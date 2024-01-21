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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Ботошани
 
Позже
ЧФР Клуж
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Ботошани
Ничья
ЧФР Клуж
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Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
8
Флореску
Эдуард
60
Иличич
Мирослав
10
Капроф
Хуан
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
27
Илие
Матей
4
Маня
Кристьян
29
Авуну
Дюрель
77
Тахцидис
Панайотис
73
Мухар
Карло
12
Мамич
Петар
17
Отеле
Филип
9
Бирлигея
Даниэль
Ботошани
ЧФР Клуж

История личных встреч

Ботошани
ЧФР Клуж

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.53

Среднее время на гол

68
168

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.15

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

50
23

Голов в среднем за матч

1.79
0.82

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

50
109

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 9 (3) 0.43
Eugen Gabriel David 3 0.14
Дикан Виктор 2 0.1
Иличич Мирослав 1 0.05
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 8 0.38
Бирлигея Даниэль 5 0.24
Мухар Карло 5 0.24
Тахцидис Панайотис 4 (2) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.14
Камора Мауру 2 0.1
Айети Арлинд 2 0.1
Джуричич Лука 2 0.1
Йебоа Эммануэль 2 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.05
Дяк Чиприан 1 0.05
Маня Кристьян 1 0.05
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 6 0
Eugen Gabriel David 6 0
Шерони Алин 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Патаке Андрей 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
6
Ботошани
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

6
20
Ботошани
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
ЧФР Клуж
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
6
38%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

23
4
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
9%
1
25%
1-15
2
9%
2
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Забито

21
36
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
1
5%
6
17%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
24%
11
31%
31-45
5
24%
4
11%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
4
19%
6
17%
76-90

Пропущено

38
22
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
5
13%
5
23%
1-15
6
16%
5
23%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
9
24%
1
5%
46-60
5
13%
6
27%
61-75
8
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1

Результаты матчей

Ботошани
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ботошани
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
6
15
1.5
10
11
1
20
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
7.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
8.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ботошани - ЧФР Клуж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Калин Юлиан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Ботошани
Ничья
ЧФР Клуж
6.40
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4.02
1.62
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