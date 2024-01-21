  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
1:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
0:1
14' Гол
Ривалдиньо
1:1
36' Гол
Крецу Александру
41' Желтая карточка
Баярам Штефан
1:2
43' Гол
Мунтяну Луис
89' Желтая карточка
Мунтяну Луис
90'+6
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
12
Айоани
Михай
21
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
77
Дякону
Роналдо
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
7
Ривалдиньо
Университатя Крайова
Фарул Констанца

История личных встреч

Университатя Крайова
Фарул Констанца

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

45 матчей

44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.9%
24.4%
26.7%
22 победы 11 ничьих 12 побед

История матчей

К
4:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
2:1
С
4:3
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ЛI
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ДА
0:3
ДА
3:2
ДА
3:1

Голы

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.14

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.35
1.3

Среднее время на гол

66
69

Всего голов

72
55

Голов в среднем за матч

1.6
1.22

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 8 0.36
Крецу Александру 4 0.18
Маркович Йован 4 0.18
Иван Андрей 3 (2) 0.14
Рогульич Анте 3 0.14
Банку Никусор 2 0.09
Дансиу Мариан 2 0.09
Хури Льес 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Кэпэцынэ Михай 1 0.05
Скречу Владимир 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Куртич Ясмин 1 (1) 0.05
Влэдою Штефан 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 6 (4) 0.27
Будеску Константин 5 (1) 0.23
Ривалдиньо 5 0.23
Мунтяну Луис 5 0.23
Артян Андрей 3 0.14
Вынэ Йонуц 2 0.09
Мазилу Адриан 1 0.05
Балута Тудор 1 0.05
Грамени Константин 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Крисиума Матеус 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 4 0
Скречу Владимир 4 0
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кольич Элвир 2 0
Раул Силва 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Ларие Йонуц 4 0
Артян Андрей 4 0
Грамени Константин 4 0
Кики Давид 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Дюссо Дамьен 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
7
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
16
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Фарул Констанца
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
22%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
1
10%
3
16%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
7
47%
2
12%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

33
33
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
6
18%
3
9%
1-15
4
12%
7
21%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
3
9%
5
15%
61-75
11
33%
6
18%
76-90

Пропущено

24
31
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
8
33%
8
26%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
10
12
4
18
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Фарул Констанца
 22 9 6 7 32 - 32 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
8.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный