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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 44
Арсенал 100% (44)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Арсенал
Кристал Пэлас

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 6 (2) 0.3
Нкетиа Эдди 5 0.25
Эдегор Мартин 4 (2) 0.2
Хаверц Кай 4 (1) 0.2
Троссар Леандро 3 0.15
Жезус Габриэль 3 0.15
Райс Деклан 3 0.15
Мартинелли Габриэл 2 0.1
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Габриэль дос Сантос 1 0.05
Смит-Роу Эмиль 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.3
Олисе Майкл 5 (1) 0.25
Эзе Эберечи 3 (1) 0.15
Айю Джордан 2 0.1
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.1
Андерсен Йоаким 2 0.1
Митчелл Тайрик 1 0.05
Шлупп Джеффри 1 0.05
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Жезус Габриэль 4 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Арсенал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
7
Арсенал
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
4
36%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

36
23
13 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
8
22%
7
30%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
11
31%
7
30%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
19%
5
18%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
7
33%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
8
2
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
5
15
5
15
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 4 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 44
    Арсенал 100% (44)
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    Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Арсенал
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    36.4% (16)
    2:1 Арсенал
    36.4% (16)
    3:1 Арсенал
    9.1% (4)
    1:0 Арсенал
    9.1% (4)
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