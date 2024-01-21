Тур: 21. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Солсбери Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
11
Бреретон
Бен
35
Брукс
Эндри
32
Осула
Вильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бреретон БенПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
32 Осула ВильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
40 Буябу ДжилиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Орфорд ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|3 (1)
|0.15
|Арчер Камерон
|3
|0.15
|Хамер Густаво
|2
|0.1
|Макати Джон
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.05
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.55
|Кудус Мохаммед
|6
|0.3
|Соучек Томаш
|5
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.15
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.1
|Антонио Майкл
|2
|0.1
|Зума Курт
|1
|0.05
|Агер Наиф
|1
|0.05
|Мавропанос Константинос
|1
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Робинсон Джек
|6
|0
|Богл Джейден
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Хамер Густаво
|5
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Трасти Остон
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
6
Шеффилд Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
1
16
Шеффилд Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
22%
7
35%
76-90
Забито
4
17
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
2
50%
4
24%
76-90
Пропущено
26
10
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
15%
4
40%
46-60
6
23%
2
20%
61-75
8
31%
2
20%
76-90
Забито
15
33
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
0
0%
5
15%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
4
27%
5
15%
61-75
7
47%
6
18%
76-90
Пропущено
49
30
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
6
12%
2
7%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
6
12%
3
10%
31-45
8
16%
8
27%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
13
27%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
3 раза 15%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
317
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
5.1% (7)
Ничья
15.4% (21)
Вест Хэм
79.4% (108)
Тотал 2.5
Больше
61.67% (74)
Меньше
38.33% (46)
Обе команды забьют
Да
73.33% (88)
Нет
26.67% (32)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
42.6% (58)
0:1 Вест Хэм
14% (19)
1:1 Ничья
11.8% (16)
0:2 Вест Хэм
6.6% (9)
1:3 Вест Хэм
2.9% (4)
2:3 Вест Хэм
2.9% (4)
2:1 Шеффилд Юнайтед
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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