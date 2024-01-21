  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Лугано
0:2
Первый тайм: 18'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
8' Пенальти
Gabriel Kyeremateng
0:2
17' Гол
Mischa Eberhard

Ход матча

8'
0:1
Gabriel Kyeremateng
17'
0:2
Mischa Eberhard
(Gabriel Kyeremateng)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.71
Реклама, melbet.ru
4.15
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
13
Serif
Berbic
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
29
Али
Мохамед
Абдалла
16
Mischa
Eberhard
17
Айдини
Альбан
76
Valon
Hamdiju
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
99
Gabriel
Kyeremateng
Лугано
4-3-2-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Лугано
Стад Лозанна-Уши

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.32
Вляди Шкельчим 4 0.21
Штеффен Ренато 3 0.16
Киминьяни Янис 3 0.16
Саббатини Хонатан 2 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.11
Махмуд Хадж 2 0.11
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 3 0.16
Айдини Альбан 3 (1) 0.16
Liridon Mulaj 3 0.16
Mergim Qarri 2 0.11
Махмуд Элиес 2 0.11
Florian Danho 2 0.11
Lucas Pos 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Кадима Райан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Мацек Роман 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Mergim Qarri 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Кадима Райан 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Гарби Исмаэль 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стад Лозанна-Уши
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

13
6
Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
6
33%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

18
10
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Забито

31
19
8 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
6%
2
11%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
9
29%
29%
5
26%
61-75
8
26%
6
32%
76-90

Пропущено

31
38
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
6%
4
11%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
9
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1

Результаты матчей

Лугано
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
5
13
4
14
2.5
1
17
2
16
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 0:0 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 0:2 19 8 2 9 32 - 32 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 0:0 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 19 3 5 11 21 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 0:0 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
7.
Лугано
 0:2 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 0:0 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 0:0 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 0:2 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 0:0 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 10 2 1 7 11 - 18 7
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
10.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.71
Реклама, melbet.ru
4.15
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 0:2 Стад Лозанна-Уши онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лугано
Стад Лозанна-Уши
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный