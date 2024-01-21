Тур: 19. Стадион: Летцигрунд.
0'
20' Желтая карточкаШмидт Доминик
36' Желтая карточкаКамбери Линдрит
56' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
74' Желтая карточкаОкита Жонатан
76' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
83' Желтая карточкаRomeo Beney
90' Вторая желтая карточкаRomeo Beney
90'+5
Ход матча
20'
36'
56'
74'
76'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Цюрих
Базель
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
10 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
42 матча
14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед
Первый тайм
31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед
Второй тайм
11.9%
88.1%
0 побед 5 ничьих 36 побед
64 матча
18.8%
25%
56.2%
12 побед 16 ничьих 36 побед
Первый тайм
15.6%
45.3%
39.1%
10 побед 29 ничьих 25 побед
Второй тайм
23.4%
20.3%
56.3%
15 побед 13 ничьих 36 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.03
Среднее время на гол
65
87
Всего голов
76
60
Голов в среднем за матч
2.38
1.88
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
120
93
Голов в среднем за матч
1.88
1.45
Тотал матчей
2.5
59
Больше 92%
Меньше 8%
5
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.47
|Маркезано Антонио
|7
|0.37
|Катич Никола
|3
|0.16
|Ронер Фабиан
|2
|0.11
|Африйе Дэниел
|2
|0.11
|Камбери Линдрит
|2
|0.11
|Красничи Бледиан
|2
|0.11
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.05
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.16
|Йованович Джордже
|2
|0.11
|Дубасин Жонатан
|2
|0.11
|Каде Антон
|2
|0.11
|Ван Бремен Финн
|2
|0.11
|Сигуа Габриэль
|2
|0.11
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.11
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Джака Таулант
|1
|0.05
|Вейга Ренату
|1
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Мэлоун Морис
|1
|0.05
|Комас Арнау
|1
|0.05
|Хунцикер Андрин
|1
|0.05
|Romeo Beney
|1
|0.05
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Шмидт Доминик II
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
13
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Базель
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
3
38%
5
25%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Забито
31
24
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
5
16%
2
8%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
8
26%
6
25%
76-90
Пропущено
17
32
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
7
41%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Базель
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
45
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
54
28
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
109
613
613
217
118
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3