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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Брентфорд
3:2
Второй тайм: 76'
Ноттингем Форест
0'
0:1
3' Гол
Данило
18' Желтая карточка
Мангаля Орель
1:1
19' Гол
Тони Айвен
51' Желтая карточка
Данило
54' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
2:1
58' Гол
Ми Бен
2:2
65' Гол
Вуд Крис
66' Желтая карточка
Тони Айвен
3:2
68' Гол
Мопе Нил

Ход матча

3'
0:1
Данило
18'
 
Мангаля Орель
19'
Тони Айвен
1:1
51'
 
Данило
54'
 
Монтьель Гонсало
58'
Ми Бен
(Йенсен Матиас)
2:1
62'
 
Уильямс Неко
Йейтс Райан
65'
2:2
Вуд Крис
(Хадсон-Одои Каллум)
66'
Тони Айвен
 
68'
Мопе Нил
(Расмуссен Мадс)
3:2
74'
Баптист Шендон
Дамсгор Миккель
 
74'
Регилон Серхио
Мопе Нил
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 247 Количество передач 242
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 126
Брентфорд 65.9% (83)
X 22.2% (28)
Ноттингем Форест 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Ноттингем Форест
2.60
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5.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
24
Дамсгор
Миккель
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
23
Льюис-Поттер
Кин
7
Мопе
Нил
17
Тони
Айвен
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
5
Мангаля
Орель
28
Данило
Ларанжера
16
Домингес
Николас
22
Йейтс
Райан
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Брентфорд
3-5-2
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Ноттингем Форест

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
3:4
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:3

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.89

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.38

Среднее время на гол

81
65

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.65

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
54

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.35
Висса Йоан 4 0.2
Йенсен Матиас 3 0.15
Мопе Нил 2 0.1
Ми Бен 2 0.1
Льюис-Поттер Кин 2 0.1
Норгор Кристиан 1 0.05
Коллинз Натан 1 0.05
Тони Айвен 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Шаде Кевин 1 0.05
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 7 0.33
Эланга Энтони 4 0.19
Авонийи Тайво 4 0.19
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.1
Домингес Николас 2 0.1
Тоффоло Харри 1 0.05
Эйна Ола 1 0.05
Боли Вийи 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Мопе Нил 3 0
Янельт Витали 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ми Бен 0 1
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ноттингем Форест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
6
Брентфорд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

6
10
Брентфорд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Ноттингем Форест
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
13%
3
30%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
21%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
4
20%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
5
20%
5
21%
76-90

Пропущено

32
35
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
5
16%
3
9%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
16%
8
23%
31-45
3
9%
7
20%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
9
28%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1

Результаты матчей

Брентфорд
Ноттингем Форест

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
2
8 раз 40%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
6
7
12
1.5
9
11
4
15
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 3:2 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 2:3 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 3:2 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
15.
Ноттингем Форест
 2:3 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 2:3 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 3:2 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Мурильо Джейсон выиграл воздушное противоборство у Тони Айвен.
    • 72'
      Янельт Витали из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Ми Бен из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Неко Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Ми Бен из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 70'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.
    • 70'
      Контроль мяча: Брентфорд: 54%, Ноттингем Форест: 46%.
    • 69'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 126
    Брентфорд 65.9% (83)
    X 22.2% (28)
    Ноттингем Форест 11.9% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ноттингем Форест
    2.60
    Реклама, fon.bet
    5.58
    5.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:2 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Брентфорд
    65.9% (83)
    Ничья
    22.2% (28)
    Ноттингем Форест
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    37.3% (47)
    1:1 Ничья
    19.8% (25)
    1:0 Брентфорд
    16.7% (21)
    1:2 Ноттингем Форест
    6.3% (8)
    2:0 Брентфорд
    4% (5)
    3:1 Брентфорд
    1.6% (2)
    0:2 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
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    Брентфорд
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