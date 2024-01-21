  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Бавария
0:1
Второй тайм: 80'
Вердер
0'
17' Желтая карточка
Киммих Йозуа
25' Undefined phrase: football_event_
Нжинма Джастин
0:1
59' Гол
Вайзер Митчелл
71' Желтая карточка
Шмид Романо
74' Желтая карточка
Де Лигт Маттейс

Ход матча

17'
Киммих Йозуа
 
25'
 
Нжинма Джастин
59'
0:1
Вайзер Митчелл
(Фридль Марко)
64'
Горецка Леон
Геррейру Рафаэл
 
64'
Мюллер Томас
Киммих Йозуа
 
64'
Тель Матис
Дэвис Альфонсо
 
65'
 
Борре Рафаэль
Вольтемаде Ник
71'
 
Шмид Романо
74'
Де Лигт Маттейс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 345 Количество передач 190
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 128
Бавария 98.4% (126)
X 0.8% (1)
Вердер 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вердер
3.55
3.10
Реклама, fon.bet
24.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лигт
Маттейс
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
22
Геррейру
Рафаэл
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
17
Нжинма
Джастин
29
Вольтемаде
Ник
Бавария
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Вердер

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
18.2%
24.2%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
24 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы

36 матчей

80.6%
13.9%
5.5%
29 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.8%
36.1%
11.1%
19 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
24 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:4
Б
1:2
Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

3.33
2.61

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.56
1.06

Среднее время на гол

162
85

Всего голов

70
66

Голов в среднем за матч

1.94
1.83

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30

Среднее время на гол

46
49

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (3) 1.29
Сане Лерой 8 0.47
Мусиала Джамал 5 0.29
Коман Кингсли 3 0.18
Тель Матис 3 0.18
Горецка Леон 2 0.12
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.12
Мюллер Томас 1 0.06
Киммих Йозуа 1 0.06
Геррейру Рафаэл 1 0.06
Мин-Чжэ Ким 1 0.06
Де Лигт Маттейс 1 0.06
Упамекано Дайо 1 0.06
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.39
Борре Рафаэль 4 0.22
Нжинма Джастин 3 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.11
Стаге Йенс 2 0.11
Штарк Никлас 2 0.11
Шмид Романо 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Деман Оливье 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Фридль Марко 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Павлович Александр 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Штарк Никлас 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

18
12
Бавария
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

32
9
12 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
6
19%
2
22%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
5
16%
1
11%
46-60
7
22%
3
33%
61-75
8
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

51
24
21 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
10
20%
4
17%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
6
12%
3
13%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
10
20%
7
29%
29%
61-75
12
24%
6
25%
76-90

Пропущено

16
31
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
6%
4
13%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
5
31%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
8
26%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0

Результаты матчей

Бавария
Вердер

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
8
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
2.5
Больше Меньше
1
8
3
5
3.5
1
8
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
10
7
10
6
2.5
1
16
5
11
3.5
1
16
2
14
4.5
2
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 0:1 Заявка 17 13 2 2 52 - 16 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Вердер
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
13.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
14.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 0:1 Заявка 9 7 1 1 33 - 6 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 0:1 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Вердер
 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
12.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
13.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
14.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Угловой удар заработал Сане, его удар в дальний нижний угол был хорошим! Отличным был бросок  Цеттерера, который отразил мяч в сторону, выбил его защитник за лицевую!
  • 78'
    От ворот разыграл  Цеттерер, передача на правый край, принял мяч Штарк, перевод не выполнил он точным. 
  • 77'
    Де Лигт с мячом, передача на левый край, принял мяч Дэвис, отыграл назад, но нет атаки у "Баварии". Хотя даже Мюллер на поле.
  • Фол, нарушение
    76'
    На левом фланге атаки грубит Тель. Перебор и свисток арбитра. 
  • Желтая карточка
    75'
    С мячом Сане, передача на Мюллера, но Фридль здорово отыграл в обороне. Тут же ответная атака, которую срывает грубым фолом Де Лигт на Нжинма!
  • 74'
    Кейн с мячом на правом фланге, а подачу делать не на кого. Кейн же сам с мячом, отыграл назад. Мяч потерял.
  • Угловой
    73'
    Сане пошёл подавать корнер, подача на ближнюю штангу, скидка дальше на Кейна, который выбил мяч головой в сторону от ворот!
  • 72'
    Передача на Кейна, но Юнг не пустил мяч в свою штрафную площадь. Правда, срезка и угловой.
  • Желтая карточка
    71'
    На левом фланге на газоне оказывается Мусиала, нарушил правила против него Шмид. И это жёлтая карточка. 
  • 70'
    Провели замены команды, настало время "Баварии" сравнивать счёт или...
  • Замена
    68'
    И ещё замена у "Баварии". Ушёл с поля Дэвис. Вступил в игру Тель.
  • Замена
    67'
    Замена у "Баварии". Ушёл с поля Геррейру. Вступил в игру Горецка. 
  • Замена
    66'
    Замена у "Вердера". Ушёл с поля  Вольтемаде. Вступил в игру  Борре.
  • Замена
    65'
    Замена у "Баварии". Вступил в игру Томас Мюллер. Ушёл с поля Киммих.
  • Фол, нарушение
    64'
    Может пора усиливать атаку "Баварии"? Нарушение правил фиксирует рефери. Досталось от Сане сопернику. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      "Бавария" расположилась на чужой половине поля, но это вряд ли им поможет. Дэвис с мячом, начал смещаться с фланга в центр, пробил! Попал в ногу защитнику. Угловой. 
    • 62'
      Вот сейчас пойдет игра! "Вердер" ведёт в счёте! "Бавария" всем составом на чужой половине поля.
    • Угловой
      62'
      Сане пошёл подачу исполнять. На ближнюю штангу закрутил, но там никого. Киммих уже бросил аут, торопиться "Бавария"!
    • Описание гола
      61'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! Вайзер!!! Передача на правый край, Вайзер решил в этот раз сам со всем разобраться, вошёл в штрафную площадь, обыграв по ходу Дэвиса, мощно с левой ноги под перекладину пробил! Нойер только развёл руками... 
    • 60'
      Лаймер с мячом, передача на Комана, тот назад, подключили Упамекано. Дальше на Лаймера. "Бавария" без продвижения перепасовку в центре поля устроила.
    • 59'
      Передача на правый край на Комана, тот прострел в центр выполнил, но замкнуть? Где Кейн? Он сегодня практически выключен из игры.
    • 58'
      Задумчив Томас Тухель. Его "Бавария" может потерять очки. И тогда догнать "Байер" будет сложно. Тем более такой "Байер".
    • Офсайд
      57'
      Передача на Дэвиса, который забрался в положение вне игры. 
    • 56'
      С мячом на правом фланге Дэвис, отыграл он в район центрального круга, дальше на Лаймера, тот через Дэвиса, сам уже к лицевой линии открылся. 
    • 54'
       Линен с мячом в центре поля, передача на Шмида, тот дальше заброс на правый край на Вайзера, но попробуй-ка обыграй Упамекано! Тот везде успевает. 
    • 53'
      Сане крупным планом. Только что он мог сыграть на Кейна, но решил сам обыгрывать соперника. Не вышло. 
    • 52'
      Шмид хорошую передачу задумывал на  Вольтемаде, но срезался у него мяч, подобрал его Агу на фланге.
    • 50'
      Шмид с мячом, осмотрелся, выдал передачу на  Вольтемаде, но прервал эту передачу Де Лигт. 
    • 49'
      Юнг начал атаку "Вердера", передача на Агу, который выполнил заброс, но там весь верх снимает Упамекано. 
    • 48'
      Передача в центр на поля на Киммиха, который сыграл на Кейна, но не так просто англичанину развернуться. 
    • 47'
      "Бавария" сразу же вперёд идёт, длинный заброс Нойера в линию атаки. Кейн снова до мяча не добрался. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 45'
      Вайзер снова с мячом, пытался он найти  Вольтемаде, но уже в какой раз его передача оказалась неточна. 
    • 45'
      В центре поля мюнхенский клуб, передача на Де Лигта, тот на Дэвиса на левый край, который заработал аут. Подачи не проходят у "Баварии".
    • 44'
      Похоже, что ждут перерыв команды. "Бавария" не добилась своей цели. Обычно мюнхенцы забивают пару мячей быстро, а потом уже доводят до победы.
    • Дополнительное время
      44'
      4 минуты добавил арбитр. 
    • 43'
      С мячом в обороне Фридль, передача на Юнга, который отыграл на Вайзера, тот назад вернул. 
    • 42'
      С мячом Упамекано, новая атака "Баварии" начинается, передача правый край, отыграл чуть назад Коман, перевод на Де Лигта, который не может обострить. Очень здорово обороняется "Вердер".
    • 41'
      С мячом на правом фланге Киммих, передача чуть назад. Дальше на левый край на Дэвиса, но тот даже в подкате не забрал игровой снаряд. 
    • Угловой
      40'
      Угловой удар заработали хозяева, подача от Киммиха, высоко и хорошо, но вышел из ворот Цеттерер и мяч забрал. 
    • 39'
      Вайзер набрал ход на правом фланге, начал смещаться в центр, передачу на ход Вольтемаде, но передача не прошла.
    • Угловой
      37'
      Угловой удар заработали мюнхенцы. Разыграл его Коман, передача назад на Киммиха, тот ещё назад на Де Лигта, который выполнил длинный заброс в штрафную площадь, вышел из ворот Цеттерер и пытался мяч забрать. Но нарушал правила Упамекано в борьбе с голкипером за верховой мяч. 
    • 36'
      На правом фланге с мячом Лаймер, сыграл он на ближнего, коим оказался Сане, назад передача на Упамекано. 
    • 35'
       Вайзер начал атаку "Вердера", передача на Нжинма, но в отборе сыграл Мусиала, на котором были нарушены правила.
    • 34'
      Аут бросил Агу, перевод к линии штрафной площади, где Нжинма не сумел подобрать мяч.
    • 33'
      Дэвис с подкате сыграл, а следом ещё и Упамекано успел подстраховать своих, выбив мяч в аут. 
    • 32'
      Передача на Цеттерера, который отыграл на левый край на Штарка, длинный заброс в центр, там Киммих уверенно принял мяч.
    • 31'
      Подача с правого фланга от Сане в центр штрафной площади, но слишком высоко. Никто до мяча не добрался. 
    • Опасный момент
      30'
      Сане подачу с левой ноги исполнил, отбились гости. Новая атака "Баварии", передача на Сане, тот в штрафную площадь на  Упамекано, который пробил с линии вратарской! Цеттерер на месте!
    • 29'
      Штрафной удар заработали мюнхенцы. У мяча Киммих. Ждём подачу. До ворот "Вердера" 27 метров. Рядом Сане. 
    • Видеоповтор
      28'
      ГОЛ?! Нжинма! Быстрая контратака "Вердера", Шмид выдал передачу на Нжинма, который стартовал на своей половине поля, нет офсайда, вышел один на один с Нойером и отправил мяч в угол! А там ещё был удар по ногам Мусиалы. Не было ли нарушения правил? ВАР пошёл смотреть рефери. Нет гола! Нарушение правил на Мусиале было!
    • Опасный момент
      27'
      Нойер!!! Вот это реакция! Удар  Вайзера, рикошет от ноги Дэвиса и мяч, ударившись от газона полетел под перекладину, но Нойер в прыжке перевёл на угловой!
    • 26'
      В обороне с мячом Фридль, отдал на Шмида, тот на левый край. Агу с мячом, передача на Вольтемаде, который удачно сыграл в подыгрыше.
    • 25'
      Передача на Сане, который пробил! А точнее отдавал на Кейна, но получился удар. Мимо цели. Цеттерер разыграл от ворот. 
    • Угловой
      24'
      Ждём подачу, но последовал короткий розыгрыш, Коман назад на Лаймера, тот отдал Сане, который пустился в розыгрыш, отыгрался с Мусиала, назад хотел Мусиала выдать пас. Не вышло. 
    • 23'
      Коман прострел с правого фланга выполнил, мяч попал в ногу сопернику. Угловой. 
    • 22'
      Минувшим летом перебрался Лаймер в "Баварию", но проводит на поле 76% игрового времени при 69% матчей в основном составе. 
    • 21'
      Лаймер по левому краю пытался развить атаку, но сам же неудачно сыграл. От его ноги мяч покинул пределы поля. 
    • 20'
      20 минут отыграли команды, длинный заброс на  Вольтемаде, который зацепился за игровой снаряд. Сегодня это у него хорошо получается. 
    • 18'
       Де Лигт выдал передачу на Упамекано, который длинной передачей отправил мяч Киммиху, дальше обострить не вышло. 
    • Желтая карточка
      18'
      Первая жёлтая карточка у нас. Киммих правила нарушил. Жёлтая карточка. 
    • 17'
      В центре поля с мячом "Бавария", передача на Сане, который набрал ход, прострел... Не дошёл мяч до Кейна.
    • 16'
      Нойер с мячом, осмотрелся, отыграл на правый край на Киммиха, тот дальше сыграл и назад на Де Лигта. 
    • 15'
      Продолжился матч.  Стаге бросил аут на правом фланге, передача на Агу, но слишком сильно. 
    • 13'
      Небольшая остановка у нас. Монетки полетели на поле. 12 минуты тишины выдержали болельщики. Фанаты. И началось! Полетели монетки, полетели ещё посторонние вещи. Ждём. 
    • 11'
       Вайзер на газоне. Нарушение правил возле центрального круга. 29-летний полузащитник 100% матчей в основе "Вердера" в текущем сезоне провёл, отыграв на поле 97% времени. 
    • 10'
      Киммих выполнил перевод на левый край на Дэвиса, тот назад отыграл.  Вайзер набирает ход, он уже с мячом, народ на трибунах оживает, обыграл двух соперников, вышел на ударную позицию, но нет удара. 
    • 9'
      Дэвис с мячом, отыграл на Де Лигта, тот на Киммиха, который отыграл на правый край. "Бавария" набирает ход, но уже в какой раз останавливается при подходе к чужой штрафной площади. Де Лигту пришлось в отбор включиться. 
    • 7'
      Дэвис с мячом, передача н Геррейру, тот на Де Лигта, дальше на Киммиха, перевод на Комана. Ходит мяч от левого на правый край мюнхенского клуба. 
    • 6'
      Контратака "Вердера", передача на  Вольтемаде, который набрал ход, вошёлв чужую штрафную площадь и пробил! Нойер на месте. 
    • 5'
       Цеттерер с мячом, начал атаку "Вердера", очень активны в прессинге мюнхенцы, Упамекано мяч в центре поля отобрал, на Киммиха выдал, тот дальше на Комана, но мяч потерян. 
    • 4'
      Дэвис снова в центре внимания, отыграл на Киммиха, тот заброс на Кейна выполнил, но в другую сторону, нежели где был Цеттер. 
    • 3'
      Киммих отыграл на левый край, Дэвис вернул назад на Де Лигта, который через Упамекано на правый край отправил мяч. 
    • 2'
      С первых минут побежали в атаку мюнхенцы, передача на  Дэвис, который на левом фланге разобрался с соперником, В центр сыграл. Юнг первый на мяче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ