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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Лугано
2:3
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
8' Пенальти
Gabriel Kyeremateng
0:2
17' Гол
Mischa Eberhard
0:3
35' Гол
Гарби Исмаэль
45' Желтая карточка
Mischa Eberhard
55' Красная карточка
Гарби Исмаэль
1:3
61' Гол
Бислими Уран
66' Желтая карточка
Маю Хишам
79' Желтая карточка
Киминьяни Янис
2:3
82' Гол
Бислими Уран
84' Желтая карточка
Акичи Огу
90' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
90' Желтая карточка
Mergim Qarri
90'+11

Ход матча

8'
0:1
Gabriel Kyeremateng
17'
0:2
Mischa Eberhard
(Gabriel Kyeremateng)
30'
Боттани Маттиа
Думбия Усман
 
35'
0:3
Гарби Исмаэль
(Али Мохамед Абдалла)
45'
 
Mischa Eberhard
55'
 
Гарби Исмаэль
60'
Целар Жан
Май Ларс-Лукас
 
60'
Гргич Анто
Боттани Маттиа
 
61'
Бислими Уран
1:3
63'
 
Mergim Qarri
Айдини Альбан
66'
Маю Хишам
 
69'
 
Giovani Bamba
Valon Hamdiju
69'
 
Домашкан Виталий
Gabriel Kyeremateng
76'
Маркеш Мартим
Маю Хишам
 
79'
Киминьяни Янис
 
80'
 
Sahmkou Camara
Mischa Eberhard
82'
Бислими Уран
(Саббатини Хонатан)
2:3
84'
 
Акичи Огу
90'
Вляди Шкельчим
 
90'
 
Mergim Qarri

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 11 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
13
Serif
Berbic
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
29
Али
Мохамед
Абдалла
16
Mischa
Eberhard
17
Айдини
Альбан
76
Valon
Hamdiju
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
99
Gabriel
Kyeremateng
Лугано
4-3-2-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Лугано
Стад Лозанна-Уши

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.32
Вляди Шкельчим 4 0.21
Штеффен Ренато 3 0.16
Киминьяни Янис 3 0.16
Саббатини Хонатан 2 0.11
Бислими Уран 2 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.11
Махмуд Хадж 2 0.11
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Гргич Анто 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.21
Айдини Альбан 3 (1) 0.16
Liridon Mulaj 3 0.16
Mergim Qarri 2 0.11
Махмуд Элиес 2 0.11
Florian Danho 2 0.11
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Мацек Роман 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Вляди Шкельчим 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Акичи Огу 6 0
Mergim Qarri 6 0
Giovani Bamba 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Mischa Eberhard 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

13
6
Лугано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
6
30%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90

Забито

18
10
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Забито

33
22
8 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
6%
3
14%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
10
30%
5
23%
61-75
9
27%
6
27%
76-90

Пропущено

34
40
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
9
26%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1

Результаты матчей

Лугано
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лугано
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
6
13
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 5 11 22 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
7.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
9.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
10.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
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