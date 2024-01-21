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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Ботошани
1:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
13' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
13' Желтая карточка
Филип Иоан
14' Желтая карточка
Мамич Петар
24' Желтая карточка
Илие Матей
26' Желтая карточка
Флореску Эдуард
61' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
1:0
64' Гол
Флореску Эдуард
90' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
90'+7
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
6
Дикан
Виктор
4
Мирон
Джордже
20
Бензар
Ромарио
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
16
Филип
Иоан
33
Eugen
Gabriel
David
10
Капроф
Хуан
60
Иличич
Мирослав
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
27
Илие
Матей
4
Маня
Кристьян
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
29
Авуну
Дюрель
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Ботошани
ЧФР Клуж

История личных встреч

Ботошани
ЧФР Клуж

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.53

Среднее время на гол

68
168

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.15

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

50
23

Голов в среднем за матч

1.79
0.82

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

50
109

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.45
Eugen Gabriel David 3 0.14
Дикан Виктор 2 0.09
Иличич Мирослав 1 0.05
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 8 0.36
Бирлигея Даниэль 5 0.23
Мухар Карло 5 0.23
Тахцидис Панайотис 4 (2) 0.18
Авуну Дюрель 3 0.14
Камора Мауру 2 0.09
Айети Арлинд 2 0.09
Джуричич Лука 2 0.09
Йебоа Эммануэль 2 0.09
Бетанкор Хефте 1 0.05
Дяк Чиприан 1 0.05
Маня Кристьян 1 0.05
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 7 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Филип Иоан 1 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Мамич Петар 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
6
Ботошани
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

6
20
Ботошани
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ЧФР Клуж
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
6
38%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
20%
4
21%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

23
4
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
9%
1
25%
1-15
2
9%
2
50%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Забито

22
36
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
5%
6
17%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
23%
11
31%
31-45
5
23%
4
11%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
4
18%
6
17%
76-90

Пропущено

38
23
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
5
13%
5
22%
1-15
6
16%
5
22%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
9
24%
1
4%
46-60
5
13%
7
30%
61-75
8
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1

Результаты матчей

Ботошани
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ботошани
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
16
6
6
16
1.5
10
12
1
21
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
7.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
8.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • 95'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 94'
    Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж.
  • 93'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 1:0 ЧФР Клуж онлайн

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