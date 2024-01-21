Тур: 22. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Калин Юлиан
0'
13' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
13' Желтая карточкаФилип Иоан
14' Желтая карточкаМамич Петар
24' Желтая карточкаИлие Матей
26' Желтая карточкаФлореску Эдуард
61' Желтая карточкаEugen Gabriel David
1:0
64' ГолФлореску Эдуард
90' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
90'+7
Ход матча
13'
13'
14'
24'
26'
64'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
10
Капроф
Хуан
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
88 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Andrei Dragu
-
12 Adams Friday
-
-
93 Zoran Mitrov
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Ботошани
ЧФР Клуж
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.53
Среднее время на гол
68
168
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.15
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
50
23
Голов в среднем за матч
1.79
0.82
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
50
109
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.45
|Eugen Gabriel David
|3
|0.14
|Дикан Виктор
|2
|0.09
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|8
|0.36
|Бирлигея Даниэль
|5
|0.23
|Мухар Карло
|5
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|4 (2)
|0.18
|Авуну Дюрель
|3
|0.14
|Камора Мауру
|2
|0.09
|Айети Арлинд
|2
|0.09
|Джуричич Лука
|2
|0.09
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.09
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
6
Ботошани
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
6
20
Ботошани
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ЧФР Клуж
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
6
38%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
20%
4
21%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Пропущено
23
4
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
9%
1
25%
1-15
2
9%
2
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Забито
22
36
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
5%
6
17%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
23%
11
31%
31-45
5
23%
4
11%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
4
18%
6
17%
76-90
Пропущено
38
23
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
5
13%
5
22%
1-15
6
16%
5
22%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
9
24%
1
4%
46-60
5
13%
7
30%
61-75
8
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1
Результаты матчей
Ботошани
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ботошани
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
38
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
166
616
1012
121
814
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6