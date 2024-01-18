Тур: 18. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бавария
Вердер
33 матча
87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.6%
18.2%
24.2%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
24 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
233.3%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы
36 матчей
80.6%
13.9%
5.5%
29 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.8%
36.1%
11.1%
19 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
24 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
3.33
2.61
Среднее время на гол
27
34
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.56
1.06
Среднее время на гол
162
85
Всего голов
70
66
Голов в среднем за матч
1.94
1.83
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
Среднее время на гол
46
49
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|22 (3)
|1.38
|Сане Лерой
|8
|0.5
|Мусиала Джамал
|5
|0.31
|Коман Кингсли
|3
|0.19
|Тель Матис
|3
|0.19
|Горецка Леон
|2
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.13
|Мюллер Томас
|1
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.06
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.06
|Упамекано Дайо
|1
|0.06
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|7 (2)
|0.41
|Борре Рафаэль
|4
|0.24
|Нжинма Джастин
|3
|0.18
|Стаге Йенс
|2
|0.12
|Штарк Никлас
|2
|0.12
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Павлович Александр
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
9
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
18
12
Бавария
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
32
9
12 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
6
19%
2
22%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
5
16%
1
11%
46-60
7
22%
3
33%
61-75
8
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Пропущено
10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
51
24
21 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
10
20%
4
17%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
6
12%
3
13%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
10
20%
7
29%
29%
61-75
12
24%
6
25%
76-90
Пропущено
16
31
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
6%
4
13%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
5
31%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
8
26%
61-75
2
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0
Результаты матчей
Бавария
Вердер
Точный счет
3:0
3 раза 38%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
8
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бавария
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
18
35
18
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
106
116
511
116
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 22
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 34
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Вердер
Исход игры
Бавария
100% (42)
Ничья
0% (0)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
37.5% (15)
Нет
62.5% (25)
Популярный счёт
2:0 Бавария
35.7% (15)
3:1 Бавария
19% (8)
3:0 Бавария
16.7% (7)
2:1 Бавария
11.9% (5)
1:0 Бавария
4.8% (2)
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