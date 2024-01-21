Сане пошёл подавать корнер, подача на ближнюю штангу, скидка дальше на Кейна, который выбил мяч головой в сторону от ворот!

Кейн с мячом на правом фланге, а подачу делать не на кого. Кейн же сам с мячом, отыграл назад. Мяч потерял.

С мячом Сане, передача на Мюллера, но Фридль здорово отыграл в обороне. Тут же ответная атака, которую срывает грубым фолом Де Лигт на Нжинма!

Де Лигт с мячом, передача на левый край, принял мяч Дэвис, отыграл назад, но нет атаки у "Баварии". Хотя даже Мюллер на поле.

От ворот разыграл Цеттерер, передача на правый край, принял мяч Штарк, перевод не выполнил он точным.

Угловой удар заработал Сане, его удар в дальний нижний угол был хорошим! Отличным был бросок Цеттерера, который отразил мяч в сторону, выбил его защитник за лицевую!

Может пора усиливать атаку "Баварии"? Нарушение правил фиксирует рефери. Досталось от Сане сопернику.

Замена у "Баварии". Вступил в игру Томас Мюллер. Ушёл с поля Киммих.

Замена у "Вердера". Ушёл с поля Вольтемаде. Вступил в игру Борре.

Замена у "Баварии". Ушёл с поля Геррейру. Вступил в игру Горецка.

И ещё замена у "Баварии". Ушёл с поля Дэвис. Вступил в игру Тель.

На левом фланге на газоне оказывается Мусиала, нарушил правила против него Шмид. И это жёлтая карточка.

Передача на Кейна, но Юнг не пустил мяч в свою штрафную площадь. Правда, срезка и угловой.

Линен с мячом в центре поля, передача на Шмида, тот дальше заброс на правый край на Вайзера, но попробуй-ка обыграй Упамекано! Тот везде успевает.

С мячом на правом фланге Дэвис, отыграл он в район центрального круга, дальше на Лаймера, тот через Дэвиса, сам уже к лицевой линии открылся.

Передача на Дэвиса, который забрался в положение вне игры.

Задумчив Томас Тухель. Его "Бавария" может потерять очки. И тогда догнать "Байер" будет сложно. Тем более такой "Байер".

Передача на правый край на Комана, тот прострел в центр выполнил, но замкнуть? Где Кейн? Он сегодня практически выключен из игры.

Лаймер с мячом, передача на Комана, тот назад, подключили Упамекано. Дальше на Лаймера. "Бавария" без продвижения перепасовку в центре поля устроила.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! Вайзер!!! Передача на правый край, Вайзер решил в этот раз сам со всем разобраться, вошёл в штрафную площадь, обыграв по ходу Дэвиса, мощно с левой ноги под перекладину пробил! Нойер только развёл руками...

Сане пошёл подачу исполнять. На ближнюю штангу закрутил, но там никого. Киммих уже бросил аут, торопиться "Бавария"!

Вот сейчас пойдет игра! "Вердер" ведёт в счёте! "Бавария" всем составом на чужой половине поля.

"Бавария" расположилась на чужой половине поля, но это вряд ли им поможет. Дэвис с мячом, начал смещаться с фланга в центр, пробил! Попал в ногу защитнику. Угловой.

"Бавария" сразу же вперёд идёт, длинный заброс Нойера в линию атаки. Кейн снова до мяча не добрался.

Передача в центр на поля на Киммиха, который сыграл на Кейна, но не так просто англичанину развернуться.

Юнг начал атаку "Вердера", передача на Агу, который выполнил заброс, но там весь верх снимает Упамекано.

Шмид с мячом, осмотрелся, выдал передачу на Вольтемаде, но прервал эту передачу Де Лигт.

Шмид хорошую передачу задумывал на Вольтемаде, но срезался у него мяч, подобрал его Агу на фланге.

Сане крупным планом. Только что он мог сыграть на Кейна, но решил сам обыгрывать соперника. Не вышло.

Первый тайм

— Перерыв.

45' Вайзер снова с мячом, пытался он найти Вольтемаде, но уже в какой раз его передача оказалась неточна.

45' В центре поля мюнхенский клуб, передача на Де Лигта, тот на Дэвиса на левый край, который заработал аут. Подачи не проходят у "Баварии".

44' Похоже, что ждут перерыв команды. "Бавария" не добилась своей цели. Обычно мюнхенцы забивают пару мячей быстро, а потом уже доводят до победы.

44' 4 минуты добавил арбитр.

43' С мячом в обороне Фридль, передача на Юнга, который отыграл на Вайзера, тот назад вернул.

42' С мячом Упамекано, новая атака "Баварии" начинается, передача правый край, отыграл чуть назад Коман, перевод на Де Лигта, который не может обострить. Очень здорово обороняется "Вердер".

41' С мячом на правом фланге Киммих, передача чуть назад. Дальше на левый край на Дэвиса, но тот даже в подкате не забрал игровой снаряд.

40' Угловой удар заработали хозяева, подача от Киммиха, высоко и хорошо, но вышел из ворот Цеттерер и мяч забрал.

39' Вайзер набрал ход на правом фланге, начал смещаться в центр, передачу на ход Вольтемаде, но передача не прошла.

37' Угловой удар заработали мюнхенцы. Разыграл его Коман, передача назад на Киммиха, тот ещё назад на Де Лигта, который выполнил длинный заброс в штрафную площадь, вышел из ворот Цеттерер и пытался мяч забрать. Но нарушал правила Упамекано в борьбе с голкипером за верховой мяч.

36' На правом фланге с мячом Лаймер, сыграл он на ближнего, коим оказался Сане, назад передача на Упамекано.

35' Вайзер начал атаку "Вердера", передача на Нжинма, но в отборе сыграл Мусиала, на котором были нарушены правила.

34' Аут бросил Агу, перевод к линии штрафной площади, где Нжинма не сумел подобрать мяч.

33' Дэвис с подкате сыграл, а следом ещё и Упамекано успел подстраховать своих, выбив мяч в аут.

32' Передача на Цеттерера, который отыграл на левый край на Штарка, длинный заброс в центр, там Киммих уверенно принял мяч.

31' Подача с правого фланга от Сане в центр штрафной площади, но слишком высоко. Никто до мяча не добрался.

30' Сане подачу с левой ноги исполнил, отбились гости. Новая атака "Баварии", передача на Сане, тот в штрафную площадь на Упамекано, который пробил с линии вратарской! Цеттерер на месте!

29' Штрафной удар заработали мюнхенцы. У мяча Киммих. Ждём подачу. До ворот "Вердера" 27 метров. Рядом Сане.

28' ГОЛ?! Нжинма! Быстрая контратака "Вердера", Шмид выдал передачу на Нжинма, который стартовал на своей половине поля, нет офсайда, вышел один на один с Нойером и отправил мяч в угол! А там ещё был удар по ногам Мусиалы. Не было ли нарушения правил? ВАР пошёл смотреть рефери. Нет гола! Нарушение правил на Мусиале было!

27' Нойер!!! Вот это реакция! Удар Вайзера, рикошет от ноги Дэвиса и мяч, ударившись от газона полетел под перекладину, но Нойер в прыжке перевёл на угловой!

26' В обороне с мячом Фридль, отдал на Шмида, тот на левый край. Агу с мячом, передача на Вольтемаде, который удачно сыграл в подыгрыше.

25' Передача на Сане, который пробил! А точнее отдавал на Кейна, но получился удар. Мимо цели. Цеттерер разыграл от ворот.

24' Ждём подачу, но последовал короткий розыгрыш, Коман назад на Лаймера, тот отдал Сане, который пустился в розыгрыш, отыгрался с Мусиала, назад хотел Мусиала выдать пас. Не вышло.

23' Коман прострел с правого фланга выполнил, мяч попал в ногу сопернику. Угловой.

22' Минувшим летом перебрался Лаймер в "Баварию", но проводит на поле 76% игрового времени при 69% матчей в основном составе.

21' Лаймер по левому краю пытался развить атаку, но сам же неудачно сыграл. От его ноги мяч покинул пределы поля.

20' 20 минут отыграли команды, длинный заброс на Вольтемаде, который зацепился за игровой снаряд. Сегодня это у него хорошо получается.

18' Де Лигт выдал передачу на Упамекано, который длинной передачей отправил мяч Киммиху, дальше обострить не вышло.

18' Первая жёлтая карточка у нас. Киммих правила нарушил. Жёлтая карточка.

17' В центре поля с мячом "Бавария", передача на Сане, который набрал ход, прострел... Не дошёл мяч до Кейна.

16' Нойер с мячом, осмотрелся, отыграл на правый край на Киммиха, тот дальше сыграл и назад на Де Лигта.

15' Продолжился матч. Стаге бросил аут на правом фланге, передача на Агу, но слишком сильно.

13' Небольшая остановка у нас. Монетки полетели на поле. 12 минуты тишины выдержали болельщики. Фанаты. И началось! Полетели монетки, полетели ещё посторонние вещи. Ждём.

11' Вайзер на газоне. Нарушение правил возле центрального круга. 29-летний полузащитник 100% матчей в основе "Вердера" в текущем сезоне провёл, отыграв на поле 97% времени.

10' Киммих выполнил перевод на левый край на Дэвиса, тот назад отыграл. Вайзер набирает ход, он уже с мячом, народ на трибунах оживает, обыграл двух соперников, вышел на ударную позицию, но нет удара.

9' Дэвис с мячом, отыграл на Де Лигта, тот на Киммиха, который отыграл на правый край. "Бавария" набирает ход, но уже в какой раз останавливается при подходе к чужой штрафной площади. Де Лигту пришлось в отбор включиться.

7' Дэвис с мячом, передача н Геррейру, тот на Де Лигта, дальше на Киммиха, перевод на Комана. Ходит мяч от левого на правый край мюнхенского клуба.

6' Контратака "Вердера", передача на Вольтемаде, который набрал ход, вошёлв чужую штрафную площадь и пробил! Нойер на месте.

5' Цеттерер с мячом, начал атаку "Вердера", очень активны в прессинге мюнхенцы, Упамекано мяч в центре поля отобрал, на Киммиха выдал, тот дальше на Комана, но мяч потерян.

4' Дэвис снова в центре внимания, отыграл на Киммиха, тот заброс на Кейна выполнил, но в другую сторону, нежели где был Цеттер.

3' Киммих отыграл на левый край, Дэвис вернул назад на Де Лигта, который через Упамекано на правый край отправил мяч.

2' С первых минут побежали в атаку мюнхенцы, передача на Дэвис, который на левом фланге разобрался с соперником, В центр сыграл. Юнг первый на мяче.