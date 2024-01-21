Тур: 21. Стадион: Босуил.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
11
Муйя
Арбнор
29
Рогель
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
4
2
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.38
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.24
|Муйя Арбнор
|5
|0.24
|Иленикена Джордж
|5
|0.24
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0.19
|Эджуке Чидера
|2
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.05
|Вермирен Артур
|1
|0.05
|Керк Джирано
|1
|0.05
|Батай Йелле
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.19
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.19
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.1
|Драгснес Ветле
|2
|0.1
|Youssuf Sylla
|2
|0.1
|Мбенза Исаак
|1
|0.05
|Хейманс Дан
|1
|0.05
|Андреу Стелиос
|1
|0.05
|Nikola Stulic
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Рогель Жан
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
4
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
10
15
Антверпен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Спортинг Шарлеруа
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
21
4
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
6
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
8
38%
1
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
25%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
9
53%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
6
40%
76-90
Забито
34
21
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
7
21%
3
14%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
10
29%
29%
2
10%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
8
24%
9
43%
76-90
Пропущено
23
30
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
17%
2
7%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
5
22%
6
20%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
7
30%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
6:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
6
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
46
46
37
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
137
911
515
614
317
317
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|44 - 20
|48
|2.
|20
|12
|6
|2
|39 - 21
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|21
|10
|7
|4
|41 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|0:0
|21
|8
|9
|4
|37 - 20
|33
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|20
|6
|9
|5
|23 - 29
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|21
|5
|8
|8
|19 - 30
|23
|11.
|0:0
|21
|5
|7
|9
|21 - 30
|22
|12.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|30 - 38
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|3.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|24 - 6
|23
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|10
|2
|6
|2
|14 - 18
|12
|8.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|0:0
|11
|0
|4
|7
|4 - 15
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5