Тур: 21. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Инглэнд Даррен
3:2
Второй тайм: 76'
0'
0:1
3' ГолДанило
18' Желтая карточкаМангаля Орель
1:1
19' ГолТони Айвен
51' Желтая карточкаДанило
54' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
2:1
58' ГолМи Бен
2:2
65' ГолВуд Крис
66' Желтая карточкаТони Айвен
3:2
68' ГолМопе Нил
Ход матча
3'
0:1
18'
19'
1:1
51'
54'
58'
2:1
65'
2:2
66'
68'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
247 Количество передач 242
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
7
Мопе
Нил
17
Тони
Айвен
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Осонг ДетлефНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брентфорд
Ноттингем Форест
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.89
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.38
Среднее время на гол
81
65
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.35
1.65
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
54
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.35
|Висса Йоан
|4
|0.2
|Йенсен Матиас
|3
|0.15
|Мопе Нил
|2
|0.1
|Ми Бен
|2
|0.1
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Коллинз Натан
|1
|0.05
|Тони Айвен
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Шаде Кевин
|1
|0.05
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|7
|0.33
|Эланга Энтони
|4
|0.19
|Авонийи Тайво
|4
|0.19
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.1
|Домингес Николас
|2
|0.1
|Тоффоло Харри
|1
|0.05
|Эйна Ола
|1
|0.05
|Боли Вийи
|1
|0.05
|Данило Ларанжера
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ноттингем Форест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
6
Брентфорд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
6
10
Брентфорд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Ноттингем Форест
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
13%
3
30%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
21%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
4
20%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
5
20%
5
21%
76-90
Пропущено
32
35
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
5
16%
3
9%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
5
16%
8
23%
31-45
3
9%
7
20%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
9
28%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1
Результаты матчей
Брентфорд
Ноттингем Форест
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
2
8 раз 40%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
64
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
146
712
911
415
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|3:2 Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|2:3 Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|3:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|2:3 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|2:3 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|3:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 3:2 Ноттингем Форест
Исход игры
Брентфорд
65.9% (83)
Ничья
22.2% (28)
Ноттингем Форест
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
37.3% (47)
1:1 Ничья
19.8% (25)
1:0 Брентфорд
16.7% (21)
1:2 Ноттингем Форест
6.3% (8)
2:0 Брентфорд
4% (5)
3:1 Брентфорд
1.6% (2)
0:2 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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