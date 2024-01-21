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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Антверпен
4:1
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
1:0
19' Гол
Янссен Винсент
2:0
41' Гол
Иленикена Джордж
43' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
58' Желтая карточка
Мбенза Исаак
3:0
65' Гол
Вейндал Оуэн
4:0
76' Гол
Эккеленкамп Юрген
4:1
85' Гол
Бернье Антуан
87' Желтая карточка
Керк Джирано
90'+4
1
Бутез
Жан
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
11
Муйя
Арбнор
19
Эджуке
Чидера
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
9
Иленикена
Джордж
18
Янссен
Винсент
1
Патрон
Пьер
4
Ван
Клеемпут
Жюль
32
Mehdi
Boukamir
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
8
Гуагон
Парфэйт
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
80
Youssuf
Sylla
7
Мбенза
Исаак
Антверпен
3-4-1-2
Спортинг Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
5:2
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (1) 0.43
Иленикена Джордж 6 0.29
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.24
Муйя Арбнор 5 0.24
Эккеленкамп Юрген 5 0.24
Эджуке Чидера 2 0.1
Алдервейрельд Тоби 1 0.05
Вермирен Артур 1 0.05
Керк Джирано 1 0.05
Вейндал Оуэн 1 0.05
Батай Йелле 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.19
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.19
Гуагон Парфэйт 3 0.14
Зоргане Адем 2 0.1
Драгснес Ветле 2 0.1
Youssuf Sylla 2 0.1
Мбенза Исаак 1 0.05
Хейманс Дан 1 0.05
Бернье Антуан 1 0.05
Андреу Стелиос 1 0.05
Nikola Stulic 1 0.05
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Батай Йелле 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Кейта Мандела 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 6 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Рогель Жан 4 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
5
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

10
15
Антверпен
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Спортинг Шарлеруа
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

25
5
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
6
24%
1
20%
1-15
1
4%
1
20%
16-30
9
36%
1
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
1
20%
61-75
5
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
9
53%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Забито

38
22
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
7
18%
3
14%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
11
29%
2
9%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
9
24%
10
45%
76-90

Пропущено

24
34
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
17%
2
6%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
21%
7
21%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
8
33%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0

Результаты матчей

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
4
6
5
6
2.5
3
7
4
7
3.5
2
9
4.5
2
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
7
4
6
1.5
1
10
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
7
10
11
1.5
5
16
7
14
2.5
3
18
4
17
3.5
2
19
4.5
2
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 21 15 4 2 45 - 21 49
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 1:1 21 6 10 5 24 - 30 28
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
12.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 11 8 2 1 25 - 10 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 1:1 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 1:1 11 2 7 2 15 - 19 13
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
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