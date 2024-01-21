Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Луи Мунтяну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Оооо... вот это был удар! Маркович Йован должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Луи Мунтяну наказан за толчок Крецу Александру

83' Тактическая замена. Дякону Роналдо уходит с поля и его заменяет Nicolas Popescu

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Близко! Митрицэ Александру нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

77' Попеску Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

74' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Кейруш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

69' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Хорошую попытку сделал Хури Льес . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Соири Пюрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Дюссо Дамьен не смог попасть в створ ударом издали

65' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

64' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ганя Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Narek Grigoryan уходит с поля и его заменяет Кики Давид

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Баярам Штефан наказан за толчок Mihai Aioani

52' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

51' Mihai Aioani делает важнейший сейв!

51' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

49' Дякону Роналдо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника