2:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
11'
37'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Арсенал
Кристал Пэлас
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед
21 матч
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.64
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|6 (2)
|0.29
|Нкетиа Эдди
|5
|0.24
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.19
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.19
|Райс Деклан
|3
|0.14
|Троссар Леандро
|3
|0.14
|Жезус Габриэль
|3
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.1
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.05
|Зинченко Александр
|1
|0.05
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.05
|Уайт Бен
|1
|0.05
|Салиба Вильям
|1
|0.05
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.29
|Олисе Майкл
|5 (1)
|0.24
|Эзе Эберечи
|3 (1)
|0.14
|Айю Джордан
|2
|0.1
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.1
|Андерсен Йоаким
|2
|0.1
|Митчелл Тайрик
|1
|0.05
|Шлупп Джеффри
|1
|0.05
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|5
|0
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Арсенал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
14
7
Арсенал
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
4
36%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Забито
36
23
13 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
8
22%
7
30%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
11
31%
7
30%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
19%
5
18%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
7
33%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2
Результаты матчей
Арсенал
Кристал Пэлас
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
82
37
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
119
515
515
218
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|2:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|0:2 Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 31
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Арсенал
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Кристал Пэлас
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
48.72% (57)
Нет
51.28% (60)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
32.6% (47)
2:1 Арсенал
23.6% (34)
3:1 Арсенал
14.6% (21)
1:0 Арсенал
4.2% (6)
3:0 Арсенал
4.2% (6)
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