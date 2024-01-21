Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Авуну Дюрель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Тахцидис Панайотис . Удар в створ, но вратарь начеку

32' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' Илие Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Флореску Эдуард получил желтую карточку от судьи

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Илие Матей получил желтую карточку от судьи

22' Цигэнашу Александр не смог попасть в створ ударом издали

22' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Маня Кристьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Ботошани

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мамич Петар получил желтую карточку от судьи

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' Филип Иоан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

13' Бирлигея Даниэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

12' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

12' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Gabriel Eugen David выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ботошани начинает с центра поля