Тур: 22. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Калин Юлиан
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
10
Капроф
Хуан
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
29
Авуну
Дюрель
73
Мухар
Карло
12
Мамич
Петар
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Andrei Dragu
-
12 Adams Friday
-
-
93 Zoran Mitrov
-
26 Razvan Cret
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
12 Мамич ПетарПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Ботошани
ЧФР Клуж
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.53
Среднее время на гол
68
168
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.15
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
50
23
Голов в среднем за матч
1.79
0.82
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
50
109
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|9 (3)
|0.43
|Eugen Gabriel David
|3
|0.14
|Дикан Виктор
|2
|0.1
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|8
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|5
|0.24
|Мухар Карло
|5
|0.24
|Тахцидис Панайотис
|4 (2)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.14
|Камора Мауру
|2
|0.1
|Айети Арлинд
|2
|0.1
|Джуричич Лука
|2
|0.1
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Eugen Gabriel David
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Патаке Андрей
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
6
Ботошани
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
6
20
Ботошани
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
ЧФР Клуж
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
6
38%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Пропущено
23
4
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
9%
1
25%
1-15
2
9%
2
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Забито
21
36
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
1
5%
6
17%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
24%
11
31%
31-45
5
24%
4
11%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
4
19%
6
17%
76-90
Пропущено
38
22
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
5
13%
5
23%
1-15
6
16%
5
23%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
9
24%
1
5%
46-60
5
13%
6
27%
61-75
8
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1
Результаты матчей
Ботошани
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
3 раза 14%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ботошани
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
37
65
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
38
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
165
615
1011
120
813
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6