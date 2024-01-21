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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
17' Гол
Kahveh Zahiroleslam
37' Желтая карточка
Хасиока Даики
1:1
45' Гол
Сайкс Росс
59' Желтая карточка
Фуджита Джоэл Чима
77' Желтая карточка
Нильссон Хокан
83' Желтая карточка
Анану Фредерик
90' Желтая карточка
Бока Эрик
2:1
90' Гол
Родригес Кевин
90' Желтая карточка
Родригес Кевин
90' Желтая карточка
Кая Фатих
90'+12
12
Линднер
Хайнц
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
29
Нильссон
Хокан
12
Jo
Coppens
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
6
Ямамото
Рихито
15
Kahveh
Zahiroleslam
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
45

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 13 0.62
Нильссон Хокан 8 (3) 0.38
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.29
Пуэртас Кэмерон 4 (1) 0.19
Лапуссен Лоик 3 0.14
Родригес Кевин II 3 0.14
Сайкс Росс 3 0.14
Терхо Каспер 2 0.1
Кастро-Монтес Алессио 1 0.05
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.05
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.52
Jarne Steuckers 3 0.14
Хасиока Даики 2 0.1
Ито Рётаро 2 0.1
Kahveh Zahiroleslam 2 0.1
Бока Эрик 1 0.05
Mathias Delorge 1 0.05
Фуджита Джоэл Чима 1 0.05
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 6 0
Нильссон Хокан 6 0
Амани Жан 5 0
Ванхутт Шарль 5 0
Макаллистер Кевин 4 0
Лапуссен Лоик 4 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Морис Антони 0 1
Александр Блессин 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 5 0
Rein Van Helden 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
12
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

20
8
Унион Сент-Жиллуаз
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Сент-Трейден
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

26
15
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
1
4%
4
27%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
8
31%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

10
20
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
4
40%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
20%
6
30%
76-90

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
15%
1
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
4
50%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

46
23
26 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
4
9%
5
22%
1-15
10
22%
1
4%
16-30
12
26%
6
26%
31-45
7
15%
1
4%
46-60
5
11%
2
9%
61-75
8
17%
8
35%
76-90

Пропущено

21
32
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
1
5%
2
6%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
7
33%
6
19%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
6
29%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
9
2
1.5
2
8
4
7
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
4
7
4
6
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
15
6
1.5
6
15
8
13
2.5
2
19
3
18
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 0:1 21 12 6 3 39 - 22 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
РВДМ 47
 0:0 21 5 7 9 22 - 40 22
12.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
14.
АХ Лёвен
 1:0 21 5 4 12 26 - 38 19
15.
Эйпен
 0:0 21 4 4 13 21 - 43 16
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 0:1 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
АХ Лёвен
 1:0 11 4 2 5 16 - 11 14
12.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
13.
РВДМ 47
 0:0 11 3 5 3 12 - 17 14
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 0:0 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Андерлехт
 0:1 11 4 4 3 17 - 13 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 0:0 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 0:0 11 2 2 7 8 - 20 8
14.
АХ Лёвен
 1:0 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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