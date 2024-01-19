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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 37
Шеффилд Юнайтед 10.8% (4)
X 8.1% (3)
Вест Хэм 81.1% (30)
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Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 3 (1) 0.15
Арчер Камерон 3 0.15
Хамер Густаво 2 0.1
Макати Джон 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Норвуд Оливер 1 (1) 0.05
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.55
Кудус Мохаммед 6 0.3
Соучек Томаш 5 0.25
Уорд-Праус Джеймс 3 0.15
Пакета Лукас 2 (1) 0.1
Антонио Майкл 2 0.1
Зума Курт 1 0.05
Агер Наиф 1 0.05
Мавропанос Константинос 1 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Робинсон Джек 6 0
Богл Джейден 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Хамер Густаво 5 0
Бэлдок Джордж 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Трасти Остон 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 6 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
6
Шеффилд Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

1
16
Шеффилд Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
22%
7
35%
76-90

Забито

4
17
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
2
50%
4
24%
76-90

Пропущено

26
10
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
15%
4
40%
46-60
6
23%
2
20%
61-75
8
31%
2
20%
76-90

Забито

15
33
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
0
0%
5
15%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
4
27%
5
15%
61-75
7
47%
6
18%
76-90

Пропущено

49
30
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
6
12%
2
7%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
6
12%
3
10%
31-45
8
16%
8
27%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
13
27%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
3 раза 15%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
3
17
1.5
12
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 59% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Шеффилд Юнайтед 10.8% (4)
    X 8.1% (3)
    Вест Хэм 81.1% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    4.00
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    3.70
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    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    10.3% (4)
    Ничья
    7.7% (3)
    Вест Хэм
    82.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    59% (23)
    0:1 Вест Хэм
    10.3% (4)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    7.7% (3)
    0:2 Вест Хэм
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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