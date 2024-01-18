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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
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Бавария
Вердер

История личных встреч

Бавария
Вердер

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
18.2%
24.2%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
24 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы

36 матчей

80.6%
13.9%
5.5%
29 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.8%
36.1%
11.1%
19 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
24 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:4
Б
1:2
Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

3.33
2.61

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.56
1.06

Среднее время на гол

162
85

Всего голов

70
66

Голов в среднем за матч

1.94
1.83

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30

Среднее время на гол

46
49

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (3) 1.38
Сане Лерой 8 0.5
Мусиала Джамал 5 0.31
Коман Кингсли 3 0.19
Тель Матис 3 0.19
Горецка Леон 2 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.13
Мюллер Томас 1 0.06
Киммих Йозуа 1 0.06
Геррейру Рафаэл 1 0.06
Мин-Чжэ Ким 1 0.06
Де Лигт Маттейс 1 0.06
Упамекано Дайо 1 0.06
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.41
Борре Рафаэль 4 0.24
Нжинма Джастин 3 0.18
Стаге Йенс 2 0.12
Штарк Никлас 2 0.12
Вайзер Митчелл 1 0.06
Шмид Романо 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Деман Оливье 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Павлович Александр 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Штарк Никлас 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

18
12
Бавария
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

32
9
12 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
6
19%
2
22%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
5
16%
1
11%
46-60
7
22%
3
33%
61-75
8
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

51
24
21 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
10
20%
4
17%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
6
12%
3
13%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
10
20%
7
29%
29%
61-75
12
24%
6
25%
76-90

Пропущено

16
31
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
6%
4
13%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
5
31%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
8
26%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0

Результаты матчей

Бавария
Вердер

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
8
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
2.5
Больше Меньше
1
8
3
5
3.5
1
8
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
10
7
10
6
2.5
1
16
5
11
3.5
1
16
2
14
4.5
2
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 17 11 1 5 38 - 22 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 Заявка 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 40
    Бавария 100% (40)
    X 0% (0)
    Вердер 0% (0)
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    Ничья
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    1.12
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    Прогнозы на матч Бавария - Вердер

    Исход игры
    Бавария
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (15)
    Нет
    62.5% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    35.7% (15)
    3:1 Бавария
    19% (8)
    3:0 Бавария
    16.7% (7)
    2:1 Бавария
    11.9% (5)
    1:0 Бавария
    4.8% (2)
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