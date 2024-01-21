Тур: 21. Стадион: Жозеф Марьен.
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
17'
37'
45'
1:1
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
12
Jo
Coppens
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Дони АрноЗащитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
32 Гомеш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
45
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|0.62
|Нильссон Хокан
|8 (3)
|0.38
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.29
|Пуэртас Кэмерон
|4 (1)
|0.19
|Лапуссен Лоик
|3
|0.14
|Сайкс Росс
|3
|0.14
|Родригес Кевин II
|2
|0.1
|Терхо Каспер
|2
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.05
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.52
|Jarne Steuckers
|3
|0.14
|Хасиока Даики
|2
|0.1
|Ито Рётаро
|2
|0.1
|Kahveh Zahiroleslam
|2
|0.1
|Бока Эрик
|1
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.05
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.05
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Нильссон Хокан
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Ванхутт Шарль
|5
|0
|Макаллистер Кевин
|4
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Морис Антони
|0
|1
|Александр Блессин
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|5
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Rein Van Helden
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
20
8
Унион Сент-Жиллуаз
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
24
14
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
4%
4
29%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
7
29%
29%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
15%
1
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
4
50%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Забито
44
22
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
4
9%
5
23%
1-15
10
23%
0
0%
16-30
11
25%
6
27%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
5
11%
2
9%
61-75
7
16%
8
36%
76-90
Пропущено
20
30
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
7
35%
5
17%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
30%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
82
28
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
46
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
155
146
614
812
218
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|21
|15
|4
|2
|45 - 21
|49
|2.
|20
|12
|6
|2
|39 - 21
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|21
|10
|7
|4
|41 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|41 - 21
|35
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|1:1
|21
|6
|10
|5
|24 - 30
|28
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|21
|5
|8
|8
|19 - 30
|23
|11.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|12.
|21
|5
|6
|10
|30 - 38
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|1:1
|11
|8
|2
|1
|25 - 10
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|15 - 19
|13
|8.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7