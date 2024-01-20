Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

88' Расмуссен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Брентфорд

84' Йенсен Матиас пробует нанести удар издали, но Мэтт Тернер держит все под контролем

84' Тони Айвен из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Брентфорд

80' Мангаля Орель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Домингес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Неко Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хадсон-Одои Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Неко Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

68' Г О О О О Л - Мопе Нил забивает с левой ноги!

68' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Брентфорд

67' Мангаля Орель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Вуд Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ми Бен выиграл воздушное противоборство у Неко Уильямс.

66' Тони Айвен получил желтую карточку от судьи

65' Хадсон-Одои Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Йейтс Райан получил легкую травму, и его заменил Неко Уильямс.

62' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тони Айвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Дамсгор Миккель из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Брентфорд

55' Мангаля Орель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Данило Ларанжера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Монтьель Гонсало получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Хорошую попытку сделал Льюис-Поттер Кин . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Тони Айвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Тони Айвен из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

47' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.