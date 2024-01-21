Тур: 22. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
14'
0:1
Владение мячом
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
12
Айоани
Михай
21
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
45 Gustavo XXI
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Университатя Крайова
Фарул Констанца
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
45 матчей
44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.9%
24.4%
26.7%
22 победы 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.14
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.35
1.3
Среднее время на гол
66
69
Всего голов
72
55
Голов в среднем за матч
1.6
1.22
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.36
|Маркович Йован
|4
|0.18
|Крецу Александру
|3
|0.14
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.14
|Рогульич Анте
|3
|0.14
|Банку Никусор
|2
|0.09
|Дансиу Мариан
|2
|0.09
|Хури Льес
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.27
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.23
|Ривалдиньо
|5
|0.23
|Мунтяну Луис
|4
|0.18
|Артян Андрей
|3
|0.14
|Вынэ Йонуц
|2
|0.09
|Мазилу Адриан
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Грамени Константин
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Крисиума Матеус
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Ларие Йонуц
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Грамени Константин
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Мунтяну Луис
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
7
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
16
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (13)
33% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Фарул Констанца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
24%
1
7%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
3
38%
4
22%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
7
47%
2
12%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Забито
32
31
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
6
19%
2
6%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
11
34%
6
19%
76-90
Пропущено
22
30
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
9%
4
13%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
7
32%
7
23%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
3
14%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
46
56
28
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
47
46
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
813
912
417
318
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|22
|10
|6
|6
|37 - 22
|36
|3.
|22
|9
|9
|4
|38 - 25
|36
|4.
|0:1
|22
|9
|7
|6
|31 - 24
|34
|5.
|22
|9
|6
|7
|33 - 25
|33
|6.
|1:0
|22
|9
|6
|7
|31 - 31
|33
|7.
|22
|8
|8
|6
|30 - 32
|32
|8.
|22
|6
|12
|4
|23 - 22
|30
|9.
|22
|6
|11
|5
|28 - 25
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|36 - 37
|27
|11.
|21
|5
|11
|5
|22 - 22
|26
|12.
|21
|6
|6
|9
|26 - 34
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|22
|5
|8
|9
|25 - 37
|23
|15.
|22
|4
|4
|14
|13 - 32
|16
|16.
|22
|2
|9
|11
|21 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|6.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|8.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 12
|9
|15.
|11
|1
|6
|4
|9 - 15
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 19
|16
|5.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|6.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6