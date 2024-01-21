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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Цюрих
0:0
Конец матча
Базель
0'
20' Желтая карточка
Шмидт Доминик
36' Желтая карточка
Камбери Линдрит
56' Желтая карточка
Красничи Бледиан
74' Желтая карточка
Окита Жонатан
76' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
83' Желтая карточка
Romeo Beney
90' Вторая желтая карточка
Romeo Beney
90'+5

Ход матча

20'
 
Шмидт Доминик
36'
Камбери Линдрит
 
56'
Красничи Бледиан
 
59'
Консейсау Родригу
Маркезано Антонио
 
68'
 
Гауто Карлос Хуан
Кололли Беньямин
74'
Окита Жонатан
 
76'
 
Авдуллаху Леон
77'
 
Romeo Beney
Йованович Джордже
78'
Calixte Ligue
Африйе Дэниел
 
79'
Райхмут Нильс
Окита Жонатан
 
83'
 
Romeo Beney
90'
 
Romeo Beney

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
7
Кололли
Беньямин
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
9
Барри
Тьерно
Цюрих
3-4-3
Базель
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Базель

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

42 матча

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед

Первый тайм

31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед

Второй тайм

11.9%
88.1%
0 побед 5 ничьих 36 побед

64 матча

18.8%
25%
56.2%
12 побед 16 ничьих 36 побед

Первый тайм

15.6%
45.3%
39.1%
10 побед 29 ничьих 25 побед

Второй тайм

23.4%
20.3%
56.3%
15 побед 13 ничьих 36 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Среднее время на гол

65
87

Всего голов

76
60

Голов в среднем за матч

2.38
1.88

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

120
93

Голов в среднем за матч

1.88
1.45

Тотал матчей

2.5
59
Больше 92%
Меньше 8%
5
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
7
Больше 11%
Меньше 89%
57

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.47
Маркезано Антонио 7 0.37
Катич Никола 3 0.16
Ронер Фабиан 2 0.11
Африйе Дэниел 2 0.11
Камбери Линдрит 2 0.11
Красничи Бледиан 2 0.11
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.16
Йованович Джордже 2 0.11
Дубасин Жонатан 2 0.11
Каде Антон 2 0.11
Ван Бремен Финн 2 0.11
Сигуа Габриэль 2 0.11
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.11
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Вейга Ренату 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Конде Шейк 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Окита Жонатан 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Шмидт Доминик II 3 0
Вейга Ренату 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
13
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Базель
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
3
38%
5
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

31
24
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
5
16%
2
8%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
8
26%
6
25%
76-90

Пропущено

17
32
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
7
41%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Базель

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
10
9
1.5
6
13
6
13
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 5 11 22 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
7.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
9.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
10.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Камбери Линдрит получил желтую карточку от судьи
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