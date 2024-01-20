Появились на поле представители медицинской бригады. Получает от них соответствующую помощь полузащитник "стекольщиков" Лерма Хефферсон.

Покинул Лерма Хефферсон пределы поля на своих ногах в сопровождении врачей-массажистов. Игра возобновилась.

Лерма Хефферсон уже в игре и пробивает по чужим воротам. С левого полуфланга исполнил он обводящий удар в направлении дальнего угла. Давиде Райя сначала чуть выпустил мяч из рук, прежде чем зафиксировать его окончательно. В любом случае рядом с голкипером "Арсенала" не находилось никого, кто бы мог воспользоваться этой его небольшой погрешностью.

Хороший розыгрыш устроили "арсенальцы" в левой части чужой штрафной площадки. Увенчался он острым ударом Леандро Троссара, только вот выше створа. Хотел он пенальти в ворота "Кристал Пэлас", указывая на то, что мяч срикошетил от выставленной руки защитника "стекольщиков". Однако на главного арбитра это не повлияло. Также нет плашки о ВАР-проверке. Игра возобновилась.

Свисток на перерыв. 2:0. Дубль Габриэля дос Сантоса после подач угловых с разных флангов позволяет "Арсеналу" вести с разницей в два мяча по итогам первого тайма дерби Большого Лондона с "Кристал Пэлас". P.S. Всё-таки второй гол переписали как автогол Дина Хендерсона.

Эберечи Эзе выполнил подачу слева с корнера, и Кай Хаверц перехватил мяч в своей штрафной площади. Чуть позже Габи Жезус заработал впереди перспективный штрафной удар для "Арсенала". Лерма Хефферсон нарушил правила в той ситуации.

Мартин Эдегор сначала навешивал с левого полуфланга со штрафного удара на дальний край чужой штрафной площади, а вскоре сам стал в той зоне адресатом передачи партнёра с игры. В итоге Букайо Сака заработал угловой удар для лондонцев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Габриэль дос Сантос (дубль)! P.S. Гол переписан как автогол Дина Хендерсона. Букайо Сака с правофлангового углового запустил подачу на дальнюю штангу, где Габриэль дос Сантос пробил со второго этажа, и мяч от головы Дина Хендерсона срикошетил внутрь ворот.

Система ВАР подтвердила легитимность забитого гола "Арсенала". Габриэль дос Сантос уже успел оформить дубль после навесов с угловых.

Мартин Эдегор впереди на правом фланге атаки вбросил аут Габи Жезусу. Через какое-то время против того нарушил правила Тайрик Митчелл.

Букайо Сака справа со штрафного навесил на дальний край вратарской. Оттуда Александр Зинченко мягко подбросил мяч на голову Натаниэля Клайна, а с подбора сходу отправил мяч выше перекладины.

Джеффри Шлупп удачно укротил мяч перед чужой штрафной площадкой и нанёс низовой удар по воротам "Арсенала". Попытка получилась несильной, сферу намертво забрал Давиде Райя.

Лерма Хефферсон лежит на газоне в центре поля после столкновения головами с Габриэлем Жезусом. Нарушал правила при этом игрок "Кристал Пэлас".

Букайо Сака выполнил подачу правофлангового углового у "Арсенала" на ближний край вратарской, а вознамерившийся оформить дубль Габриэль дос Сантос ударил вторым этажом мимо ближнего угла створа.

Нарушили правила "канониры" в левой части чужой штрафной площадки. Если конкретно, то Кай Хаверц сыграл руками, заваливаясь на газон.

Жан-Филипп Матета сфолил на правом крыле атаки "Кристал Пэлас", где отмахнулся рукой от Габриэля дос Сантоса.

Неплохо себя чувствует лондонский "Арсенал", минимально ведя в счёте. Но это ничего ещё не гарантирует "канонирам", учитывая их приснопамятный бэкграунд.

Устремились из центра поля в атаку на средней скорости футболисты "Арсенала". Леандро Троссар решил нанести удар из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и попал мячом в соперника.

"Кристал Пэлас" на данный момент опережает зону вылета в таблице АПЛ на пять очков. Конечно же, ещё не обезопасили себя от понижения в классе по итогам нынешнего сезона "стекольщики".

В положении "вне игры" оказался один из игроков лондонского "Арсенала". Речь идёт о Габриэле Жезусе.

Перспективный штрафной удар заработал "Кристал Пэлас". Перед своей штрафной площадкой Деклан Райс наступил на ногу проткнувшему мяч чуть правее Эберечи Эзе.

Прямой удар Эберечи Эзе со штрафного был заблокирован, после чего Натаниэль Клайн приложился с подбора с правого полуфланга, а Жан-Филипп Матета коснулся мяча в офсайде. Впрочем, лайнсмен положение "вне игры" не зафиксировал. Но разницы мало. Всё равно ничего опасного не смог создать "Кристал Пэлас" благодаря своему стандарту. "Арсенал" вбросит мяч из-за боковой линии.

Давиде Райя ошибся и быстро нейтрализовал свою же оплошность. Выбил мяч вратарь "Арсенала" из своей штрафной площади прямо на соперника. Лерма Хефферсон принял владение на левом полуфланге и мощно пробил в ближний угол, а Давиде Райя в красивом прыжке перевёл сферу на угловой.

21' Тайрик Митчелл с левого фланга набросил мяч точно в руки Давиде Райи, на что "Арсенал" ответил контратакой. Букайо Сака навесил справа в направлении Габи Жезуса, однако Крис Ричардс поставил голову и отправил сферу на корнер.

20' В итоге всё дошло до положения "вне игры", в котором в левой части чужой штрафной площади оказался Леандро Троссар.

19' "Канониры" принялись активно владеть мячом на чужой половине поля. Проводят хозяева атаку левым флангом. Гости все расставлены по позициям.

18' В случае победы сегодня "Арсенал" сравняется по набранным очкам с "Манчестер Сити", который будет иметь матч в запасе, и с "Астон Виллой".

17' Довели в итоге гости мяч назад до своего вратаря Дина Хендерсона, который ошибся в попытке вынести мяч далеко вперёд. В аут в левую от себя сторону выбил сферу голкипер "Кристал Пэлас".

16' На подборе оказались футболисты "Кристал Пэлас", но кажется, что не представляют они грозной силы для своего соперника в этой своей позиционной атаке.

16' Эберечи Эзе выполнил подачу со штрафного удара из центральной части поля, и нормально действовали в своей штрафной площади "арсенальцы", выбили оттуда мяч.

14' Крестовина! А вот тут едва сами не забили в свои ворота "стекольщики". С правого фланга состоялась подача корнера от Букайо Саки, потом была скидка, и Лерма Хефферсон пробил головой по своим воротам - мяч отскочил от места соединения левой штанги и перекладины. Ну, там скорее не удар был, а такая срезка.

13' Букайо Сака на правом фланге атаки "Арсенала" оставил мяч Бену Уайту, который попробовал сделать подачу, а Эберечи Эзе головой выбил мяч за лицевую линию на корнер.

12' Если бы Крис Ричардс упал на газон, то в дело могла бы вступить система ВАР, чтобы оценить, насколько легитимное давление на него оказывал Габриэль дос Сантос. Но остался стоять на ногах 26-й номер "Кристал Пэлас" в своей вратарской, поэтому нет вопросов.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Габриэль дос Сантос!

"Арсенал" заработал угловой на левом фланге, и пошла подача от флажка от Деклана Райса на линию вратарской, где Габриэль дос Сантос высоко подпрыгнул над Крисом Ричардсом и головой вколотил мяч в сетку.

9' Джеффри Шлупп мелко нарушил правила возле штрафной площади "Арсенала". Фол был совершён против Кая Хаверца.

8' "Арсеналу" уже пора возвращать себе былой ход, а то в предыдущих турах АПЛ он проиграл "Вест Хэму" и "Фулхэму". Тоже, кстати, лондонским командам.

7' Сумбурно дошёл мяч в штрафной площади "Кристал Пэлас" до Габриэля Жезуса, который с нескольких метров из-под Йоакима Андерсена выстрелил выше створа. Можно сказать, это опасно было.

6' Букайо Сака на правом фланге нападения "Арсенала" не смог сделать доставку в штрафную площадь. Мяч выбил за боковую линию Тайрик Митчелл.

5' "Кристал Пэлас" довольно неплохо начал матч, хотя эта команда идёт в глубине таблицы, а "Арсенал" идёт в топ-пять. Но "пушкари" славятся тем, что могут проиграть любому сопернику в том числе у себя дома.

4' 21-й тур Английской премьер-лиги был поделён между прошлыми выходными и нынешними. Так что не все команды сыграют сегодня-завтра в чемпионате Англии.

3' "Кристал Пэлас" заработал штрафной удар на чужой половине поля. Уилл Хьюз выполнил подачу в правую часть штрафной площади "канониров", откуда Йоаким Андерсен неопасно пробил головой мимо створа.

2' "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Кристал Пэлас" чёрная экипировка.