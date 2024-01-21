Тур: 19. Стадион: Корнаредо.
0:2
Первый тайм: 18'
Ход матча
8'
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
13
Serif
Berbic
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
24
Акичи
Огу
- Основной состав
-
13 Serif BerbicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Стад Лозанна-Уши
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6
|0.32
|Вляди Шкельчим
|4
|0.21
|Штеффен Ренато
|3
|0.16
|Киминьяни Янис
|3
|0.16
|Саббатини Хонатан
|2
|0.11
|Хайдари Альбиан
|2
|0.11
|Махмуд Хадж
|2
|0.11
|Боттани Маттиа
|1
|0.05
|Мацек Роман
|1
|0.05
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.05
|Эспиноса Джон
|1
|0.05
|Крешник Хайризи
|1
|0.05
|Маркеш Мартим
|1
|0.05
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.05
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|3
|0.16
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.16
|Liridon Mulaj
|3
|0.16
|Mergim Qarri
|2
|0.11
|Махмуд Элиес
|2
|0.11
|Florian Danho
|2
|0.11
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Danho
|3
|2
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Mergim Qarri
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стад Лозанна-Уши
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
13
6
Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
6
33%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
18
10
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Забито
31
19
8 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
6%
2
11%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
9
29%
29%
5
26%
61-75
8
26%
6
32%
76-90
Пропущено
31
38
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
6%
4
11%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
9
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1
Результаты матчей
Лугано
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
810
513
414
117
216
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|41 - 17
|41
|2.
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|4.
|18
|8
|7
|3
|30 - 22
|31
|5.
|0:2
|19
|8
|2
|9
|32 - 32
|26
|6.
|18
|7
|4
|7
|24 - 29
|25
|7.
|18
|6
|4
|8
|32 - 39
|22
|8.
|18
|5
|6
|7
|23 - 37
|21
|9.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|10.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|11.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|23 - 33
|19
|12.
|2:0
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|19 - 12
|16
|7.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|2:0
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|7.
|2:0
|10
|2
|1
|7
|11 - 18
|7
|8.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3