Сити", который будет иметь матч в запасе, и с "Астон Виллой".
    • 17'
      Довели в итоге гости мяч назад до своего вратаря Дина Хендерсона, который ошибся в попытке вынести мяч далеко вперёд. В аут в левую от себя сторону выбил сферу голкипер "Кристал Пэлас".
    • 16'
      На подборе оказались футболисты "Кристал Пэлас", но кажется, что не представляют они грозной силы для своего соперника в этой своей позиционной атаке.
    • 16'
      Эберечи Эзе выполнил подачу со штрафного удара из центральной части поля, и нормально действовали в своей штрафной площади "арсенальцы", выбили оттуда мяч.
    • Штанга
      14'
      Крестовина! А вот тут едва сами не забили в свои ворота "стекольщики". С правого фланга состоялась подача корнера от Букайо Саки, потом была скидка, и Лерма Хефферсон пробил головой по своим воротам - мяч отскочил от места соединения левой штанги и перекладины. Ну, там скорее не удар был, а такая срезка.
    • Угловой
      13'
      Букайо Сака на правом фланге атаки "Арсенала" оставил мяч Бену Уайту, который попробовал сделать подачу, а Эберечи Эзе головой выбил мяч за лицевую линию на корнер.
    • Судья
      12'
      Если бы Крис Ричардс упал на газон, то в дело могла бы вступить система ВАР, чтобы оценить, насколько легитимное давление на него оказывал Габриэль дос Сантос. Но остался стоять на ногах 26-й номер "Кристал Пэлас" в своей вратарской, поэтому нет вопросов.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Габриэль дос Сантос!
      "Арсенал" заработал угловой на левом фланге, и пошла подача от флажка от Деклана Райса на линию вратарской, где Габриэль дос Сантос высоко подпрыгнул над Крисом Ричардсом и головой вколотил мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      9'
      Джеффри Шлупп мелко нарушил правила возле штрафной площади "Арсенала". Фол был совершён против Кая Хаверца.
    • 8'
      "Арсеналу" уже пора возвращать себе былой ход, а то в предыдущих турах АПЛ он проиграл "Вест Хэму" и "Фулхэму". Тоже, кстати, лондонским командам.
    • Опасный момент
      7'
      Сумбурно дошёл мяч в штрафной площади "Кристал Пэлас" до Габриэля Жезуса, который с нескольких метров из-под Йоакима Андерсена выстрелил выше створа. Можно сказать, это опасно было.
    • 6'
      Букайо Сака на правом фланге нападения "Арсенала" не смог сделать доставку в штрафную площадь. Мяч выбил за боковую линию Тайрик Митчелл.
    • 5'
      "Кристал Пэлас" довольно неплохо начал матч, хотя эта команда идёт в глубине таблицы, а "Арсенал" идёт в топ-пять. Но "пушкари" славятся тем, что могут проиграть любому сопернику в том числе у себя дома.
    • 4'
      21-й тур Английской премьер-лиги был поделён между прошлыми выходными и нынешними. Так что не все команды сыграют сегодня-завтра в чемпионате Англии.
    • Фол, нарушение
      3'
      "Кристал Пэлас" заработал штрафной удар на чужой половине поля. Уилл Хьюз выполнил подачу в правую часть штрафной площади "канониров", откуда Йоаким Андерсен неопасно пробил головой мимо створа.
    • 2'
      "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Кристал Пэлас" чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (141)
    Ничья
    1.4% (2)
    Кристал Пэлас
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (57)
    Нет
    51.28% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    32.6% (47)
    2:1 Арсенал
    23.6% (34)
    3:1 Арсенал
    14.6% (21)
    1:0 Арсенал
    4.2% (6)
    3:0 Арсенал
    4.2% (6)
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