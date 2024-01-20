Неко Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Неко Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Мопе Нил получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Домингес Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Мопе Нил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Тавареш Нуну пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

36' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

36' Мангаля Орель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Монтьель Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тони Айвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

28' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Команда Брентфорд сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Тони Айвен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

18' Мангаля Орель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Монтьель Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Брентфорд

13' Вуд Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Брентфорд

12' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Расмуссен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монтьель Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Брентфорд

7' Йейтс Райан не смог попасть в створ ударом издали

6' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Команда Ноттингем Форест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Данило Ларанжера правой ногой классно пробил с лета.

2' Тони Айвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Судья начинает матч