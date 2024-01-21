Тур: 21. Стадион: Виталити. Главный судья: Мэдли Анди
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ааронс
Макс
23
Хилл
Джеймс
10
Кристи
Райан
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
-
43 Гринвуд БэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
-
63 Бек ОуэнПолузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
49 Гордон КайдНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Борнмут
Ливерпуль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
5.9%
82.3%
2 победы 1 ничья 14 побед
Первый тайм
5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
3
2.56
Среднее время на гол
30
35
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|13 (1)
|0.68
|Семеньо Антуан
|3
|0.16
|Тавернер Маркус
|2
|0.11
|Биллинг Филип
|2
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.11
|Синистерра Луис
|2
|0.11
|Клюйверт Джастин
|2
|0.11
|Брукс Дэвид
|1
|0.05
|Скотт Алекс
|1
|0.05
|Мур Киффер
|1
|0.05
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|14 (4)
|0.7
|Нуньес Дарвин
|5
|0.25
|Жота Диогу
|5
|0.25
|Гакпо Коди
|3
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.15
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.1
|Собослаи Доминик
|2
|0.1
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Эллиотт Харви
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|5
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
7
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ливерпуль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
13
24
Борнмут
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Ливерпуль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
10
59%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Забито
29
41
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
14%
2
5%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
9
22%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
7
24%
17
41%
76-90
Пропущено
34
20
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
6
30%
16-30
5
15%
4
20%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
9
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Борнмут
Ливерпуль
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
82
18
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
191
910
146
415
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|17 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут - Ливерпуль
Исход игры
Борнмут
4.7% (7)
Ничья
3.3% (5)
Ливерпуль
92% (138)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (94)
Меньше
21.01% (25)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
45.3% (68)
0:2 Ливерпуль
10.7% (16)
1:3 Ливерпуль
8% (12)
0:1 Ливерпуль
4% (6)
0:3 Ливерпуль
2.7% (4)
1:4 Ливерпуль
2% (3)
2:3 Ливерпуль
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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