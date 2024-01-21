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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:1
Второй тайм: 53'
Сент-Трейден
0'
0:1
17' Гол
Kahveh Zahiroleslam
37' Желтая карточка
Хасиока Даики
1:1
45' Гол
Сайкс Росс

Ход матча

17'
0:1
Kahveh Zahiroleslam
(Хасиока Даики)
37'
 
Хасиока Даики
45'
Сайкс Росс
(Пуэртас Кэмерон)
1:1
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Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Сент-Трейден
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Все Коэффициенты
12
Линднер
Хайнц
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
29
Нильссон
Хокан
12
Jo
Coppens
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
6
Ямамото
Рихито
15
Kahveh
Zahiroleslam
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
45

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 13 0.62
Нильссон Хокан 8 (3) 0.38
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.29
Пуэртас Кэмерон 4 (1) 0.19
Лапуссен Лоик 3 0.14
Сайкс Росс 3 0.14
Родригес Кевин II 2 0.1
Терхо Каспер 2 0.1
Кастро-Монтес Алессио 1 0.05
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.05
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.52
Jarne Steuckers 3 0.14
Хасиока Даики 2 0.1
Ито Рётаро 2 0.1
Kahveh Zahiroleslam 2 0.1
Бока Эрик 1 0.05
Mathias Delorge 1 0.05
Фуджита Джоэл Чима 1 0.05
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 6 0
Нильссон Хокан 5 0
Амани Жан 5 0
Ванхутт Шарль 5 0
Макаллистер Кевин 4 0
Лапуссен Лоик 4 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Морис Антони 0 1
Александр Блессин 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 5 0
Rein Van Helden 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

20
8
Унион Сент-Жиллуаз
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

24
14
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
4%
4
29%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
7
29%
29%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
15%
1
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
4
50%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

44
22
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
4
9%
5
23%
1-15
10
23%
0
0%
16-30
11
25%
6
27%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
5
11%
2
9%
61-75
7
16%
8
36%
76-90

Пропущено

20
30
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
7
35%
5
17%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
8
2
1.5
2
8
4
6
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
5
14
6
1.5
6
14
8
12
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 21 15 4 2 45 - 21 49
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 1:1 21 6 10 5 24 - 30 28
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
12.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 11 8 2 1 25 - 10 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 1:1 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:1 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 1:1 11 2 7 2 15 - 19 13
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Сент-Трейден
1.60
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4.90
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9.92
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