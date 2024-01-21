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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 41'
Базель
0'
20' Желтая карточка
Шмидт Доминик
36' Желтая карточка
Камбери Линдрит

Ход матча

20'
 
Шмидт Доминик
36'
Камбери Линдрит
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Базель
4.90
4.05
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5.10
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
7
Кололли
Беньямин
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
9
Барри
Тьерно
Цюрих
3-4-3
Базель
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Базель

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

42 матча

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед

Первый тайм

31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед

Второй тайм

11.9%
88.1%
0 побед 5 ничьих 36 побед

64 матча

18.8%
25%
56.2%
12 побед 16 ничьих 36 побед

Первый тайм

15.6%
45.3%
39.1%
10 побед 29 ничьих 25 побед

Второй тайм

23.4%
20.3%
56.3%
15 побед 13 ничьих 36 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Среднее время на гол

65
87

Всего голов

76
60

Голов в среднем за матч

2.38
1.88

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

120
93

Голов в среднем за матч

1.88
1.45

Тотал матчей

2.5
59
Больше 92%
Меньше 8%
5
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
7
Больше 11%
Меньше 89%
57

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.47
Маркезано Антонио 7 0.37
Катич Никола 3 0.16
Ронер Фабиан 2 0.11
Африйе Дэниел 2 0.11
Камбери Линдрит 2 0.11
Красничи Бледиан 2 0.11
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.16
Йованович Джордже 2 0.11
Дубасин Жонатан 2 0.11
Каде Антон 2 0.11
Ван Бремен Финн 2 0.11
Сигуа Габриэль 2 0.11
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.11
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Вейга Ренату 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 4 0
Конде Шейк 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Мэтью Ифиний 2 0
Окита Жонатан 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Шмидт Доминик II 3 0
Вейга Ренату 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Авдуллаху Леон 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
13
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Базель
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
3
38%
5
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

31
24
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
16%
2
8%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
8
26%
6
25%
76-90

Пропущено

17
32
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
7
41%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Базель

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
6
12
6
12
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 0:0 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 0:3 19 8 2 9 32 - 33 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 0:0 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 3:0 19 3 5 11 22 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 0:0 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
7.
Лугано
 0:3 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 0:0 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 3:0 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 0:0 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 0:3 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 0:0 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Стад Лозанна-Уши
 3:0 10 2 1 7 12 - 18 7
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
10.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Базель
4.90
4.05
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5.10
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