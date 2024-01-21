Тур: 19. Стадион: Корнаредо.
2:3
Конец матча
0'
0:1
8' ПенальтиGabriel Kyeremateng
0:2
17' ГолMischa Eberhard
0:3
35' ГолГарби Исмаэль
45' Желтая карточкаMischa Eberhard
55' Красная карточкаГарби Исмаэль
1:3
61' ГолБислими Уран
66' Желтая карточкаМаю Хишам
79' Желтая карточкаКиминьяни Янис
2:3
82' ГолБислими Уран
84' Желтая карточкаАкичи Огу
90' Желтая карточкаВляди Шкельчим
90' Желтая карточкаMergim Qarri
90'+11
Ход матча
8'
17'
35'
45'
55'
61'
1:3
66'
79'
82'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
11 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
13
Serif
Berbic
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
24
Акичи
Огу
- Основной состав
-
13 Serif BerbicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Стад Лозанна-Уши
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6
|0.32
|Вляди Шкельчим
|4
|0.21
|Штеффен Ренато
|3
|0.16
|Киминьяни Янис
|3
|0.16
|Саббатини Хонатан
|2
|0.11
|Бислими Уран
|2
|0.11
|Хайдари Альбиан
|2
|0.11
|Махмуд Хадж
|2
|0.11
|Боттани Маттиа
|1
|0.05
|Мацек Роман
|1
|0.05
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.05
|Эспиноса Джон
|1
|0.05
|Крешник Хайризи
|1
|0.05
|Маркеш Мартим
|1
|0.05
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.05
|Гргич Анто
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|4
|0.21
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.16
|Liridon Mulaj
|3
|0.16
|Mergim Qarri
|2
|0.11
|Махмуд Элиес
|2
|0.11
|Florian Danho
|2
|0.11
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Mischa Eberhard
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Вляди Шкельчим
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Danho
|3
|2
|Акичи Огу
|6
|0
|Mergim Qarri
|6
|0
|Giovani Bamba
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Mischa Eberhard
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
13
6
Лугано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
6
30%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Забито
18
10
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Забито
33
22
8 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
6%
3
14%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
10
30%
5
23%
61-75
9
27%
6
27%
76-90
Пропущено
34
40
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
9
26%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1
Результаты матчей
Лугано
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лугано
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
36
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
54
37
36
28
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
910
613
415
217
217
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3